Успенский пост 2020: календарь питания по дням

Успенский пост в 2020 году начнется в пятницу, 14 августа, а заканчивается через две недели - в четверг, 27-го числа.

Успенский пост является самым коротким среди постов и длится всего две недели. Начнется он в пятницу, 14 августа, на Медовый Спас или, как его еще называют - Первый Спас и Маковый Спас - и длится до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

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Успенский пост является строгим, как и Великий. Это означает, что во время Успенского поста воспрещается потреблять мясные и молочные продукты, яйца. Рыбу же дозволяется вкушать всего один раз за две недели - 19 августа - в праздник Преображения Господня.

Календарь питания в Успенский пост 2020:

Пятница, 14 августа, - горячая пища без добавления масла (супы, каши, тушеные овощи).

Суббота, 15 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).

Воскресенье, 16 августа, - пища с растительным маслом, дозволяется вино.

Понедельник, 17 августа, - можно вкушать пищу с растительным маслом, дозволяется вино.

Вторник, 18 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).

Среда, 19 августа, - горячая пища с растительным маслом, дозволяется рыба и вино.

Четверг, 20 августа, - сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи).

*Следующая неделя в таком же порядке.

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