Узнайте, от каких продуктов нужно отказаться.

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О том, что питание важно для здоровья известно всем. Но мы начинаем следить за рационом только когда уже чувствуем недомогание. Но все же стоит пересмотреть свои пищевые привычки, чтобы предотвратить появление проблем со здоровьем. Ivona расскажет, какие продукты могут спровоцировать развитие раковых заболеваний.

Диетическая газировка

Хоть сахара в этом напитки нет, но есть сахарозаменители, пищевые красители и консерванты, которые провоцируют рост клеток в разных органах и системах.

Попкорн из микроволновки

Любимая еда киноманов вредна для здоровья. Все дело в том, что упаковка обрабатывается химическими веществами, которые способствуют развитию бесплодия, рака печени, яичек и поджелудочной железы.



Какие продукты увеличивают риск развития раковых заболеваний pinterest

Гидрогенизированные масла

Благодаря транс-жирам обработанные продукты дольше хранятся. На здоровье это отражается так, что может измениться структура и гибкость клеточных мембран, что спровоцирует развитие рака.

Рафинированная пища

Сахар и другие подсластители, включая фруктозу, провоцируют повышенную выработку инсулина. А он, в свою очередь, способствует размножению раковых клеток.



Какие продукты увеличивают риск развития раковых заболеваний pinterest

Высококалорийная пища

Часто причиной ожирения является регулярное потребление калорийной пищи в большом количестве. А избыточный вес приводит к развитию рака толстой кишки, почек, пищевода.

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