Узнайте, какие продукты могут вызвать или усугубить ненавистный целлюлит.

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Ежедневно многие женщины задаются вопросом “как избавиться от целлюлита?“ Чтобы “апельсиновой корки“ не было они делают массажи, пользуются антицеллюлитными кремами. Но вот на свой рацион не обращают внимания. Ivona расскажет, как продукты могут провоцировать появление целлюлита.

Кофе

Кофе в большом количестве может оказать негативное влияние, так как кофеин ухудшает состояние кожи и задерживает жидкость.



Продукты, из-за которых появляется целлюлит Depositphotos

Соль

Исключить соль из рациона невозможно, но важно знать, что натрий вызывает задержку жидкости, что способствует появлению целлюлита. Поэтому следует не увлекаться солеными продуктами.

Алкоголь

Хотя алкогольные напитки не производят целлюлит напрямую, они вызывают сужение кровеносных сосудов. Кроме того, они могут вызывать задержку жидкости и превращаться в пустые калории, которые не дают никаких питательных веществ.

Майонез

Некоторые приправы, такие как майонез, горчица и пряность, вызывают разрушение клеток кожи, что приводит к появлению целлюлита.



Продукты, из-за которых появляется целлюлит Depositphotos

Сахар

Он содержит пустые калории, которые не обеспечивают питательными веществами и не приносят пользу организму. Напротив, эта пища способствует появлению целлюлита и может вызвать лишний вес

Мука

Хлеб, печенье и макароны содержат большое количество дрожжей, которые не улучшают обмен веществ и могут вызывать появление целлюлита.



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