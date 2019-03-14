Для тех, кто придерживается Великого поста вопрос, чем заменить животный белок, очень актуален.

Если организм не будет получать белок в достаточном количестве - это большой риск для нашего здоровья. Во время поста мы отказываемся от мяса. При этом надо понимать, что когда отказываемся от мяса, рыбы и молочный продуктов в период Великого поста или любого другого поста, важно найти альтернативный источник белка. Дабы избежать негативных последствий. Ivona расскажет, в каких продуктах можно найти такой необходимый нам белок в пост и при этом не есть мясо.

В каких продуктах есть белок, которые можно есть в Великий пост:

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Бобовые содержат мало жира, легко усваиваются и в них много белка. Например, нут содержит 19 грамм белка, чечевица на четверть состоит из него.

Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов pinterest.com

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Семечками не стоит сильно увлекаться, они достаточно калорийные. Но в тоже время они богаты белком.

Орехи

Орехи спокойно могут есть те, у кого диабет. Больше всего белка содержит миндаль и фисташки, также в рацион можно добавить грецкий орех.

Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов pinterest.com

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В крупах не так много белка, но их хорошо использовать, чтобы разнообразить свой рацион. Стоит выделить булгур, гречку, киноа и кускус.

Фрукты и овощи

Во время поста стоит выбирать овощи зеленого цвета, в них содержится больше белка. Например, можно отдать предпочтение зеленому горошку, брокколи, шпинату, спарже.

Из фруктов не стоит отказываться от авокадо, граната и бананов.

Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов pinterest.com

Чтобы после поста не было проблем с желудочно-кишечным трактом, привычные продукты стоит вводить в свой рацион постепенно.

Ранее мы представили календарь питания по дням в Великий пост 2020.

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