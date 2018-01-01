Солнечный ожог: что делать, если вы обгорели на солнце

Узнайте о пользе и вреде солнечных лучей и что нужно делать при солнечных ожогах.

Узнайте, что делать, если вы получили солнечный ожог depositphotos.com

Вред солнечных лучей мы испытываем, как только ощущаем, что получили их с избытком, и наша кожа сигнализирует об ожоге. Тем не менее, многие из нас любят бывать на солнце и испытывать настоящее удовольствие от загара. Какие лучи полезны, а какие вредят здоровью, и что делать при солнечных ожогах, узнайте на Ivona.

Какие солнечные лучи полезны

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Общеизвестный факт: закаливание, нахождение на свежем воздухе и принятие солнечных ванн повышают иммунитет и устойчивость нашего организма ко многим заболеваниям. К тому же ультрафиолетовые лучи, которые содержаться в прямом солнечном свете, способствуют выработке витамина D. Также солнечные лучи стимулируют артериальное давление, расширяют сосуды, улучшают обмен веществ.

Однако нахождение на солнце во благо здоровья – это не весь день, а лишь определенный период. Наиболее полезное время для загара – это утренние часы до 11:00, а затем вечерние после 17:00.

Какие солнечные лучи вредят здоровью и что делать при солнечном ожоге

Если после длительного периода времени проведенного на солнце ваша кожа покраснела и печет, сомнений быть не может – у вас солнечный ожог. Признаком серьезных ожогов является появление отеков и волдырей, а также состояние, как при гриппе – лихорадка с ознобом, тошнота, головная боль и слабость.

Следует также быть готовой к тому, что через несколько дней кожа начинает зудеть и облазить - таким образом тело избавляется от поврежденных солнцем клеток.

Как быстро вы можете получить ожоги, находясь на солнце, зависит от:

вашего типа кожи;

интенсивности солнца;

времени, проведенного на солнце.

Как же помочь себе при солнечном ожоге?

Чтобы успокоить ожог, прикладывайте к поврежденным местам холодные компрессы или примите прохладную ванну.

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Уменьшить боль при солнечном ожоге вам помогут кремы или гели, содержащие такие ингредиенты, как ментол, камфару, алоэ.

Облегчить боль и снизить вероятность появления отеков помогут нестероидные противовоспалительные препараты.

Кроме этого вам также необходимо пить большое количество воды, чтобы не допустить обезвоживания организма.

Пока ваше состояние не улучшится, избегать солнца.

Следует обратиться к врачу, если вы отметите у себя наличие нескольких серьезных симптомов:

озноб и лихорадка с температурой 38,8;

появление волдырей, которые охватывают более 20% тела,

сильная боль,

сухость во рту,

жажда,

сниженное мочеиспускание,

головокружение,

усталость.

Как предотвратить появление солнечных ожогов:

Смотрите на часы. Постарайтесь в периоды высокой солнечной активности меньше находиться на солнце.

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Носите правильную одежду. Если вы много времени проводите на свежем воздухе, от солнечных ожогов вас защитит широкополая шляпа, рубашка с длинными рукавами и брюки, а также солнцезащитные очки с УФ-фильтром.

Используйте солнцезащитный крем. Перед выходом на улицу наносите на открытые участки кожи солнцезащитный крем широкого спектра, который защищает как от UVA и UVB лучей. Солнцезащитный крем должен иметь фактор защиты от солнца (SPF) не менее 30.

Как правильно наносить солнцезащитный крем:

Применяйте солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на улицу.

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Используйте солнцезащитный крем даже в пасмурные дни, потому что УФ-лучи могут проникать через облака.

Повторно наносите солнцезащитный крем каждые два часа или чаще, если вы сильно вспотели или поплавали.

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