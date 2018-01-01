Пищевая аллергия: симптомы и причины появления

Главные причины возникновения аллергии на продукты питания.

Пищевая аллергия активизируется чаще всего в период, когда в нашем рационе появляются новые продукты питания, сезонные овощи и фрукты, возникает ослабленность иммунитета и, как следствие – всего организма.

Давайте вместе с Ivona разберемся, по каким причинам может возникать аллергическая реакция на продукты и что следует исключить из своего рациона при определенных недугах.

Причины появления пищевой аллергии

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Существует мнение, что большинство людей подвержены проявлениям аллергии чаще всего в конце весны и летом, когда становятся более доступными сезонные овощи, ягоды и фрукты. Однако масштаб распространения заболевания сильно преувеличен. На самом деле, с истинной аллергией сталкивается менее 1,5% людей. У остальных наблюдается либо пищевая непереносимость, либо ложная (не иммунная) аллергическая реакция, подчеркивают специалисты.

Непереносимость некоторых продуктов обусловлена наличием патологий желудочно-кишечного тракта. Среди них, например, ферментопатия на фоне панкреатита, холецистит, гастродуоденит, дисбактериоз кишечника, а также заражение глистами.

Истинная пищевая аллергия часто развивается у людей, страдающих поллинозом – аллергией на пыльцу растений. Такие люди могут иметь перекрестную аллергию к некоторым сортам яблок, персикам, корнеплодам (сельдерею, моркови, молодому картофелю), а также черешне, шелковице, орехам (чаще – к фундуку). Люди с аллергией к сорным и злаковым травам могут реагировать на семена подсолнечника, халву, козинаки, некоторые сорта меда, реже – на бахчевые культуры.

Ягоды, фрукты и овощи обычно хорошо усваиваются. Нет болезней, при которых они полностью противопоказаны. Тем не менее, некоторые ограничения существуют. Например, потребление сладких фруктов и овощей ограничивается для диабетиков и пациентов с ожирением. Кислые фрукты, свежую капусту, кабачки, болгарский перец ограничивают для людей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Аллергические проявления могут вызывать плоды красного, желтого или темного цветов: томаты, баклажаны, клубника, земляника, черника и т.д. Они содержат природные гистаминолибераторы (вещества, увеличивающие количество гистамина), которые способны вызвать так называемую ложную (не имеющую иммунологического механизма) аллергию. В отличие от истинной аллергии, такая реакция тем более выражена, чем больше продукта поступило в организм с пищей. Именно поэтому есть клубнику килограммами все-таки не стоит.

Что делать при симптомах пищевой аллергии

Пищевая аллергия может проявляться отечностью и зудом слизистых рта, губ, глотки. В более тяжелых случаях может развиваться крапивница, отек Квинке, боли в животе и понос. При появлении первых симптомов аллергии необходимо сразу принять антигистаминный препарат, выпить энтеросорбент и обратиться к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали об аллергии на весну, цветение и пыль.