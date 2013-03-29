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Три постных салата на обед: вкусно и необычно

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Предлагаем три классных рецепта салатов, которые можно приготовить на обед. Особенно они понравятся тем, соблюдает Великий пост .
Великий пост 2015: Питание
Великий пост 2015: Питание
shutterstock

Салат “Минутка“
Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • горсть грецких орехов
  • 75-100 г чернослива
  • растительное масло
  • соль
  • черный молотый перец

Приготовление

  1. Свеклу отварите, остудите, натрите на средней терке.
  2. Чернослив и орехи мелко нарубите, перемешайте со свеклой, приправьте солью, перцем, маслом.
  3. Можно посыпать кунжутом сверху.
Быстрый салат со свеклой
Быстрый салат со свеклой
pixabay.com
Салат с картофелем, грибами и капустой
 
Ингредиенты:
  • 6 средних картофелин
  • 250 г шампиньонов
  • 1 крупная луковица
  • 150 г квашеной капусты
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 0,5 ч.л. сахара.
Приготовление
  1. Картофель и грибы отварите, нарежьте мелкими ломтиками.
  2. Добавьте квашеную капусту и нарезанный полукольцами лук.
  3. Заправьте смесью бальзамического уксуса, сахара и оливкового масла.
Салат с картофелем, грибами и капустой
Салат с картофелем, грибами и капустой
pixabay.com
 
Арабский салат
 
Ингредиенты
  • 100 г зеленой чечевицы
  • 1 крупный маринованный болгарский перец
  • половина красной луковицы
  • 1 ст. л. уксуса
  • 3 ст.л. растительного масла
  • несколько веточек кинзы
  • лавровый лист
  • щепотка тимьяна
  • соль
Приготовление
  1. Чечевицу замочите на несколько часов, воду слейте, промойте, залейте свежей водой, в которую добавьте лавровый лист, тимьян, соль и лук и отварите до готовности на слабом огне. 
  2. Перец нарежьте тонкими полосками.
  3. Чечевицу заправьте половиной масла и уксусом, остудите, затем соедините с перцем и измельченной зеленью, посолите по вкусу, приправьте второй половиной масла.
 
Арабский салат
Арабский салат
pixabay.com
 
Тем, кто решил поститься впервые, в пост необходимо входить постепенно. Резкий отказ от привычной пищи может только навредить. Следует также отметить, что существует несколько степеней строгости Великого поста.
Настоящий пост – полный отказ от пищи, однако такой пост соблюдают аскетичные монахи.
Следующая ступень – сухоядение (холодная пища неживотного происхождения, приготовленная без использования растительного масла).
Затем – та же самая пища без масла может разогреваться. Далее дозволяется использование при приготовлении пищи растительного масла. Еще большие послабления допустимы при постоянном употреблении рыбы.
Ну и самый щадящий пост – употребляются все виды пищи, включая молочные продукты, но при строгом исключении мяса.

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Теги: рецепты, великий пост, великий пост, питание, салаты
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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patera  (аноним)  29.03.2013, 16:07
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patera
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