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Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты

Комментариев: 12
Рассмотрим три популярных диеты, которые помогут вам стать стройнее всего за неделю.
Похудеть вам поможет одна из представленных диет
Похудеть вам поможет одна из представленных диет
depositphotos.com

Предлагаем всем желающим похудеть не экспериментировать с заморской экзотикой, а применить природность и пользу украинской гречки, овощных супчиков и витаминных яблок. Подбирайте диету для похудения по своим вкусам и предпочтениям и сбрасывайте лишний вес без вреда для здоровья.

Гречневая диета

Благодаря этой диете за неделю можно потерять 4-5 килограммов. Гречневая диета также хороша тем, что не перегружает организм. 

В первые два дня диеты из организма выводится все плохое, что скопилось. В остальные дни – постепенно снижается вес. 
Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты
Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты
pixabay.com
 
Меню:
  • Первый день – гречка (с вечера запарить 1 стакан гречки 0,5 л кипятка). 
  • Второй день – гречка. 
  • Третий день – молочные продукты (творожки, кефир, молоко) 
  • Четвертый день – овощи (тушеные, вареные, но не жареные). 
  • Пятый день – фрукты (можно есть салат). 
  • Шестой день – вареная рыба (лучше хек). 
  • Седьмой день – вареная курица.
 

Суповая диета 

Эта диета позволит сбросить за семь дней 5-8 килограммов. Основным вашим блюдом на протяжении всей недели должен стать суп, приготовленный по такому рецепту:
 
6 луковиц среднего размера, несколько помидоров (можно консервированных), 1 небольшой кочан капусты, 2 зеленых перца, 1 пучок сельдерея, 1 кубик овощного бульона. 
Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты
Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты
pixabay.com
 

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Порезать овощи на мелкие или средние кусочки, залить водой, приправить солью, перцем и острым соусом (по желанию). Кипятить на сильном огне 10 минут, затем уменьшить огонь и варить, пока овощи не станут мягкими. 
 
Меню:
  • Первый день: суп и все сорта фруктов, кроме бананов. В качестве питья: вода или неподслащенные чай, кофе.
  • Второй день: суп и зеленые овощи (свежие, листовые или консервированные). Воздержаться от кукурузы, зеленого горошка и бобовых. На ужин - одна печеная картофелина с растительным маслом.
  • Третий день: суп, фрукты и овощи, но без картофеля.
  • Четвертый день: суп, фрукты и овощи, включая бананы и нежирное молоко.
  • Пятый день: суп, говядина и помидоры.
  • Шестой день: суп, говядина и овощи (особенно листовые).
  • Седьмой день: суп, натуральный рис с овощами, фруктовый сок.
     
Во время диеты нельзя употреблять алкогольные напитки, хлеб, газированные напитки, любую пищу с жиром. 

Яблочная диета

Яблочная диета рассчитана на шесть дней и позволит вам сбросить 5-6 лишних килограммов. 
Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты
Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты
pixabay.com
Меню:
  • Первый день: 1 килограмм яблок растягиваешь на весь день. При этом можно пить чай, лучше травяной, а также можно позволить себе несколько сухариков из черного хлеба.
  • Второй день: количество яблок увеличиваем до полутора килограмм, пьем чай, включаем в меню немного сухариков.
  • Третий день: пируешь с целыми двумя килограммами яблок. Пьешь чай, а количество сухариков можно сократить.
  • Четвертый день: те же два килограмма яблок, чай и немного сухариков.
  • Пятый день: уменьшаешь количество яблок до полутора килограмм, продолжаешь пить чай, закусывая сухариками.
  • Шестой день: 1 килограмм яблок растягиваешь изо всех сил на целый день. Пьем чай, а сухарики желательно исключить.
  • Седьмой день: наслаждаешься своей стройной фигурой и блестящими от голода глазами.
На заметку
  • Если вы всерьез заинтересовались яблочной диетой, то вам необходимо запомнить несколько важных моментов:
  • яблоки, съеденные натощак, очень хорошо помогают при запорах, поэтому их слабительное действие нужно иметь ввиду, садясь на яблочную диету;
  • яблочная диета особенно полезна для тех, кто решил бросить курить - яблоки притупляют никотиновую зависимость;
  • яблоки кислых сортов противопоказаны при язвенной болезни, поэтому в таких случаях нужно есть только сладкие яблоки;
  • тертые яблоки усваиваются быстрее.

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Теги: диета, похудение, лишний вес, меню на неделю для похудения
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (12)
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KiraCharm    14.10.2019, 11:52
Оценка:  0
KiraCharm
А может и не стоит торопиться? Тише едешь, дальше будешь. Я худею на диете Венеры Шариповой и вес уходит постепенно.
Виолла  (аноним)  19.08.2016, 12:45
Оценка:  -1
Виолла
А мне удалось похудеть с системой "стройная мама" диетолога Белоусовой modelform.ru/dietolog/sistema-pit aniya-annyi-belousovoy-stroynaya- mama/ .после родов и гв. Всё так вкусно получается и блюда разнообразные, даже моим домашним понравились))
гость  (аноним)  10.04.2013, 12:11
Оценка:  -2
гость
После родов набрала лишних 20 кг, и это очень меня печалило, перепробывала кучу разных диет, некоторые помогали на время а некоторые просто были тратой времени, подружка посоветовала попробивать таблетки "Лида Максимум", ия решилась, скажу вам была приятно удивлена результатом, похудела на 17 кг, и не набираю их, хоть часто позволяю себе тортик) заказывала препарат через нет,pohudala.com.ua))
ENERGiE*    22.01.2012, 20:18
Оценка:  0
ENERGiE*
читаешь подобные диеты и возникает вопрос: как организм получит из этого рациона белок, витамины, минералы для нормального обменного процеса ?
тут (http://weightloss.io.ua/) учат не только как эфективно без вреда для здоровья похудеть, но и сохранить полученный результат на долгие годы.
гость  (аноним)  23.12.2011, 08:17
Оценка:  +1
гость
чтобы вес не возвращался через 2-3 недели, надо поменьше жрать после диеты!
Кира,27  (аноним)  22.12.2011, 18:00
Оценка:  -1
Кира,27
Какие классные диеты на пробывала суповую и гречку ...результат суперовый, не чувствуешь голода да еще и по деньгам нормально!!!!!
goldenRose  (аноним)  22.12.2011, 14:49
Оценка:  +1
goldenRose
лично я худею без особых трудностей от занятий спортом и исключеннием из своего рациона сладких,жирных и мучных продуктов...главное не лениться.
гость  (аноним)  22.12.2011, 12:28
Оценка:  0
гость
у меня на суповой диете за неделю - 5 кг стабильно)) но только это жидкость лишняя выходит. а вот в зал походить типа тонусных столов с такой диетой, за неделю - объёмы быстро уходят
Belkin_  (аноним)  22.12.2011, 12:13
Оценка:  +2
Belkin_
как говорил тренер : если хочешь похудеть , надо по меньше жрать по больше ср..ть.
гость  (аноним)  22.12.2011, 11:34
Оценка:  0
гость
Я сидела на суповой диете - выдержать можно, правда чувство голода все же никогда не отступало. Но ушло всего 2 кг, которые вернулись через 2-3 недели
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