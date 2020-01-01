Кето-диета – особая методика питания, при которой ограничивается количество потребляемых углеводов к минимуму.

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Кето-диета — особая методика питания, при которой ограничивается количество потребляемых углеводов к минимуму. За счет этого организм переключается на выработку энергии из жиров, и тело постепенно теряет лишний вес. И чтобы был результат важно правильно составить меню.

С чего начать?⠀

Диетолог Наталия Самойленко дала несколько советов:

1. Первым и самым главным пунктом плана будет исключение всех видов сахаров. Никого не удивит, что аппетитная булочка, кофе и румяный круассан — это плохо! Но речь пойдет не только о старом добром белом порошке в продуктах. Сахар в органическом сиропе агавы или меде, с местной пасеки — тоже входят в перечень запрещенных продуктов из-за высокого уровня сахарозы и фруктозы. Уберите все виды сахара, этот один шаг позволит вам чувствовать себя лучше и легче.



Меню кето диеты на неделю Pinterest

2. Второй, не менее мощный шаг, — исключение всех зерновых. Рис, овес, кукуруза — не содержат тех нутриентов, которые необходимы для здоровой работы кишечника. На сбалансированной кетогенной диете стоит воздержаться от такого типа продуктов.

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3. Третий шаг — ревизия холодильника. Отставим в дальний ящик все растительные и семечковые промышленные масла. Во всех содержится не лучшее соотношение Омега-6 к Омега-3, они ведут к воспалению кишечника. Поскольку, акцент в кето питании сделан на жировой составляющей, используйте масло органического происхождения.

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4. Не бойтесь здоровых жиров. Масло гхи, масло авокадо, оливковое масло — это натуральные масла, они использовались тысячи лет и не содержат того же состава, что и моющие средства. Наоборот, они приведут в порядок все маркеры воспаления.



Меню кето диеты на неделю Pinterest

5. Контролируйте уровень электролитов: соли, хлора, магния, калия. Жизненно важный пункт для того, чтобы уберечь себя от кето-гриппа. Получить эти элементы можно из цельных продуктов (мясо, брокколи , жирная рыба ) или из натуральных добавок.

Меню на неделю:

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Самое сложное в кето диете - это готовить полноценные блюда без использования злаков, бобовых, фруктов крахмалистых или сладких овощей ( например, буряк, картофель морковь), которые могут нарушить состояние кетоза. Чтобы был результат, необходимо заменить хлеб, крупы и бобовые на первоочередные белковые альтернативы качественными жирами и с низким содержанием углеводов, таких как яйца, сыры, рыба или авокадо.

День 1

Завтрак: два вареных яйца

Перекус: авокадо

Обед: салат с грецким орехом, сыром и говядиной, куриный бульон

Полдник: кефир

Ужин: голубцы с говядиной

День 2

Завтрак: яичница с ветчиной

Перекус: горсть орехов

Обед: грибы под сыром, салат зеленый

Полдник: ряженка

Ужин: сырники со сметаной

День 3

Завтрак: тост с арахисовым маслом

Перекус: яйцо

Обед: рыбная уха

Полдник: кефир

Ужин: мясной салат

Меню кето диеты на неделю Pinterest

Завтрак: творог

Перекус: сыр, яблоко

Обед: куриный бульон, вареное яйцо

Полдник: ряженка

Ужин: говяжий антрекот, салат из зеленых овощей с маслом

День 5

Завтрак: яичница из 2 яиц

Перекус: авокадо

Обед: запеченная курица, зелень

Полдник: творог с орехами

Ужин: сыр, оладьи из кабачков

День 6

Завтрак: тост с ветчиной и сыром

Перекус: кусочек сыра, зеленое яблоко

Обед: рыбная котлета, салат из помидоров и огурцов

Полдник: йогурт без добавок

Ужин: свиная отбивная, зелень

День 7

Завтрак: омлет из 3 яиц

Перекус: салат из вареной говядины и зеленых овощей

Обед: мясной обед, бурый рис

Полдник: ряженка

Ужин: красная рыба запечённая, овощи

Ранее мы писали, что следует знать о кето диете.

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