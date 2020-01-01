Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Какую рыбу лучше не есть

Комментариев: 0
Специалисты подтверждают, что есть виды рыбы, которые лучше вовсе не есть.
Какую рыбу лучше не есть
Какую рыбу лучше не есть
depositphotos

Читай также: Сыр: вред и польза

Наш рацион должен состоять из продуктов, которые будут приносить пользу нашему организму. Например, мы знаем, что рыба это источник омега-3 и она обязательно должна быть в рационе. Но есть виды рыбы, которые могут нанести больше вреда организму, чем пользы.

  • Тилапия

Эта рыба содержит очень низкий уровень полезных омега-3 жирных кислот и очень высокий уровень омега-6 жирных кислот. Это означает, что полезные свойства натурального рыбьего жира, содержащиеся в этой рыбе, вряд ли способствуют повышению уровня омега-3.

Низкое соотношение омега-3 и высокое содержание омега-6 является потенциально опасным продуктом для людей с сердечными заболеваниями, артритом, астмой и другими симптомами аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Какую рыбу лучше не есть
Какую рыбу лучше не есть
Pinterest.com

  • Сом

Сом может вырасти до значительных размеров. Чтобы ускорить рост рыбы, многие рыбоводы кормят их гормонами.

  • Скумбрия

Читай также: Питательные вещества, которых вам может не хватать

Скумбрия содержит ртуть, которая не очищается, а накапливается в организме человека, вызывая различные заболевания. В этом отношении атлантическая скумбрия наименее опасна, и вы можете есть ее сколько угодно.

Какую рыбу лучше не есть
Какую рыбу лучше не есть
Pinterest.com

  • Тунец

Особенно  много ртути содержат черный и синий тунец. Кроме того, в магазинах есть очень мало выращенного тунца, потому что он почти вымер. Вся рыба поступает с ферм, где ее кормят антибиотиками и гормонами.

  • Пангасиус

Читай также: Как правильно сдавать анализы на гормоны

Большая часть пангасиуса  привезена из Вьетнама, а именно из реки Меконг, которая считается одним из самых загрязненных водоемов в мире. Кроме того, филе пангасиуса содержит повышенный уровень нитрофуразона и полифосфатов (канцерогенов).

Ранее мы писали, что такое метаболический синдром.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: рыба, правильное питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь