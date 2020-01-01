Как держать пост и сохранить здоровье?

Как питаться постящимся, чтобы избежать появления острого чувства голода, контролируя свой аппетит и количество съеденной пищи расскажет Ivona.

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Сотни тысяч верующих и множество к ним примкнувших в течение Великого поста, который начался 2 марта, питаются продуктами исключительно растительного происхождения. Давайте разберемся, какие нужно соблюдать при этом правила? Есть ли какие-то ограничения? Может ли постное меню удовлетворить потребности организма в витаминах? На эти вопросы ответит Алла Шилина, врач-диетолог, эндокринолог высшей категории и эксперт бренда Herbalife.

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Различные пищевые ограничения, в основном предполагающие отказ от пищи животного происхождения, характерны практически для всех религиозных течений. И это соответствует современным представлениям о здоровом питании: рацион, опирающийся на продукты растительного происхождения, обладает определенным оздоровительным эффектом: способствует снижению уровня холестерина, стимулирует выведение недоокисленных веществ, улучшает состояние кишечной флоры, является хорошей профилактикой атеросклероза. Так что здоровому человеку это не только не навредит, но и может пойти на пользу. А вот людям с различными заболеваниями, особенно желудочно-кишечного тракта нужно проявить осторожность и обязательно проконсультироваться с врачом.

Великий пост: Основы постного меню pinterest.com

Не рекомендуется поститься при сахарном диабете, если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, а также в период выздоровления после тяжелого заболевания или после серьезной психологической травмы.

Традиционно церковь разрешает определенные отступления от постных ограничений беременным и кормящим женщинам, детям, а также тем, кто находится в дороге или занимается тяжелым физическим трудом.

Великий пост: Основы постного меню pinterest.com

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С точки зрения обеспечения организма витаминами и микроэлементами, в том, что Великий пост приходится именно на весну, есть определенный смысл. Ведь за долгие месяцы хранения фрукты и овощи отчасти утратили свою витаминную ценность, поэтому, чтобы снабдить человека необходимой ему порцией витаминов, их уже требуется больше. Что и достигается за счет отказа от пищи животного происхождения и увеличения в рационе растительных продуктов. Однако не все так просто. Многие современные продукты из-за особенностей агротехники содержат меньше полезных веществ, чем раньше. Да и общая калорийность рациона из-за изменения образа жизни стала значительно выше, а пищевая ценность ниже. Так что набрать необходимые полезные вещества с пищей, не только в период поста, современному человеку очень и очень сложно. Но возможно.

Во время поста отдавайте предпочтение:

крупам и злакам, которые способны удовлетворить потребности организма в глюкозе, клетчатке, витаминах группы В, растительных белков и жиров

зелени, овощам и росткам пшеницы, богатым железом, витаминами С и В12

красным и оранжевым овощам (лучше употреблять после термической обработки), насыщенным бета-каротином

растительному (нерафинированному) маслу и авокадо, для восполнения дефицита витаминов группы Е.

Великий пост: Основы постного меню pinterest.com

Также стоит обратить внимание на специальные функциональные продукты и биологически активные добавки, которые помогают обеспечивать организм всеми необходимыми микроэлементами и предотвращают дефицит витаминов.

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1. Взрослому человеку ежедневно требуется около 80 граммов белка, детям - от 36 до 87 гр. Поэтому в пост на столе регулярно должны появляться богатые протеинами злаки, орехи, фасоль, горох, чечевица, грибы и соевые продукты.

2. Желательно питаться четыре-пять раз в день, это позволит избежать острого чувства голода, которое лишает возможности контролировать свой аппетит и количество съеденного.

3. Важно следить за тем, чтобы суточная калорийность рациона оставалась на привычном уровне, для взрослого человека это около 2000 ккал в сутки.

4. При варке овощей нужно обязательно накрывать их крышкой и наливать минимум воды. А как только они будут готовы, сразу же извлекать их из отвара, это позволит максимально сохранить их витаминную ценность.

5. В воду, в которой варились овощи, переходит немало полезных веществ, поэтому не выливайте ее, а используйте для приготовления соусов и подливок, добавляйте в супы и вторые блюда.

Великий пост: Основы постного меню pinterest.com

Читай также: Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото После длительных пищевых ограничений все верующие с понятным нетерпением ждут Пасху, когда можно будет от души поесть всего того, что было под запретом на протяжении Великого поста. Устраиваясь за праздничным столом, не забывайте о постепенности и умеренности - главных заповедях правильного выхода из поста. Ведь организм в течение нескольких недель не испытывал необходимости вырабатывать определенные ферменты, необходимые для переваривания продуктов животного происхождения. Обмен веществ за такой длительный срок перестроился и на возвращение к привычному ритму деятельности ему понадобится время. После длительных пищевых ограничений все верующие с понятным нетерпением ждут Пасху, когда можно будет от души поесть всего того, что было под запретом на протяжении Великого поста. Устраиваясь за праздничным столом, не забывайте о постепенности и умеренности - главных заповедях правильного выхода из поста. Ведь организм в течение нескольких недель не испытывал необходимости вырабатывать определенные ферменты, необходимые для переваривания продуктов животного происхождения. Обмен веществ за такой длительный срок перестроился и на возвращение к привычному ритму деятельности ему понадобится время.

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