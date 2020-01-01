Самые бесполезные диеты

Узнайте, какие диеты не помогут похудеть.

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Совсем скоро наступит весна и вопрос похудения становится актуальным как никогда. Многие начинают искать в интернете диеты, которые обещают быстрый результат. Но не стоит забывать о том, что резкая потеря веса - это вредно для здоровья. Ivona раccкажет, какие диеты не принесут пользу организму.

Жиросжигающий суп

Основу диеты составляет «суп, сжигающей жир». Есть этот суп надо ежедневно – так часто и так много, как вам хочется. А потом можно еще съесть немного фруктов или овощей. Суп готовится из зеленого лука, капусты, перца, помидоров, сельдерея, воды и бульона. Согласно информации похудеть на такой диете можно до 8 кг за неделю.

Но такая диета несбалансированная и никакой пользы организму не принесет. И придерживаясь такого питания уходит не жир, а просто вода.



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Detox диеты

Это диеты, которые помогают очистить организм и быстро похудеть. Но очищение не имеет смысла, поскольку пищеварительная система не нуждается ни в очищении, ни в отдыхе . На такой диете вы пьете много смузи из фруктов или овощей. Кажется, что вес уходит быстро, но на самом деле теряются запасы воды, белка и гликогена в организме. Как только такая диета заканчивается, то лишний вес быстро возвращается.

Диета по группе крови

Также известная как диета доктора Д'Адамо. Идея о том, что группа крови влияет на способность организма переваривать разные виды пищи, справляться со стрессом и реагировать на физическую активность, Рекомендуется, чтобы у людей с 1 группой крови в рационе было мясо, рыба, овощи, но отсутствовали бобовые. Тем, у кого 2 группа крови можно есть растительную пищу: овощи, фрукты, бобовые, зерновые без глютена. У людей с 3 группой крови рацион должен состоять из продуктов богатых углеводами, мяса (кроме курицы и свинины), а также немного молочных продуктов. У кого 4 группа крови можно есть овощи и фрукты, мясо, кроме красного, морепродукты, молочку, бобовые и зерновые.

Но касаемо этой диеты недостаточно доказательств, подтверждающих ее эффективность.



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Палеолитическая диета

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Принцип палеодиеты прост – в давние времена человек добывал себе пищу охотой и собирательством. Следовательно, еда, появившаяся на свет без вмешательства человеческого труда, является наиболее естественной и полезной для нашего организма. В рационе должно быть мясо природного происхождения, рыба, выловленная в экологически чистых водоемах или морях, морепродукты, овощи, фрукты. Нельзя есть молочные продукты и бобовые.

Такая диета является несбалансированной и может замедлить обмен веществ.

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