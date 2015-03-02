Крещенский Сочельник и Крещение: традиции, обычаи, приметы

Традиции и обычаи в Крещенский Сочельник и на Крещение. Узнайте, о народных приметах на Крещение.

Крещенский сочельник 2019 - 18 января Depositphotos

Православные христиане ежегодно 19 января отмечают праздник Крещение Господне, а какой же сегодня праздник? Сегодня, 18 января, отмечают Крещенский Сочельник - канун Богоявления. Важно отметить, что в этот день есть свои традиции, приметы и обряды, к которым относится и гадания.

Крещенский Сочельник традиции

Крещенский Сочельник также называют Голодной кутьей, голодным святвечером. В этот день готовят последнюю кутью рождественско-новогодних праздников. Голодной ее называли от того, что с этих пор до следующего дня, пока не освятят воду в водоемах, люди не ели.

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Остатки кутьи отдавали курам, а в отдельный горшок складывали на судьбу по 3 ложки блюд, которые стояли на столе в Крещенский Сочельник. Из этого горшка ел тот, кто последним на Крещение возвращался домой с речки. А поэтому, все кто шел освящать воду, старались как можно быстрее вернуться домой.



Крещенские морозы

19 января - на Крещение 2019. А вот в древности крещенские морозы были очень сильными. Перед ужином в Крещенский Сочельник хозяин дома брал ложки кутьи, подходил к окну и приглашал мороз есть кутью. И приговаривал, раз мороз не идет в дом, пусть не идет и на урожай. Синоптики прогнозируют минусовую температуру как в Крещенский Сочельник, так и. А вот в древности крещенские морозы были очень сильными. Перед ужином в Крещенский Сочельник хозяин дома брал ложки кутьи, подходил к окну и приглашал мороз есть кутью. И приговаривал, раз мороз не идет в дом, пусть не идет и на урожай.

Кроме этого, призвать мороз было особой забавой и для детворы, которая, припадая к окнам, на все лады приглашала его ужинать.



А вот после Крещения наступало ослабление морозов. Поэтому в Украине говорили: “Тріщи, не тріщи, а вже минули Ворохрещі!“

Приметы дня:

Много снега – много хлеба.

Утром снег – хороший урожай гречихи.

Метель – пчелы роиться хорошо будут.

Яркие звезды – будет хороший приплод скота, много гороха, ягод.

Еще наша редакция хочет тебе рассказать, что же собой представляет праздник - Крещение Господне. К слову, в 2019-м году этот праздник припадает на 19 января - суббота.

Крещение

19 января – Крещение Господне, Святое Богоявление – третий и самый большой праздник рождественско-новогоднего цикла.

С 18 на 19 января, в полночь, вода в кранах, колодцах, реках становится святой. Ее можно набирать и она будет стоять годами. Воду, набранную в праздник Крещения, берегут для умывания, очищения и от болезней.



Кроме этого все, у кого были сокровенные желания, старались помолиться о них 19 января к утру, когда небо откроется, считалось, что все, о чем попросить в это время – сбудется.



Крещение Господне: традиции

В течение всех праздников до Крещения женщины старались не ходить за водой, это была сугубо мужская работа. Кроме этого, они не полоскали в воде реки белье, поскольку считали, что там сидят черти и могут вцепиться.



Утром 19 января мужчины шли к реке и делали прорубь в форме креста. Ближе к обеду священник освящал воду, после чего ее набирали и пили, совершали купания. А женщины на Крещение обязательно, чтобы щеки были румяными, опускали в сосуд со святой водой калину или кораллы и умывались.

Приметы дня:

Утром пасмурно, тепло, снег или иней – год хлебородный.

Ясно, холодно – неурожай. Лето засушливое.

Много собаки лают – много зверя, дичи будет.