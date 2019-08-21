ТОП-5 каш, которые помогают похудеть

Когда слышишь слово "каша", то сразу же вспоминается детство и манка. Но если хотите избавиться от лишнего веса, то в рацион нужно добавлять каши. Ivona подготовила список из 5 каш, которые помогают похудеть!

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Теф

Это не самая популярная каша, но она очень полезна. Она богата углеводами, клетчаткой, в ней содержится много железа. Еще одним преимуществом этой каши является то, что она без глютена. Люди, у которых диабет 2 типа могут смело добавлять ее в рацион. Стоит отметить, что эта каша питательная, выводит токсины из организма и легко усваивается.



Каши, которые помогают похудеть pinterest.com

Овсянка

Овсянка считается одним из лучших суперпродуктов. В ней содержится клетчатка, витамины и минералы, а также микроэлементы. Она также подходит для людей, страдающих диабетом, так как регулирует уровень сахара в крови.

Семена чиа

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Многие считают, что семена чиа – это лишь тренд, который скоро пройдет. Но стоит знать, что в они являются источником клетчкатки, антиоксидантов, кальция, белков и жирных кислот омега-3. Семена чиа питательны, их можно добавлять в смузи и йогурты.



Каши, которые помогают похудеть pinterest.com

Коричневый рис

Коричневый рис содержит сложные углеводы, которые помогают поддерживать оптимальный уровень энергии и, следовательно, заставляют вас сжигать больше жира.

Он богат селеном и помогает снизить риск сердечных заболеваний, артрита и рака. Имеет высокое содержание марганца, что благоприятно влияет на нервную систему. А высокое содержание масел природного происхождения помогает нормализовать уровень холестерина.

Киноа

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В киноа содержатся магний и кальций. железо, витамин В 12 и другие витамины. Отметим, что если у вас есть дефицит витамина B, то потеря веса замедляется, потому что ваше тело не может эффективно синтезировать питательные вещества. Употребление в пищу киноа поможет вам решить эту проблему.

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