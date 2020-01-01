Эта диета поможет быстро сбросить лишний вес.

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Исследования американских диетологов показывают, что белковая диета входит в тройку самых эффективных методов похудения с продолжительным результатом. Ivona расскажет, что следует знать о диете.

Суть белковой диеты состоит в том, что ежедневно ты должна употреблять преимущественно белковую пищу – много рыбы, мяса и обезжиренных молочных продуктов. Все эти продукты очень питательны, поэтому не возникает чувства голода.



Главный плюс диеты – быстрое похудение. Из-за того что организм не получает жиров и углеводов, он в качестве дополнительной энергии начинает расходовать собственные жировой запасы.



Белковая диета: меню на неделю pinterest.com

На белковой диете можно находиться не более двух недель (в идеале 7-10 дней), после чего обязательно нужно сделать перерыв минимум на 4-6 месяцев.

Необходимо обратить внимание на то, что продукты с высоким содержанием белка могут спровоцировать повышенную мочевую кислоту и холестерин. Белковая диета не рекомендуется для людей младше 18 лет и старше 65 лет.

Меню белковая диеты на неделю

Понедельник:

200 г овсяной каши полить одной столовой ложкой меда

Съешьте любой фрукт, содержащий быстрые углеводы, к примеру, один банан

200 г отварных куриных грудок + большая порция салата из овощей

150 г творога с жирность не более 5% и два апельсина

Пол-литра кефира с жирностью не более 2.5%

Вторник:

1. 200 г гречневой каши с овощами

2. 2 больших яблока

3. 200 г отварной говядины + салат с овощей

4. 200г морской рыбы + один грейпфрут

5. 300 г простокваши

Среда:

200 г отварного риса с овощами

50 г грецкого ореха + столовая ложка меда

200 г отварной телятины + овощной салат

3 отварных яйца + две помидоры

300 г йогурта с жирностью не более 2.5%

Белковая диета: меню на неделю pinterest.com

200 г макарон из грубых сортов пшеницы перемешать с 50 г творога

1 яблоко и банан

200 г отварной говядины + овощной салат

200 г морепродуктов

300 г молока

Пятница:

200 г гороховой каши + 100 г отварной рыбы

Две столовые ложки меда

Большая порция овощного салата, заправленного оливковым маслом

200 г куриного филе + три огурца 5. 3 вареных яйца

Суббота:

200 г отварной фасоли с овощами

200 г фруктового салата + столовая ложка меда

200 г отварной телятины с овощами

150 г сыра небольшой жирности

0.5 литра кефира

Воскресенье:

200 г отварного картофеля + овощной салат

200 г любых фруктов

200 г отварной говядины + цитрусовые фрукты

150 г творога

400 г простокваши

Ранее мы писали, как оставаться здоровой и энергичной на карантине.