Каковы признаки внематочной беременности

Узнайте причины и основные признаки внематочной беременности.

Внематочной называют беременность, которая произошла вне матки. По этому сценарию развивается только 1-2% беременностей. Симптомы такой патологии: присутствуют все признаки беременности, тест положительный, а эмбриона на УЗИ не видно, в нижней части живота чувствуется боль. Как определить внематочную беременность, читайте на Ivona.

Отличие внематочной беременности от обычной

При обычной беременности оплодотворение происходит в полости матки. Если беременность внематочная, то яйцеклетка находится в маточной трубе, реже – в брюшной полости, в яичнике, в цервикальном канале или в шейке матки.

Признаки внематочной беременности

Наиболее часто встречается трубная форма внематочной беременности. При ней эмбрион имплантируется в трубе, а не в полости матки.

Внематочная беременность сопровождается теми же признаками, что и нормальна токсикоз, прекращение месячных, увеличение молочных желез.

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Однако насторожить должны необычные выделения и боли в нижней части живота. Малышу, который развивается в маточной трубе, не повезет появиться на свет. Ведь она не сможет растягиваться по мере его роста.

Внематочная беременность и ХГЧ

Многих интересует вопрос, можно ли определить внематочную беременность, изучая динамику гормона ХГЧ. К сожалению, нельзя. ХГЧ будет такое же, как и при нормальной беременности, пока эта беременность не будет прервана.

Выявление внематочной беременности

Определить, что беременность внематочная, можно только при помощи УЗИ. Когда врач не обнаружит эмбрион в полости матки, область его поисков расширится на трубы, шейку матки, яичники и брюшную полость. Гинеколог должен обратить внимание, если у женщины есть выделения и боли внизу живота.

Опытный врач, который занимается УЗИ, способен определить внематочную беременность на сроке от 4 недель. Тревожными признаками, подтверждающими диагноз, есть меньший, чем надо, размер матки, уплотнение в маточной трубе, жидкость в пространстве позади матки. С 6 недели беременности на УЗИ уже виден сам плод.

Причины внематочной беременности

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В группу риска по внематочной беременности попадают женщины, которые перенесли операции на брюшной полости. Непроходимость маточных труб и эндометриоз тоже могут вызвать неправильное течение беременности. На пропускную способность маточных труб также влияет недостаточное количество эстрогена.

Внематочная беременность: что делать?

Если вам поставили такой диагноз, то помочь могут ранняя диагностика, своевременная врачебная помощь и психологическая поддержка. Этот диагноз нужно просто пережить. Ведь шансы родить здорового ребенка в последующем у вас есть.

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