Специалисты подтверждают, что есть виды рыбы, которые лучше вовсе не есть.

Какую рыбу лучше не есть depositphotos

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Наш рацион должен состоять из продуктов, которые будут приносить пользу нашему организму. Например, мы знаем, что рыба это источник омега-3 и она обязательно должна быть в рационе. Но есть виды рыбы, которые могут нанести больше вреда организму, чем пользы.

Тилапия

Эта рыба содержит очень низкий уровень полезных омега-3 жирных кислот и очень высокий уровень омега-6 жирных кислот. Это означает, что полезные свойства натурального рыбьего жира, содержащиеся в этой рыбе, вряд ли способствуют повышению уровня омега-3.

Низкое соотношение омега-3 и высокое содержание омега-6 является потенциально опасным продуктом для людей с сердечными заболеваниями, артритом, астмой и другими симптомами аллергических и аутоиммунных заболеваний.



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Сом

Сом может вырасти до значительных размеров. Чтобы ускорить рост рыбы, многие рыбоводы кормят их гормонами.

Скумбрия

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Скумбрия содержит ртуть, которая не очищается, а накапливается в организме человека, вызывая различные заболевания. В этом отношении атлантическая скумбрия наименее опасна, и вы можете есть ее сколько угодно.



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Тунец

Особенно много ртути содержат черный и синий тунец. Кроме того, в магазинах есть очень мало выращенного тунца, потому что он почти вымер. Вся рыба поступает с ферм, где ее кормят антибиотиками и гормонами.

Пангасиус

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Большая часть пангасиуса привезена из Вьетнама, а именно из реки Меконг, которая считается одним из самых загрязненных водоемов в мире. Кроме того, филе пангасиуса содержит повышенный уровень нитрофуразона и полифосфатов (канцерогенов).

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