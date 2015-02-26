Какие есть альтернативные источники белка в Великий пост
Какие продукты могут заменить мясо и служить источником белка для постящихся и вегетарианцев?
Британские диетологи составили рейтинг из 10 продуктов питания, которые могут служить источником белка. Это прекрасная замена мясу, которая подойдет людям постящимся, а также вегетарианцам. Итак:
- Киноа, или рисовая лебеда. Цельнозерновое растение, являющееся отличным источником белков. В отличие от прочих зерновых культур в киноа просто залежки белков - более 13% общего содержания.
- Авокадо. Опять-таки, исключение для своего вида. Ни в одном фрукте не содержится одновременно столько белка, углеводов, а также необходимых нашему организму жиров Омега 6. На 2% авокадо состоит из чистого белка - чуть меньше, чем в молоке, а кроме того, здесь есть волокна, которые нужны для пищеварения.
- Горох. Свежий или замороженный горох изобилует волокнами, витамином К, минералами и витамином С. Примерно на 5% горох состоит из белка.
Читай также: Детокс: факты, мифы и пользаХумус. Низкое содержание жира, высокое содержание белка. Хумус будет отличным дополнением к твоей диете. Кроме всего прочего, это весьма недорогой продукт.
- Мисо-суп. Популярное блюдо японской кухни, которое в последнее время стало распространяться и у нас. Состоит этот суп из сои, которая содержит изофлавоны, снижающие уровень холестерина, сражающиеся с высоким давлением и предлагающие нам более 12% чистого белка.
- Арахисовое масло. На 28% состоит из белка, содержит мононенасыщенный жир, который защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.
- Кокос. Чистой воды белок и волокна. Только будь осторожна с этим фруктом, так как в нем полно насыщенных жиров.
- Коричневый рис. Цельнозерновой продукт, обогащенный минералами, волокнами. 2,5% белка. Подходит в качестве гарнира для других блюд, содержащих белок.
- Свекла. Низкое содержание калорий, наличие нескольких групп антиоксидантов, включая бетанин, который обладает противовоспалительными свойствами. Шесть маленьких свекол эквивалентны одному куриному филе по уровню белка.
- Овес. Чуть меньше 3% белка, большое количество бетаглюканов, которые снижают общий уровень холестерина, богатый источник селена и магния, успешно сражающихся с опухолями.
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