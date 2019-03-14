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Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов

Комментариев: 6
Для тех, кто придерживается Великого поста вопрос, чем заменить животный белок, очень актуален.
Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов
Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов
pinterest.com

 Если организм не будет получать белок в достаточном количестве - это большой риск для нашего здоровья. Во время поста мы отказываемся от мяса. При этом надо понимать, что когда отказываемся от мяса, рыбы и молочный продуктов в период Великого поста или любого другого поста, важно найти альтернативный источник белка. Дабы избежать негативных последствий. Ivona расскажет, в каких продуктах можно найти такой необходимый нам белок в пост и при этом не есть мясо.

В каких продуктах есть белок, которые можно есть в Великий пост:

Бобовые содержат мало жира, легко усваиваются и в них много белка. Например, нут содержит 19 грамм белка, чечевица на четверть состоит из него.

Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов
Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов
pinterest.com

Семечками не стоит сильно увлекаться, они достаточно калорийные. Но в тоже время они богаты белком. 

  • Орехи

Орехи спокойно могут есть те, у кого диабет. Больше всего белка содержит миндаль и фисташки, также в рацион можно добавить грецкий орех.

Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов
Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов
pinterest.com

В крупах не так много белка, но их хорошо использовать, чтобы разнообразить свой рацион. Стоит выделить булгур, гречку, киноа и кускус.

  • Фрукты и овощи

Во время поста стоит выбирать овощи зеленого цвета, в них содержится больше белка. Например, можно отдать предпочтение зеленому горошку, брокколи, шпинату, спарже.
Из фруктов не стоит отказываться от авокадо, граната и бананов.

Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов
Источники белка в пост: ТОП-5 лучших вариантов
pinterest.com

Чтобы после поста не было проблем с желудочно-кишечным трактом, привычные продукты стоит вводить в свой рацион постепенно.

Ранее мы представили календарь питания по дням в Великий пост 2020.

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Теги: Великий пост, белок, источник белка, что есть в пост, великий пост 2020, Пасха, пасха 2020
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  17.03.2019, 18:44
Оценка:  0
гость
У меня для девушек , особый белок есть )))
DrAiser    17.03.2019, 17:17
Оценка:  0
DrAiser
Интересно, что Ватикан еще с VII века причисляет крупных полуводных грызунов - капибару, бобра, ондатру - к числу рыб. Поэтому их мясо разрешено католической церковью в Великий пост принимать в пищу.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Bea ver
Шаша*    17.03.2019, 15:38
Оценка:  -1
Шаша*
Животный белок ничем не заменим!
Ведь трупный яд только в животном белке образовывается.
Так что кушайте труппы животных и продукты их жизнедеятельности!
Сhe  (аноним)  17.03.2019, 15:06
Оценка:  -1
Сhe
Вегетарианство путь к деградации разума!
    14.03.2019, 09:30
Оценка:  -3
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць Bдома. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити

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Шаша*    17.03.2019, 15:39
Оценка:  0
Шаша*
Дуже, дуже рад за тебе!
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