Как правильно выйти из Успенского поста

Самый короткий пост в году - Успенский заканчивается в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Узнай, как правильно выйти из поста.

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Успенский пост длится две недели: с 14 августа до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. Этот пост является строгим, как и Великий пост, но в то же время и легким, поскольку в этот период основу постного стола составляют: молодой картофель, овощи, фрукты и грибы. Окончание Успенского поста знаменует наступление осени.

В 2021 году Успение Пресвятой Богородицы приходится на субботу, 28 августа. Если этот праздник приходится на любой день недели, кроме среды и пятницы, поста в этот день нет. Таким образом, последний, четырнадцатый день поста - 27 августа.

Как же правильно выходить из Успенского поста, чтобы не нанести вреда своему здоровью?

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Первым и самым важным правилом, которое следует соблюдать, чтобы выход из поста был правильным - не переедать. Увеличивать порции потребляемой пищи следует постепенно, а лучше всего первые несколько дней после окончания Успенского поста вставать из-за стола с легким чувством голода.

Кроме того, не следует сразу включать в свое меню продукты, которые воспрещалось есть во время поста. Так, нежирные молочные продукты, яйца, масло нужно вводить в рацион постепенно и, желательно, не смешивать их. Постное мясо лучше включать в меню не ранее, чем через неделю после поста.

От копченостей, солений, жареных и жирных блюд, а также алкоголя следует отказаться в 1-2 недели после окончания поста. Вместо этого следует чаще ставить на стол легкие блюда из овощей, зелени, рыбы, фруктов.

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