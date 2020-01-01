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Меню кето диеты на неделю

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Кето-диета – особая методика питания, при которой ограничивается количество потребляемых углеводов к минимуму.
Меню кето диеты на неделю
Меню кето диеты на неделю
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Кето-диета — особая методика питания, при которой ограничивается количество потребляемых углеводов к минимуму. За счет этого организм переключается на выработку энергии из жиров, и тело постепенно теряет лишний вес.  И чтобы был результат важно правильно составить меню. 

С чего начать?

Диетолог Наталия Самойленко дала несколько советов:

1. Первым и самым главным пунктом плана будет исключение всех видов сахаров. Никого не удивит, что аппетитная булочка, кофе и румяный круассан — это плохо! Но речь пойдет не только о старом добром белом порошке в продуктах. Сахар в органическом сиропе агавы или меде, с местной пасеки — тоже входят в перечень запрещенных продуктов из-за высокого уровня сахарозы и фруктозы. Уберите все виды сахара, этот один шаг позволит вам чувствовать себя лучше и легче.

Меню кето диеты на неделю
Меню кето диеты на неделю
Pinterest

2. Второй, не менее мощный шаг, — исключение всех зерновых. Рис, овес, кукуруза — не содержат тех нутриентов, которые необходимы для здоровой работы кишечника. На сбалансированной кетогенной диете стоит воздержаться от такого типа продуктов.

3. Третий шаг — ревизия холодильника. Отставим в дальний ящик все растительные и семечковые промышленные масла. Во всех содержится не лучшее соотношение Омега-6 к Омега-3, они ведут к воспалению кишечника. Поскольку, акцент в кето питании сделан на жировой составляющей, используйте масло органического происхождения.

4. Не бойтесь здоровых жиров. Масло гхи, масло авокадо, оливковое масло — это натуральные масла, они использовались тысячи лет и не содержат того же состава, что и моющие средства. Наоборот, они приведут в порядок все маркеры воспаления.

Меню кето диеты на неделю
Меню кето диеты на неделю
Pinterest


5. Контролируйте уровень электролитов: соли, хлора, магния, калия. Жизненно важный пункт для того, чтобы уберечь себя от кето-гриппа. Получить эти элементы можно из цельных продуктов (мясо, брокколи , жирная рыба ) или из натуральных добавок.

Меню на неделю:

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Самое сложное в кето диете - это готовить полноценные блюда без использования злаков, бобовых, фруктов  крахмалистых или сладких овощей ( например, буряк, картофель морковь), которые могут нарушить состояние кетоза.  Чтобы был результат, необходимо заменить хлеб, крупы и бобовые на первоочередные белковые альтернативы качественными жирами и с низким содержанием углеводов, таких как яйца, сыры, рыба или авокадо.

День 1

  • Завтрак: два вареных яйца
  • Перекус: авокадо
  • Обед: салат с грецким орехом, сыром и говядиной, куриный бульон
  • Полдник: кефир
  • Ужин: голубцы с говядиной

День 2

  • Завтрак: яичница с ветчиной
  • Перекус: горсть орехов
  • Обед: грибы под сыром, салат зеленый
  • Полдник: ряженка
  • Ужин: сырники со сметаной

День 3

  • Завтрак: тост с арахисовым маслом
  • Перекус: яйцо
  • Обед: рыбная уха
  • Полдник: кефир
  • Ужин: мясной салат

Меню кето диеты на неделю
Меню кето диеты на неделю
Pinterest

День 4

  • Завтрак: творог
  • Перекус: сыр, яблоко
  • Обед: куриный бульон, вареное яйцо
  • Полдник: ряженка
  • Ужин: говяжий антрекот, салат из зеленых овощей с маслом

День 5

  • Завтрак: яичница из 2 яиц
  • Перекус: авокадо
  • Обед: запеченная курица, зелень
  • Полдник: творог с орехами
  • Ужин: сыр, оладьи из кабачков

День 6

  • Завтрак: тост с ветчиной и сыром
  • Перекус: кусочек сыра, зеленое яблоко
  • Обед: рыбная котлета, салат из помидоров и огурцов
  • Полдник: йогурт без добавок
  • Ужин: свиная отбивная, зелень

День 7

  • Завтрак: омлет из 3 яиц
  • Перекус: салат из вареной говядины и зеленых овощей
  • Обед: мясной обед, бурый рис
  • Полдник: ряженка
  • Ужин: красная рыба запечённая, овощи

Ранее мы писали, что следует знать о кето диете. 

 

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Теги: кето диета, питание
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