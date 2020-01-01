Белковая диета: меню на неделю
Читай также: Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль
Исследования американских диетологов показывают, что белковая диета входит в тройку самых эффективных методов похудения с продолжительным результатом. Ivona расскажет, что следует знать о диете.
Суть белковой диеты состоит в том, что ежедневно ты должна употреблять преимущественно белковую пищу – много рыбы, мяса и обезжиренных молочных продуктов. Все эти продукты очень питательны, поэтому не возникает чувства голода.
Главный плюс диеты – быстрое похудение. Из-за того что организм не получает жиров и углеводов, он в качестве дополнительной энергии начинает расходовать собственные жировой запасы.
На белковой диете можно находиться не более двух недель (в идеале 7-10 дней), после чего обязательно нужно сделать перерыв минимум на 4-6 месяцев.
Необходимо обратить внимание на то, что продукты с высоким содержанием белка могут спровоцировать повышенную мочевую кислоту и холестерин. Белковая диета не рекомендуется для людей младше 18 лет и старше 65 лет.
Меню белковая диеты на неделю
Понедельник:
- 200 г овсяной каши полить одной столовой ложкой меда
- Съешьте любой фрукт, содержащий быстрые углеводы, к примеру, один банан
- 200 г отварных куриных грудок + большая порция салата из овощей
- 150 г творога с жирность не более 5% и два апельсина
- Пол-литра кефира с жирностью не более 2.5%
Вторник:
- 1. 200 г гречневой каши с овощами
- 2. 2 больших яблока
- 3. 200 г отварной говядины + салат с овощей
- 4. 200г морской рыбы + один грейпфрут
- 5. 300 г простокваши
Среда:
- 200 г отварного риса с овощами
- 50 г грецкого ореха + столовая ложка меда
- 200 г отварной телятины + овощной салат
- 3 отварных яйца + две помидоры
- 300 г йогурта с жирностью не более 2.5%
Четверг:
- 200 г макарон из грубых сортов пшеницы перемешать с 50 г творога
- 1 яблоко и банан
- 200 г отварной говядины + овощной салат
- 200 г морепродуктов
- 300 г молока
Пятница:
- 200 г гороховой каши + 100 г отварной рыбы
- Две столовые ложки меда
- Большая порция овощного салата, заправленного оливковым маслом
- 200 г куриного филе + три огурца 5. 3 вареных яйца
Суббота:
- 200 г отварной фасоли с овощами
- 200 г фруктового салата + столовая ложка меда
- 200 г отварной телятины с овощами
- 150 г сыра небольшой жирности
- 0.5 литра кефира
Воскресенье:
- 200 г отварного картофеля + овощной салат
- 200 г любых фруктов
- 200 г отварной говядины + цитрусовые фрукты
- 150 г творога
- 400 г простокваши
Ранее мы писали, как оставаться здоровой и энергичной на карантине.
Полная версия правил