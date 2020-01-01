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Какие продукты необходимы для иммунной системы: рассказывает иммунолог

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Важную роль в поддержании иммунитета играет правильное питание.
Какие продукты необходимы для иммунной системы
Какие продукты необходимы для иммунной системы
pinterest.com

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По календарю скоро весна и простуду избежать очень сложно. И сейчас самое подходящее время позаботиться об укреплении ослабленного холодами иммунитета. Аллерголог-иммунолог Ольга Жигарева рассказала, какие питательные вещества необходимы для иммунной системы. 

Во-первых, клетки иммунной системы в общем и целом - обычные клетки, им нужны те же “стройматериалы“, что и всем прочим клеткам нашего организма: белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, а также достаточно кислорода

Клетки иммунной системы не любят «пищевой мусор» (синтетические добавки в пищу, рафинированные продукты, жареные животные жиры), не любят, когда мы активно или пассивно курим, любят, когда мы достаточно спим и гуляем. Но есть у клеток иммунной системы и свои особые потребности. Стоит обратить внимание на селен, цинк, хром и железо.

Цинк, хром и селен нужны:

  • для образования антител
  • для уничтожения бактерий, грибов, паразитов
  • нейтрализации вирусов
  • регуляции работы внутренних органов

Какие продукты необходимы для иммунной системы
Какие продукты необходимы для иммунной системы
Pinterest.com

Селен также нужен:

  • для работы антиоксидантной системы иммунных клеток. Эта система нужна, чтобы клетки жили дольше

Железо нужно:

  • для размножения клеток иммунной системы
  • для их активации
  • для образования лактоферрина - белка-антисептика в грудном молоке, слюне, слизи носовой полости

Какие продукты необходимо добавить в рацион:

  • Шпинат
  • Брокколи
  • Печеный картофель
  • Ячмень
  • Яблоки
  • Гранат
  • Цельнозерновой хлеб
  • Спаржа
  • Виноград
  • Апельсин
  • Яичный желток
  • Говядина
  • Креветки
  • Кальмары
  • Форель и другая красная рыба
  • Тунец
  • Сардины
  • Сельдь
  • Индейка
  • Печень говяжья, куриная, индейки
  • Фасоль
  • Семечки тыквы
  • Семечки арбуза (их можно обжаривать на сухой сковороде)
  • Чеснок
  • Арахис
  • Кешью
  • Какао
  • Шампиньоны

Ранее мы писали, что делать, если дефицит железа. 

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Теги: иммунитет, продукты, правильное питание
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