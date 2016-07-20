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Как похудеть с помощью морепродуктов?

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Диета на основе морепродуктов - одна из самых любимых у диетологов, и знаете почему? Оказывается, с ее помощью, можно не только улучшить свои параметры, но и поправить здоровье.
Мидии с помидорами и рукколой - не только полезно, но и очень вкусно
Мидии с помидорами и рукколой - не только полезно, но и очень вкусно
unsplash.com

Омега-жирные кислоты, которые находятся в рыбе, необходимы для работы сердца и сосудов, креветки и гребешки способствуют выработке гемоглобина, а кальмары помогают работе кишечника.

А еще, морепродукты - природные афродизиаки, повышающие сексуальную привлекательность и активность!

Главные правила диеты достаточно просты:

  • нужно отказаться от соли и приправ, заменив их лимонным соком
  • морепродукты желательно употреблять в вареном или запеченном виде
  • нужно ограничить крахмалосодержащие продукты
  • не употреблять алкоголь в больших количествах.

Чтобы облегчить задачу, диетологи придумали несколько вариантов завтрака, обеда и ужина - в зависимости от настроения можно выбрать уникальную комбинацию.

Варианты завтрака:

  1. 50 г тунца в собственном соку в компании двух ломтиков хлеба из отрубей, помидора и салата-латука;
  2. нарезанный ломтиками помидор, один тост и 50 г сардин в собственном соку запей стаканом лимонного сока;
  3. запеканка из 75 грамм белой рыбы, репчатого лука, помидоров и специй с добавлением грибного бульона.

Варианты обеда:

  1. 150 г любимых морепродуктов (креветки, мидии, гребешки) плюс большая порция салата из овощей (огурцы, помидоры, сладкий перец, лук), заправленная лимонным соком;
  2. 90 г консервированного лосося или тунца плюс большая порция салата с лимонной заправкой;
  3. 150 г любой рыбы, запеченной в фольге или рукаве, можно с добавлением овощей (помидоры, лук).

Варианты ужина:

  1. 100 г салата из морской капусты, яблока, огурца помидора и отварного мяса (или 2 яиц);
  2. 150 г любой рыбы обвалять в хлебной крошке и запечь в фольге, салат из брокколи, помидоров и огурцов, заправленный лимонным соком;
  3. рыбная котлета, 50 г горошка, порции салата из овощей и небольшой тост из отрубей.

Вместо одного завтрака, обеда или ужина можно приготовить себе экзотический суп который разнообразит диету:

Ингредиенты:

  • Морской коктейль -  300 гр
  • Рис - 150 гр
  • Лук-порей
  • Сельдерей, петрушка
  • Соевый соус

Как приготовить:

  1. Мидии, креветки, осьминоги, гребешки нарезать мелко и добавить отваренный рис.
  2. Залить холодной водой, довести до кипения и варить 5−7 минут, добавить мелко нарезанный сельдерей, лук-порей, зелень, петрушку.
  3. Для вкуса можно влить немного соевого соуса.

Максимальный срок диеты - 3 недели, потом желательно сделать перерыв.

Экспресс-вариант

Существует и облегченный вариант диеты на основе морепродуктов, который обещает лишить 3 кг за 3 дня, но условия питания будут более жесткими:

  • есть можно только определенный набор морепродуктов: рыбу, морские гребешки, крабы, креветки, мидии, моллюски;
  • от соли и приправ для приготовления стоит отказаться, заменив их лимонным соком;
  • чай и кофе позволять себе в редких случаях, вместо них пить минеральную воду без газа и с лимонным соком;
  • жирные сорта рыбы: лосось, форель, скумбрию - есть нельзя;
  • в день необходимо питаться 4 раза, каждая порция - не более 100 г;

Важно: такую диету можно придерживаться не более 3 дней.

 

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Теги: диета, морепродукты, афродизиаки
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Источник: ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Царевна  (аноним)  20.07.2016, 15:00
Оценка:  0
Царевна
Дороговато получится на морепродуктах худеть. Вот я нашла для себя верный способ модельформ стройная мама, сейчас только закончу кормить грудью ребенка и сразу начну худеть. Говорят он многим помог в борьбе за хорошую фигуру)
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