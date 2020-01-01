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Белковая диета: меню на неделю

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Эта диета поможет быстро сбросить лишний вес.
Белковая диета: меню на неделю
Белковая диета: меню на неделю
pinterest.com

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Исследования американских диетологов показывают, что белковая диета входит в тройку самых эффективных методов похудения с продолжительным результатом. Ivona расскажет, что следует знать о диете. 

Суть  белковой диеты состоит в том, что ежедневно ты должна употреблять преимущественно белковую пищу – много рыбы, мяса и обезжиренных молочных продуктов. Все эти продукты очень питательны, поэтому не возникает чувства голода.  

Главный плюс диеты – быстрое похудение. Из-за того что организм не получает жиров и углеводов, он в качестве дополнительной энергии начинает расходовать собственные жировой запасы.

Белковая диета: меню на неделю
Белковая диета: меню на неделю
pinterest.com


На белковой диете можно находиться не более двух недель (в идеале 7-10 дней), после чего обязательно нужно сделать перерыв минимум на 4-6 месяцев.

Необходимо обратить внимание на то, что продукты с высоким содержанием белка могут спровоцировать повышенную мочевую кислоту и холестерин. Белковая диета не рекомендуется для людей младше 18 лет и старше 65 лет.

Меню белковая диеты на неделю

Понедельник:

  • 200 г овсяной каши полить одной столовой ложкой меда
  • Съешьте любой фрукт, содержащий быстрые углеводы, к примеру, один банан
  • 200 г отварных куриных грудок + большая порция салата из овощей
  • 150 г творога с жирность не более 5% и два апельсина
  •  Пол-литра кефира с жирностью не более 2.5%

Вторник:

  • 1. 200 г гречневой каши с овощами
  • 2. 2 больших яблока
  • 3. 200 г отварной говядины + салат с овощей
  • 4. 200г морской рыбы + один грейпфрут
  • 5. 300 г простокваши

Среда:

  • 200 г отварного риса с овощами
  • 50 г грецкого ореха + столовая ложка меда
  • 200 г отварной телятины + овощной салат
  • 3 отварных яйца + две помидоры
  • 300 г йогурта с жирностью не более 2.5%

Белковая диета: меню на неделю
Белковая диета: меню на неделю
pinterest.com

Четверг:

  • 200 г макарон из грубых сортов пшеницы перемешать с 50 г творога
  • 1 яблоко и банан
  • 200 г отварной говядины + овощной салат
  • 200 г морепродуктов
  • 300 г молока

Пятница:

  • 200 г гороховой каши + 100 г отварной рыбы
  • Две столовые ложки меда
  • Большая порция овощного салата, заправленного оливковым маслом
  • 200 г куриного филе + три огурца 5. 3 вареных яйца

Суббота:

  • 200 г отварной фасоли с овощами
  • 200 г фруктового салата + столовая ложка меда
  • 200 г отварной телятины с овощами
  • 150 г сыра небольшой жирности
  • 0.5 литра кефира

Воскресенье:

  • 200 г отварного картофеля + овощной салат
  • 200 г любых фруктов
  • 200 г отварной говядины + цитрусовые фрукты
  • 150 г творога
  • 400 г простокваши

Ранее мы писали, как оставаться здоровой и энергичной на карантине. 

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Теги: белковая диета, похудение
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