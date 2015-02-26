Какие есть альтернативные источники белка в Великий пост

Какие продукты могут заменить мясо и служить источником белка для постящихся и вегетарианцев?

На 2% авокадо состоит из чистого белка - чуть меньше, чем в молоке, а кроме того, здесь есть волокна, которые нужны для пищеварения pixabay.com

Британские диетологи составили рейтинг из 10 продуктов питания, которые могут служить источником белка. Это прекрасная замена мясу, которая подойдет людям постящимся, а также вегетарианцам. Итак:

Киноа, или рисовая лебеда. Цельнозерновое растение, являющееся отличным источником белков. В отличие от прочих зерновых культур в киноа просто залежки белков - более 13% общего содержания.

Цельнозерновое растение, являющееся отличным источником белков. В отличие от прочих зерновых культур в киноа просто залежки белков - более 13% общего содержания. Авокадо. Опять-таки, исключение для своего вида. Ни в одном фрукте не содержится одновременно столько белка, углеводов, а также необходимых нашему организму жиров Омега 6. На 2% авокадо состоит из чистого белка - чуть меньше, чем в молоке, а кроме того, здесь есть волокна, которые нужны для пищеварения.

Опять-таки, исключение для своего вида. Ни в одном фрукте не содержится одновременно столько белка, углеводов, а также необходимых нашему организму жиров Омега 6. На 2% авокадо состоит из чистого белка - чуть меньше, чем в молоке, а кроме того, здесь есть волокна, которые нужны для пищеварения. Горох. Свежий или замороженный горох изобилует волокнами, витамином К, минералами и витамином С. Примерно на 5% горох состоит из белка.

Свежий или замороженный горох изобилует волокнами, витамином К, минералами и витамином С. Примерно на 5% горох состоит из белка. Читай также: Детокс: факты, мифы и польза Хумус. Низкое содержание жира, высокое содержание белка. Хумус будет отличным дополнением к твоей диете. Кроме всего прочего, это весьма недорогой продукт.

Низкое содержание жира, высокое содержание белка. Хумус будет отличным дополнением к твоей диете. Кроме всего прочего, это весьма недорогой продукт. Мисо-суп. Популярное блюдо японской кухни, которое в последнее время стало распространяться и у нас. Состоит этот суп из сои, которая содержит изофлавоны, снижающие уровень холестерина, сражающиеся с высоким давлением и предлагающие нам более 12% чистого белка. Мисо-суп из сои, которая содержит изофлавоны, снижающие уровень холестерина, сражающиеся с высоким давлением и предлагающие нам более 12% чистого белка pixabay.com

Популярное блюдо японской кухни, которое в последнее время стало распространяться и у нас. Состоит этот суп из сои, которая содержит изофлавоны, снижающие уровень холестерина, сражающиеся с высоким давлением и предлагающие нам более 12% чистого белка. Арахисовое масло. На 28% состоит из белка, содержит мононенасыщенный жир, который защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

На 28% состоит из белка, содержит мононенасыщенный жир, который защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Кокос. Чистой воды белок и волокна. Только будь осторожна с этим фруктом, так как в нем полно насыщенных жиров.

Чистой воды белок и волокна. Только будь осторожна с этим фруктом, так как в нем полно насыщенных жиров. Коричневый рис. Цельнозерновой продукт, обогащенный минералами, волокнами. 2,5% белка. Подходит в качестве гарнира для других блюд, содержащих белок.

Цельнозерновой продукт, обогащенный минералами, волокнами. 2,5% белка. Подходит в качестве гарнира для других блюд, содержащих белок. Свекла. Низкое содержание калорий, наличие нескольких групп антиоксидантов, включая бетанин, который обладает противовоспалительными свойствами. Шесть маленьких свекол эквивалентны одному куриному филе по уровню белка.

Низкое содержание калорий, наличие нескольких групп антиоксидантов, включая бетанин, который обладает противовоспалительными свойствами. Шесть маленьких свекол эквивалентны одному куриному филе по Овес. Чуть меньше 3% белка, большое количество бетаглюканов, которые снижают общий уровень холестерина, богатый источник селена и магния, успешно сражающихся с опухолями.

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