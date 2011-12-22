Рассмотрим три популярных диеты, которые помогут вам стать стройнее всего за неделю.

Похудеть вам поможет одна из представленных диет depositphotos.com

Предлагаем всем желающим похудеть не экспериментировать с заморской экзотикой, а применить природность и пользу украинской гречки, овощных супчиков и витаминных яблок. Подбирайте диету для похудения по своим вкусам и предпочтениям и сбрасывайте лишний вес без вреда для здоровья.

Гречневая диета

Благодаря этой диете за неделю можно потерять 4-5 килограммов. Гречневая диета также хороша тем, что не перегружает организм.

Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты pixabay.com В первые два дня диеты из организма выводится все плохое, что скопилось. В остальные дни – постепенно снижается вес.

Меню:

Первый день – гречка (с вечера запарить 1 стакан гречки 0,5 л кипятка).

Второй день – гречка.

Третий день – молочные продукты (творожки, кефир, молоко)

Четвертый день – овощи (тушеные, вареные, но не жареные).

Пятый день – фрукты (можно есть салат).

Шестой день – вареная рыба (лучше хек).

Седьмой день – вареная курица.

Суповая диета Эта диета позволит сбросить за семь дней 5-8 килограммов. Основным вашим блюдом на протяжении всей недели должен стать суп, приготовленный по такому рецепту:

Меню на неделю для похудения: ТОП-3 диеты pixabay.com 6 луковиц среднего размера, несколько помидоров (можно консервированных), 1 небольшой кочан капусты, 2 зеленых перца, 1 пучок сельдерея, 1 кубик овощного бульона. Читай также: Не только диета: Ребел Уилсон раскрыла секрет похудения Порезать овощи на мелкие или средние кусочки, залить водой, приправить солью, перцем и острым соусом (по желанию). Кипятить на сильном огне 10 минут, затем уменьшить огонь и варить, пока овощи не станут мягкими. Порезать овощи на мелкие или средние кусочки, залить водой, приправить солью, перцем и острым соусом (по желанию). Кипятить на сильном огне 10 минут, затем уменьшить огонь и варить, пока овощи не станут мягкими. Меню: Первый день: суп и все сорта фруктов, кроме бананов. В качестве питья: вода или неподслащенные чай, кофе.

Второй день: суп и зеленые овощи (свежие, листовые или консервированные). Воздержаться от кукурузы, зеленого горошка и бобовых. На ужин - одна печеная картофелина с растительным маслом.

Третий день: суп, фрукты и овощи, но без картофеля.

Четвертый день: суп, фрукты и овощи, включая бананы и нежирное молоко.

Пятый день: суп, говядина и помидоры.

Шестой день: суп, говядина и овощи (особенно листовые).

Седьмой день: суп, натуральный рис с овощами, фруктовый сок.

Во время диеты нельзя употреблять алкогольные напитки, хлеб, газированные напитки, любую пищу с жиром. Яблочная диета