Какие продукты полезны для сердца?
Если вы хотите иметь крепкое здоровье и жить долго, диетологи рекомендуют включить в свой рацион продукты, полезные для здоровья сердца.
Каждый человек мечтает о долгой и счастливой жизни. Необходимое условие для этого – крепкое здоровье. По словам диетологов, в первую очередь нужно потреблять здоровую пищу и обратить внимание на наличие в рационе продуктов, полезных для сердца.
Консультант по питанию Сьюзен Офриа из госпиталя Готлиб рекомендует следующий перечень продуктов, которые помогут сохранить сердце здоровым:
1. Темный шоколад с высоким содержанием какао
Трюфели, суфле и даже горячий шоколад могут быть хорошим источником ресвератрола и флавоноидов до тех пор, пока вы используете темный шоколад с большим содержанием какао (более 70%).
2. Лосось и тунец
По словам специалиста, желательно потреблять белый тунец – один из наиболее широко распространенных видов тунца, обитающих в теплых и тропических морях. Лосось и тунец содержат омега-3 жирные кислоты, а мягкие косточки из консервированной рыбы восполнят недостаток кальция.
3. Льняное семя
Лучше отдать предпочтение коричневым или золотисто-желтым семенам. В них содержатся не только омега-3 жирные кислоты, но и клетчатка и фитоэстрогены.
4. Овсянка
Диетолог предлагает готовить овсяную кашу на завтрак или добавлять овсяные хлопья в хлеб и выпечку. Овсянка богата растворимой клетчаткой, которая помогает сбалансировать уровень сахара в крови, замедляя всасывание глюкозы в кровь, а также ниацином (один из витаминов группы В), фолиевой кислотой и калием.
5. Черные бобы или фасоль
Они являются источником ниацина, фолиевой кислоты, магния, омега-3 жирных кислот, кальция и растворимой клетчатки.
6. Грецкие орехи и миндаль
Орехи и миндаль содержат омега-3 жирные кислоты, витамин Е, магний, клетчатку и благотворно влияющие на сердце моно- и полинасыщенные жиры.
7. Черника, брусника, малина и клубника
По словам диетолога, эти ягоды являются хорошим источником бета-каротина, лютеина, антоцианов, эллаговой и фолиевой кислоты, витамина С, калия и клетчатки.
В качестве напитка Офриа предлагает потреблять красное вино.
Вина Пино, Мерло – хороший источник ресвератрола, снижающего уровень сахара в крови, и катехинов, способствующих нормализовать уровень хорошего холестерина, – заключила диетолог.
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