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Похмелье: Как избавиться от последствий вечеринки

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 3
Узнайте, что нужно делать, если вы чувствуете себя плохо после бурной вечеринки, где вы блистали накануне.
Похмелье: Как избавиться от последствий вечеринки
Похмелье: Как избавиться от последствий вечеринки
freepik.com

Снимаем головную боль

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С головной болью управиться легче всего. Ведь ее причина – боль в расширенных сосудах. Твое задание – охладить их. Подойди к холодильнику, найди лед, сложи его в полиэтиленовый пакет и сооруди себе холодный компресс. Лучше при этом лечь и расслабиться. Боль прекратится. Если в холодильнике нет льда, подойдет холодная вода. Особо отчаявшимся можно сунуть голову под кран с холодной водой, а можно намочить полотенце и положить его себе на лоб.

Утоляем жажду

С жаждой тоже просто. Попей минеральной воды без газа. Выжми в воду лимон и добавь меда. Подходит также крепкий сладкий чай, лучше с мятой или шалфеем, сок из цитрусов. (Сок очень полезен в том случае, если с вечера ты не только выпила больше нормы, но и выкурила больше обычного). Поможет также огуречный рассол и сок квашеной капусты.

Похмелье: Как избавиться от последствий вечеринки
Похмелье: Как избавиться от последствий вечеринки
freepik.com

Скажи спиртному “НЕТ“

Тяжелое похмелье? Чего не стоит делать категорически, так это пить спиртное, даже пиво. Вероятно, на какое-то время ты можешь почувствовать облегчение, но все повторится через полчаса, и тебе будет еще хуже.

Горячая ванна

Если тебе плохо настолько, что хочется преставиться, попробуй принять горячую ванну. Тепло активизирует почки, и они выведут из организма ядовитые продукты расщепления алкоголя – ацетальдегиды.

Приводим в порядок лицо

Кажется, можно ступать на работу, но отражение в зеркале говорит об обратном. Попытайся помассировать лицо кружочками огурца или яблока. Цвет лица немного улучшится. Если нет яблока – приготовь компресс с помощью махровой салфетки, смоченной в горячей воде с парой капель мятного масла.

Убираем отеки

Если есть силы – подвигай 30 секунд зрачками вправо и влево, при этом голову не поворачивай. Убрать отеки с глаз можно с помощью двух пакетиков чая, заваренных, остуженных и помещенных на закрытые веки.

Подведем итоги:

  • – Очнувшись после сна, сразу выпей большое количество минеральной воды, она восполнит в организме дефицит минеральных веществ.
  • – Кроме этого выпей 1 или 2 стакана рассола из-под соленых огурцов, квашеной капусты, соленых помидоров. В рассоле много ионов магния и калия, живительная влага помогает в организме удержать жидкость.
  • – Поспи немного, а после поешь горячего супчика.
  • – Выпей квас. В квасе много витаминов группы В и других полезных веществ, которые содержаться в ржаном хлебе, что помогает результативно бороться токсинами, вызывающими похмелье.
  • – При похмелье помогает также простокваша и кефир.
  • – Бодрящий прохладный душ, горячая ванна с солью бодрит и отрезвляет.
  • – Мед способен нейтрализовать действие алкоголя. Поможет даже пара ложек меда.
  • – Эффективно можно отрезвиться стаканом воды, в который  добавлены 4 капли нашатырного спирта.
  • – При похмелье рекомендуют выпить два сырых яйца, смешанных с солью.
  • – А также держать наготове пару стаканов апельсинового сока.

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Теги: похмелье, головная боль, новогоднее похмелье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Елена  (аноним)  26.02.2015, 03:02
Оценка:  0
Елена
А вот мне не повезло, что раньше не прочитала ваши отзывы, так как два дня после 23 фtвраля мужа в норму приводила. И ведь говорила, что не пей много. А теперь себе закладку сделала на похмелье лечение рф и на восьмое марта мужу покажу перед застольем, а то же если сама дам энтеросгель, скажет вот придумала еще бы я его пил.
Жанна  (аноним)  23.01.2015, 03:49
Оценка:  0
Жанна
Евгения спасибо вам большое, вы меня просто спасли, так как муж буквально несколько дней назад умирал от похмелья, а тут ваш отзыв. Я срочно зашла на похмельелечение рф и прочитала, что энтеросгель можно дать. А он то у меня всегда в аптечке имеется. Так и у мужа отлегло достаточно быстро.
Евгения  (аноним)  23.12.2014, 15:11
Оценка:  0
Евгения
У меня тоже всегда головная боль, после вечеринок. Даже вот села почитать, что лучше выпить утром или даже вечером, чтобы чувствовать себя получше. нашла сайт такой хороший- похмелье-лечение.рф называется. Там уж этих препаратов и просто разных советов и рецептов от похмелья, что аж голова кругом пошла. Но парочку себе выписала, обязательно попробую.
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