Как похудеть с помощью морепродуктов?Назад к разделу Худеем позитивно
Омега-жирные кислоты, которые находятся в рыбе, необходимы для работы сердца и сосудов, креветки и гребешки способствуют выработке гемоглобина, а кальмары помогают работе кишечника.
А еще, морепродукты - природные афродизиаки, повышающие сексуальную привлекательность и активность!
Главные правила диеты достаточно просты:
- нужно отказаться от соли и приправ, заменив их лимонным соком
- морепродукты желательно употреблять в вареном или запеченном виде
- нужно ограничить крахмалосодержащие продукты
- не употреблять алкоголь в больших количествах.
Чтобы облегчить задачу, диетологи придумали несколько вариантов завтрака, обеда и ужина - в зависимости от настроения можно выбрать уникальную комбинацию.
Варианты завтрака:
- 50 г тунца в собственном соку в компании двух ломтиков хлеба из отрубей, помидора и салата-латука;
- нарезанный ломтиками помидор, один тост и 50 г сардин в собственном соку запей стаканом лимонного сока;
- запеканка из 75 грамм белой рыбы, репчатого лука, помидоров и специй с добавлением грибного бульона.
Варианты обеда:
- 150 г любимых морепродуктов (креветки, мидии, гребешки) плюс большая порция салата из овощей (огурцы, помидоры, сладкий перец, лук), заправленная лимонным соком;
- 90 г консервированного лосося или тунца плюс большая порция салата с лимонной заправкой;
- 150 г любой рыбы, запеченной в фольге или рукаве, можно с добавлением овощей (помидоры, лук).
Варианты ужина:
- 100 г салата из морской капусты, яблока, огурца помидора и отварного мяса (или 2 яиц);
- 150 г любой рыбы обвалять в хлебной крошке и запечь в фольге, салат из брокколи, помидоров и огурцов, заправленный лимонным соком;
- рыбная котлета, 50 г горошка, порции салата из овощей и небольшой тост из отрубей.
Вместо одного завтрака, обеда или ужина можно приготовить себе экзотический суп который разнообразит диету:
Ингредиенты:
- Морской коктейль - 300 гр
- Рис - 150 гр
- Лук-порей
- Сельдерей, петрушка
- Соевый соус
Как приготовить:
- Мидии, креветки, осьминоги, гребешки нарезать мелко и добавить отваренный рис.
- Залить холодной водой, довести до кипения и варить 5−7 минут, добавить мелко нарезанный сельдерей, лук-порей, зелень, петрушку.
- Для вкуса можно влить немного соевого соуса.
Максимальный срок диеты - 3 недели, потом желательно сделать перерыв.
Экспресс-вариант
Существует и облегченный вариант диеты на основе морепродуктов, который обещает лишить 3 кг за 3 дня, но условия питания будут более жесткими:
- есть можно только определенный набор морепродуктов: рыбу, морские гребешки, крабы, креветки, мидии, моллюски;
- от соли и приправ для приготовления стоит отказаться, заменив их лимонным соком;
- чай и кофе позволять себе в редких случаях, вместо них пить минеральную воду без газа и с лимонным соком;
- жирные сорта рыбы: лосось, форель, скумбрию - есть нельзя;
- в день необходимо питаться 4 раза, каждая порция - не более 100 г;
Важно: такую диету можно придерживаться не более 3 дней.
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