Как похудеть с помощью морепродуктов?

Диета на основе морепродуктов - одна из самых любимых у диетологов, и знаете почему? Оказывается, с ее помощью, можно не только улучшить свои параметры, но и поправить здоровье.

Мидии с помидорами и рукколой - не только полезно, но и очень вкусно unsplash.com

Омега-жирные кислоты, которые находятся в рыбе, необходимы для работы сердца и сосудов, креветки и гребешки способствуют выработке гемоглобина, а кальмары помогают работе кишечника.

А еще, морепродукты - природные афродизиаки, повышающие сексуальную привлекательность и активность!

Главные правила диеты достаточно просты:

нужно отказаться от соли и приправ, заменив их лимонным соком

морепродукты желательно употреблять в вареном или запеченном виде

нужно ограничить крахмалосодержащие продукты

не употреблять алкоголь в больших количествах.

Чтобы облегчить задачу, диетологи придумали несколько вариантов завтрака, обеда и ужина - в зависимости от настроения можно выбрать уникальную комбинацию.

Варианты завтрака:

50 г тунца в собственном соку в компании двух ломтиков хлеба из отрубей, помидора и салата-латука; нарезанный ломтиками помидор, один тост и 50 г сардин в собственном соку запей стаканом лимонного сока; запеканка из 75 грамм белой рыбы, репчатого лука, помидоров и специй с добавлением грибного бульона.

Варианты обеда:

150 г любимых морепродуктов (креветки, мидии, гребешки) плюс большая порция салата из овощей (огурцы, помидоры, сладкий перец, лук), заправленная лимонным соком; 90 г консервированного лосося или тунца плюс большая порция салата с лимонной заправкой; 150 г любой рыбы, запеченной в фольге или рукаве, можно с добавлением овощей (помидоры, лук).

Варианты ужина:

100 г салата из морской капусты, яблока, огурца помидора и отварного мяса (или 2 яиц); 150 г любой рыбы обвалять в хлебной крошке и запечь в фольге, салат из брокколи, помидоров и огурцов, заправленный лимонным соком; рыбная котлета, 50 г горошка, порции салата из овощей и небольшой тост из отрубей.

Вместо одного завтрака, обеда или ужина можно приготовить себе экзотический суп который разнообразит диету:

Ингредиенты:

Морской коктейль - 300 гр

Рис - 150 гр

Лук-порей

Сельдерей, петрушка

Соевый соус

Как приготовить:

Мидии, креветки, осьминоги, гребешки нарезать мелко и добавить отваренный рис. Залить холодной водой, довести до кипения и варить 5−7 минут, добавить мелко нарезанный сельдерей, лук-порей, зелень, петрушку. Для вкуса можно влить немного соевого соуса.

Максимальный срок диеты - 3 недели, потом желательно сделать перерыв.

Экспресс-вариант

Существует и облегченный вариант диеты на основе морепродуктов, который обещает лишить 3 кг за 3 дня, но условия питания будут более жесткими:

есть можно только определенный набор морепродуктов: рыбу, морские гребешки, крабы, креветки, мидии, моллюски;

от соли и приправ для приготовления стоит отказаться, заменив их лимонным соком;

чай и кофе позволять себе в редких случаях, вместо них пить минеральную воду без газа и с лимонным соком;

жирные сорта рыбы: лосось, форель, скумбрию - есть нельзя;

в день необходимо питаться 4 раза, каждая порция - не более 100 г;

Важно: такую диету можно придерживаться не более 3 дней.