Какие продукты необходимы для иммунной системы: рассказывает иммунолог
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По календарю скоро весна и простуду избежать очень сложно. И сейчас самое подходящее время позаботиться об укреплении ослабленного холодами иммунитета. Аллерголог-иммунолог Ольга Жигарева рассказала, какие питательные вещества необходимы для иммунной системы.
Во-первых, клетки иммунной системы в общем и целом - обычные клетки, им нужны те же “стройматериалы“, что и всем прочим клеткам нашего организма: белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, а также достаточно кислорода
Клетки иммунной системы не любят «пищевой мусор» (синтетические добавки в пищу, рафинированные продукты, жареные животные жиры), не любят, когда мы активно или пассивно курим, любят, когда мы достаточно спим и гуляем. Но есть у клеток иммунной системы и свои особые потребности. Стоит обратить внимание на селен, цинк, хром и железо.
Цинк, хром и селен нужны:
- для образования антител
- для уничтожения бактерий, грибов, паразитов
- нейтрализации вирусов
- регуляции работы внутренних органов
Селен также нужен:
- для работы антиоксидантной системы иммунных клеток. Эта система нужна, чтобы клетки жили дольше
Железо нужно:
- для размножения клеток иммунной системы
- для их активации
- для образования лактоферрина - белка-антисептика в грудном молоке, слюне, слизи носовой полости
Какие продукты необходимо добавить в рацион:
- Шпинат
- Брокколи
- Печеный картофель
- Ячмень
- Яблоки
- Гранат
- Цельнозерновой хлеб
- Спаржа
- Виноград
- Апельсин
- Яичный желток
- Говядина
- Креветки
- Кальмары
- Форель и другая красная рыба
- Тунец
- Сардины
- Сельдь
- Индейка
- Печень говяжья, куриная, индейки
- Фасоль
- Семечки тыквы
- Семечки арбуза (их можно обжаривать на сухой сковороде)
- Чеснок
- Арахис
- Кешью
- Какао
- Шампиньоны
Ранее мы писали, что делать, если дефицит железа.
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