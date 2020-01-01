Какие продукты необходимы для иммунной системы: рассказывает иммунолог

Важную роль в поддержании иммунитета играет правильное питание.

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По календарю скоро весна и простуду избежать очень сложно. И сейчас самое подходящее время позаботиться об укреплении ослабленного холодами иммунитета. Аллерголог-иммунолог Ольга Жигарева рассказала, какие питательные вещества необходимы для иммунной системы.

Во-первых, клетки иммунной системы в общем и целом - обычные клетки, им нужны те же “стройматериалы“, что и всем прочим клеткам нашего организма: белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, а также достаточно кислорода



Клетки иммунной системы не любят «пищевой мусор» (синтетические добавки в пищу, рафинированные продукты, жареные животные жиры), не любят, когда мы активно или пассивно курим, любят, когда мы достаточно спим и гуляем. Но есть у клеток иммунной системы и свои особые потребности. Стоит обратить внимание на селен, цинк, хром и железо.



Цинк, хром и селен нужны:

для образования антител

для уничтожения бактерий, грибов, паразитов

нейтрализации вирусов

регуляции работы внутренних органов

Какие продукты необходимы для иммунной системы Pinterest.com

для работы антиоксидантной системы иммунных клеток. Эта система нужна, чтобы клетки жили дольше

Селен также нужен:

Железо нужно:

для размножения клеток иммунной системы

для их активации

для образования лактоферрина - белка-антисептика в грудном молоке, слюне, слизи носовой полости

Какие продукты необходимо добавить в рацион:

Шпинат

Брокколи

Печеный картофель

Ячмень

Яблоки

Гранат

Цельнозерновой хлеб

Спаржа

Виноград

Апельсин

Яичный желток

Говядина

Креветки

Кальмары

Форель и другая красная рыба

Тунец

Сардины

Сельдь

Индейка

Печень говяжья, куриная, индейки

Фасоль

Семечки тыквы

Семечки арбуза (их можно обжаривать на сухой сковороде)

Чеснок

Арахис

Кешью

Какао

Шампиньоны

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