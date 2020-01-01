Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Продукты, из-за которых появляется целлюлит

Комментариев: 0
Узнайте, какие продукты могут вызвать или усугубить ненавистный целлюлит.
Продукты, из-за которых появляется целлюлит
Продукты, из-за которых появляется целлюлит
Depositphotos

Читай также: Полезно ли солнце для волос: рассказывает трихолог

Ежедневно многие женщины задаются вопросом “как избавиться от целлюлита?“ Чтобы “апельсиновой корки“ не было они делают массажи, пользуются антицеллюлитными кремами. Но вот на свой рацион не обращают внимания. Ivona расскажет, как продукты могут провоцировать появление целлюлита.

  • Кофе

Кофе в большом количестве может оказать негативное влияние, так как кофеин ухудшает состояние кожи и задерживает жидкость.

Продукты, из-за которых появляется целлюлит
Продукты, из-за которых появляется целлюлит
Depositphotos

  • Соль

Исключить соль из рациона невозможно, но важно знать, что натрий вызывает задержку жидкости, что способствует появлению целлюлита. Поэтому следует не увлекаться  солеными продуктами.

  • Алкоголь

Хотя алкогольные напитки не производят целлюлит напрямую, они вызывают сужение кровеносных сосудов. Кроме того, они могут вызывать задержку жидкости и превращаться в пустые калории, которые не дают никаких питательных веществ.

  • Майонез

Некоторые приправы, такие как майонез, горчица и пряность, вызывают разрушение клеток кожи, что  приводит к появлению целлюлита.

Продукты, из-за которых появляется целлюлит
Продукты, из-за которых появляется целлюлит
Depositphotos

  • Сахар

Он содержит пустые калории, которые не обеспечивают питательными веществами и не приносят пользу организму. Напротив, эта пища способствует появлению целлюлита и может вызвать лишний вес

  • Мука

Хлеб, печенье и макароны содержат большое количество дрожжей, которые не улучшают обмен веществ и могут вызывать появление целлюлита.

Ранее мы писали, какие мифы о йодированной соли следует забыть. 

Поделись:
Теги: целлюлит, продукты, питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь