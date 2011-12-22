Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты
Рассмотрим три популярных диеты, которые помогут вам стать стройнее всего за неделю.
Предлагаем всем желающим похудеть не экспериментировать с заморской экзотикой, а применить природность и пользу украинской гречки, овощных супчиков и витаминных яблок. Подбирайте диету для похудения по своим вкусам и предпочтениям и сбрасывайте лишний вес без вреда для здоровья.
Гречневая диета
Благодаря этой диете за неделю можно потерять 4-5 килограммов. Гречневая диета также хороша тем, что не перегружает организм.
В первые два дня диеты из организма выводится все плохое, что скопилось. В остальные дни – постепенно снижается вес.
Меню:
- Первый день – гречка (с вечера запарить 1 стакан гречки 0,5 л кипятка).
- Второй день – гречка.
- Третий день – молочные продукты (творожки, кефир, молоко)
- Четвертый день – овощи (тушеные, вареные, но не жареные).
- Пятый день – фрукты (можно есть салат).
- Шестой день – вареная рыба (лучше хек).
- Седьмой день – вареная курица.
Суповая диета
Эта диета позволит сбросить за семь дней 5-8 килограммов. Основным вашим блюдом на протяжении всей недели должен стать суп, приготовленный по такому рецепту:
6 луковиц среднего размера, несколько помидоров (можно консервированных), 1 небольшой кочан капусты, 2 зеленых перца, 1 пучок сельдерея, 1 кубик овощного бульона.
Читай также: Не только диета: Ребел Уилсон раскрыла секрет похуденияПорезать овощи на мелкие или средние кусочки, залить водой, приправить солью, перцем и острым соусом (по желанию). Кипятить на сильном огне 10 минут, затем уменьшить огонь и варить, пока овощи не станут мягкими.
Меню:
- Первый день: суп и все сорта фруктов, кроме бананов. В качестве питья: вода или неподслащенные чай, кофе.
- Второй день: суп и зеленые овощи (свежие, листовые или консервированные). Воздержаться от кукурузы, зеленого горошка и бобовых. На ужин - одна печеная картофелина с растительным маслом.
- Третий день: суп, фрукты и овощи, но без картофеля.
- Четвертый день: суп, фрукты и овощи, включая бананы и нежирное молоко.
- Пятый день: суп, говядина и помидоры.
- Шестой день: суп, говядина и овощи (особенно листовые).
- Седьмой день: суп, натуральный рис с овощами, фруктовый сок.
Во время диеты нельзя употреблять алкогольные напитки, хлеб, газированные напитки, любую пищу с жиром.
Яблочная диета
Яблочная диета рассчитана на шесть дней и позволит вам сбросить 5-6 лишних килограммов.
Меню:
- Первый день: 1 килограмм яблок растягиваешь на весь день. При этом можно пить чай, лучше травяной, а также можно позволить себе несколько сухариков из черного хлеба.
- Второй день: количество яблок увеличиваем до полутора килограмм, пьем чай, включаем в меню немного сухариков.
- Третий день: пируешь с целыми двумя килограммами яблок. Пьешь чай, а количество сухариков можно сократить.
- Четвертый день: те же два килограмма яблок, чай и немного сухариков.
- Пятый день: уменьшаешь количество яблок до полутора килограмм, продолжаешь пить чай, закусывая сухариками.
- Шестой день: 1 килограмм яблок растягиваешь изо всех сил на целый день. Пьем чай, а сухарики желательно исключить.
- Седьмой день: наслаждаешься своей стройной фигурой и блестящими от голода глазами.
На заметку
- Если вы всерьез заинтересовались яблочной диетой, то вам необходимо запомнить несколько важных моментов:
- яблоки, съеденные натощак, очень хорошо помогают при запорах, поэтому их слабительное действие нужно иметь ввиду, садясь на яблочную диету;
- яблочная диета особенно полезна для тех, кто решил бросить курить - яблоки притупляют никотиновую зависимость;
- яблоки кислых сортов противопоказаны при язвенной болезни, поэтому в таких случаях нужно есть только сладкие яблоки;
- тертые яблоки усваиваются быстрее.
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