Какие продукты полезны для сердца?

Если вы хотите иметь крепкое здоровье и жить долго, диетологи рекомендуют включить в свой рацион продукты, полезные для здоровья сердца.

Чтобы сердце было здоровым, употребляй больше рыбы и орехов shutterstock

Каждый человек мечтает о долгой и счастливой жизни. Необходимое условие для этого – крепкое здоровье. По словам диетологов, в первую очередь нужно потреблять здоровую пищу и обратить внимание на наличие в рационе продуктов, полезных для сердца.

Консультант по питанию Сьюзен Офриа из госпиталя Готлиб рекомендует следующий перечень продуктов, которые помогут сохранить сердце здоровым:

1. Темный шоколад с высоким содержанием какао

Трюфели, суфле и даже горячий шоколад могут быть хорошим источником ресвератрола и флавоноидов до тех пор, пока вы используете темный шоколад с большим содержанием какао (более 70%).

2. Лосось и тунец

По словам специалиста, желательно потреблять белый тунец – один из наиболее широко распространенных видов тунца, обитающих в теплых и тропических морях. Лосось и тунец содержат омега-3 жирные кислоты, а мягкие косточки из консервированной рыбы восполнят недостаток кальция.

3. Льняное семя

Что полезно для сердца? pixabay.com Лучше отдать предпочтение коричневым или золотисто-желтым семенам. В них содержатся не только омега-3 жирные кислоты, но и клетчатка и фитоэстрогены.

4. Овсянка

Диетолог предлагает готовить овсяную кашу на завтрак или добавлять овсяные хлопья в хлеб и выпечку. Овсянка богата растворимой клетчаткой, которая помогает сбалансировать уровень сахара в крови, замедляя всасывание глюкозы в кровь, а также ниацином (один из витаминов группы В), фолиевой кислотой и калием.

5. Черные бобы или фасоль

Они являются источником ниацина, фолиевой кислоты, магния, омега-3 жирных кислот, кальция и растворимой клетчатки.

6. Грецкие орехи и миндаль

Орехи и миндаль содержат омега-3 жирные кислоты, витамин Е, магний, клетчатку и благотворно влияющие на сердце моно- и полинасыщенные жиры.

7. Черника, брусника, малина и клубника

По словам диетолога, эти ягоды являются хорошим источником бета-каротина, лютеина, антоцианов, эллаговой и фолиевой кислоты, витамина С, калия и клетчатки.

В качестве напитка Офриа предлагает потреблять красное вино.