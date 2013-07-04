Советы и рекомендации врача-дерматовенеролога высшей категории.

Специалисты предупреждают - укусы насекомых не всегда безобидны. Как следует действовать в экстренной ситуации, расскажет Ivona.

Летом многие люди страдают от укусов насекомых. Достается не только детям, но и взрослым. Если укусы комаров и мошек доставляют только дискомфорт, то укус пчелы, осы или шершня может стать причиной опасной аллергической реакции - анафилактического шока, предупреждают специалисты.

Аллергия на укусы насекомых: Что следует знать? pinterest.com

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В городе навязчивых комаров и мошек не так уж и много. Покусать они могут лишь в парке, лесу, возле водоема или на даче. Самые неприятные последствия контактов с ними - отеки, покраснение и сильный зуд, который становится причиной расчесов.

“При сильных укусах необходимо использовать антигистаминные и противоаллергические препараты. Убрать зуд помогут специальные болтушки, которые готовят непосредственно в аптеке“, - советует врач-дерматовенеролог высшей категории клиники Into-Sana Елена Андрущенко.

Аллергия на укусы насекомых: Что следует знать? pinterest.com

Защита от кровососущих насекомых не требует больших усилий. Достаточно приобрести репелленты. Это спреи, гели и мази, которые наносятся на тело или одежду. Их лучше использовать перед походом в лес или к озеру. А уже на месте стоянки можно задействовать специальные спирали и ловушки. На даче эффективно защитят от насекомых антимоскитные сетки на окнах и электрофумигаторы в доме.

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“Самый опасный кровопийца - клещ. Он может присосаться незаметно и заразить человека боррелиозом (болезнь Лайма). Это общее тяжелое инфекционное заболевание, поражающее многие системы и органы“, - предупреждает Елена Андрущенко. - Поэтому очень важно по приходу с прогулки осмотреть всех членов семьи на наличие клещей и, при обнаружении, достать их или обратиться за помощью к хирургу“.

Аллергия на укусы насекомых: Что следует знать? pinterest.com

Пчелы и осы

Также весьма опасны острые аллергические реакции на укусы ос и пчел. В этом случае велика вероятность анафилактического шока. Первые признаки беды - боль в животе, тошнота, рвота, сильный отек, припухлость и краснота в месте укуса, зуд кожи, дальше - затрудненное дыхание, резкое падение артериального давления, обморок. Особенно опасны укусы в область лица, шеи, лимфатических узлов. Поэтому, в случае индивидуальной непереносимости, следует незамедлительно вызывать скорую, иначе укус пчелы может стать причиной гибели человека.

Аллергия на укусы насекомых: Что следует знать? pinterest.com

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Во всех остальных случаях медицинская помощь необходима лишь тогда, если состояние человека после укуса ухудшается и не дают покоя сильный зуд и отеки. Как показывает практика, даже на комариный укус может быть неожиданно сильная реакция организма. Поэтому для снятия неприятных симптомов может понадобиться не только местная терапия в виде мазей и примочек, но и прием медпрепаратов.

Ранее мы рассказывали, что делать, если укусил комар.

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