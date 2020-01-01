Простая однодневная чистка организма

Варианты очистки организма от токсинов без вреда здоровью.

В наше время, когда доступ к еде совершенно неограничен и вкусные, аппетитные лакомства поджидают нас буквально на каждом шагу и мы не в силах этому противостоять, очень важно время от времени устраивать организму перезагрузку. Для этого отлично подойдут различные детокс-диеты.

Детокс-диета – это, как правило, краткосрочный режим питания, проводимый с целью очищения организма от токсинов и других вредных веществ. По продолжительности различают однодневные детокс-диеты, диеты на 3 дня, диеты на 7 и 10 дней. Однодневная диета или разгрузочный день переносится очень легко, многие диетологи советуют проводить такой день еженедельно для поддержания и улучшения работы организма.

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Несколько вариантов питания для однодневной чистки организма:

Вариант 1

Завтрак должен быть в меру сытным, чтобы вы не успели быстро проголодаться и, в то же время, насытили организм полезными веществами и микроэлементами. Отличным вариантом утреннего приема пищи является фруктовый смузи (можно использовать клубнику, киви или яблоко, а также обезжиренное молоко или йогурт).

Обед должен состоять из овощного салата. Прекрасно подойдут для него следующие ингредиенты – листья салата, авокадо, помидоры, а в качестве приправы рекомендуется использовать оливковое масло.

На ужин можно приготовить филе любой нежирной рыбы и добавить к нему зеленые овощи.

Как очистить организм за сутки Getty Images

Вариант 2

Завтрак. Один стакан измельченного фрукта (или фруктовый салат), чашка зеленого чая.

Обед. Тыквенный суп-пюре или легкий овощной суп.

Ужин. Приготовленные на пару овощи (брокколи, цветная капуста) или стакан йогурта + столовая ложка семян льна.

Как очистить организм за сутки Getty Images

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Американскими диетологами составлен список из продуктов, которые лучше всего способны очищать организм. Среди них особое место занимают огурцы, имбирь, зелень, свекла, морковь, зеленый чай и обезжиренный йогурт. Поэтому стоит обязательно добавлять эти продукты в свой рацион для того, чтобы улучшить обмен веществ и нейтрализовать все вредные вещества, которые поступают в организм с тяжелой пищей.

Также во время детокса специалисты рекомендуют много двигаться и ходить пешком, отличной идеей будет посещение бани, занятие йогой или пилатесом, а вот от тренажерного зала и аэробики в этот день следует отказаться.

Как очистить организм за сутки Getty Images

Кроме того, существуют различные детокс-напитки, которые однозначно стоит включить в свой рацион и употреблять хотя бы 2-3 раза в неделю. Коктейли и смузи из зеленых фруктов и овощей не только выводят из организма токсины и лишнюю жидкость, но и нормализую водно-солевой баланс в организме и насыщают его необходимыми витаминами. Несколько вариантов вкусных и полезных смузи, которыми вы запросто можете заменить привычный завтрак или ужин.

Шпинат, киви и банан. Очень сытный и вкусный вариант завтрака, который зарядит энергией на весь день и к тому же прекрасно очистит ваш организм от вредных веществ.

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Огурец и петрушка. Более легкий вариант зеленого коктейля, отличное сочетание свежести и пользы. К тому же в 100 граммах петрушки содержится две суточные нормы каротина и витамина С, чего нам так не хватает в холодное время года.

Как очистить организм за сутки Getty Images

Брокколи, яблоко и лайм. Брокколи – прекрасный диетический продукт, который выводит из организма соли тяжелых металлов. Больше того, эта капуста содержит много белка и может отлично заменять мясо на тот период, когда вы предпочтете отказаться от тяжелой пищи.

Сельдерей и яблоко. Сельдерей – отличный тонизирующий продукт, который не только выводит токсины, но и обладает успокаивающими свойствами, а это как нельзя кстати для тех, кто резко решил отказаться от любимых сладостей и вкусняшек.

Любите свой организм, берегите его, устраивайте ему иногда перезагрузку, и он обязательно порадует вас прекрасным самочувствием и отличным настроением.

Раннее мы писали о том, какие продукты снижают риск заболевания раком.

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