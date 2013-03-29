Три постных салата на обед: вкусно и необычно
Предлагаем три классных рецепта салатов, которые можно приготовить на обед. Особенно они понравятся тем, соблюдает Великий пост .
Салат “Минутка“
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- горсть грецких орехов
- 75-100 г чернослива
- растительное масло
- соль
- черный молотый перец
Приготовление
- Свеклу отварите, остудите, натрите на средней терке.
- Чернослив и орехи мелко нарубите, перемешайте со свеклой, приправьте солью, перцем, маслом.
- Можно посыпать кунжутом сверху.
Салат с картофелем, грибами и капустой
Ингредиенты:
- 6 средних картофелин
- 250 г шампиньонов
- 1 крупная луковица
- 150 г квашеной капусты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 0,5 ч.л. сахара.
Приготовление
- Картофель и грибы отварите, нарежьте мелкими ломтиками.
- Добавьте квашеную капусту и нарезанный полукольцами лук.
- Заправьте смесью бальзамического уксуса, сахара и оливкового масла.
Арабский салат
Ингредиенты:
- 100 г зеленой чечевицы
- 1 крупный маринованный болгарский перец
- половина красной луковицы
- 1 ст. л. уксуса
- 3 ст.л. растительного масла
- несколько веточек кинзы
- лавровый лист
- щепотка тимьяна
- соль
Приготовление
- Чечевицу замочите на несколько часов, воду слейте, промойте, залейте свежей водой, в которую добавьте лавровый лист, тимьян, соль и лук и отварите до готовности на слабом огне.
- Перец нарежьте тонкими полосками.
- Чечевицу заправьте половиной масла и уксусом, остудите, затем соедините с перцем и измельченной зеленью, посолите по вкусу, приправьте второй половиной масла.
Тем, кто решил поститься впервые, в пост необходимо входить постепенно. Резкий отказ от привычной пищи может только навредить. Следует также отметить, что существует несколько степеней строгости Великого поста.
Настоящий пост – полный отказ от пищи, однако такой пост соблюдают аскетичные монахи.
Следующая ступень – сухоядение (холодная пища неживотного происхождения, приготовленная без использования растительного масла).
Затем – та же самая пища без масла может разогреваться. Далее дозволяется использование при приготовлении пищи растительного масла. Еще большие послабления допустимы при постоянном употреблении рыбы.
Ну и самый щадящий пост – употребляются все виды пищи, включая молочные продукты, но при строгом исключении мяса.
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