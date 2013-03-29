Три постных салата на обед: вкусно и необычно

Предлагаем три классных рецепта салатов, которые можно приготовить на обед. Особенно они понравятся тем, соблюдает Великий пост .

Салат “Минутка“

Ингредиенты:

2 свеклы

горсть грецких орехов

75-100 г чернослива

растительное масло

соль

черный молотый перец

Приготовление

Свеклу отварите, остудите, натрите на средней терке. Чернослив и орехи мелко нарубите, перемешайте со свеклой, приправьте солью, перцем, маслом. Можно посыпать кунжутом сверху.

Быстрый салат со свеклой pixabay.com

Салат с картофелем, грибами и капустой

Ингредиенты:

6 средних картофелин

250 г шампиньонов

1 крупная луковица

150 г квашеной капусты

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

0,5 ч.л. сахара.

Приготовление

Картофель и грибы отварите, нарежьте мелкими ломтиками. Добавьте квашеную капусту и нарезанный полукольцами лук. Заправьте смесью бальзамического уксуса, сахара и оливкового масла.

Салат с картофелем, грибами и капустой pixabay.com

Арабский салат

Ингредиенты:

100 г зеленой чечевицы

1 крупный маринованный болгарский перец

половина красной луковицы

1 ст. л. уксуса

3 ст.л. растительного масла

несколько веточек кинзы

лавровый лист

щепотка тимьяна

соль

Приготовление

Чечевицу замочите на несколько часов, воду слейте, промойте, залейте свежей водой, в которую добавьте лавровый лист, тимьян, соль и лук и отварите до готовности на слабом огне. Перец нарежьте тонкими полосками. Чечевицу заправьте половиной масла и уксусом, остудите, затем соедините с перцем и измельченной зеленью, посолите по вкусу, приправьте второй половиной масла.

Арабский салат pixabay.com

Тем, кто решил поститься впервые, в пост необходимо входить постепенно. Резкий отказ от привычной пищи может только навредить. Следует также отметить, что существует несколько степеней строгости Великого поста.

Настоящий пост – полный отказ от пищи, однако такой пост соблюдают аскетичные монахи.

Следующая ступень – сухоядение (холодная пища неживотного происхождения, приготовленная без использования растительного масла).

Затем – та же самая пища без масла может разогреваться. Далее дозволяется использование при приготовлении пищи растительного масла. Еще большие послабления допустимы при постоянном употреблении рыбы.

Ну и самый щадящий пост – употребляются все виды пищи, включая молочные продукты, но при строгом исключении мяса.