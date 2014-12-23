Узнайте, что нужно делать, если вы чувствуете себя плохо после бурной вечеринки, где вы блистали накануне.

Снимаем головную боль

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С головной болью управиться легче всего. Ведь ее причина – боль в расширенных сосудах. Твое задание – охладить их. Подойди к холодильнику, найди лед, сложи его в полиэтиленовый пакет и сооруди себе холодный компресс. Лучше при этом лечь и расслабиться. Боль прекратится. Если в холодильнике нет льда, подойдет холодная вода. Особо отчаявшимся можно сунуть голову под кран с холодной водой, а можно намочить полотенце и положить его себе на лоб.



Утоляем жажду

С жаждой тоже просто. Попей минеральной воды без газа. Выжми в воду лимон и добавь меда. Подходит также крепкий сладкий чай, лучше с мятой или шалфеем, сок из цитрусов. (Сок очень полезен в том случае, если с вечера ты не только выпила больше нормы, но и выкурила больше обычного). Поможет также огуречный рассол и сок квашеной капусты.

Похмелье: Как избавиться от последствий вечеринки freepik.com

Скажи спиртному “НЕТ“

Тяжелое похмелье? Чего не стоит делать категорически, так это пить спиртное, даже пиво. Вероятно, на какое-то время ты можешь почувствовать облегчение, но все повторится через полчаса, и тебе будет еще хуже.



Горячая ванна

Если тебе плохо настолько, что хочется преставиться, попробуй принять горячую ванну. Тепло активизирует почки, и они выведут из организма ядовитые продукты расщепления алкоголя – ацетальдегиды.



Приводим в порядок лицо

Кажется, можно ступать на работу, но отражение в зеркале говорит об обратном. Попытайся помассировать лицо кружочками огурца или яблока. Цвет лица немного улучшится. Если нет яблока – приготовь компресс с помощью махровой салфетки, смоченной в горячей воде с парой капель мятного масла.



Убираем отеки

Если есть силы – подвигай 30 секунд зрачками вправо и влево, при этом голову не поворачивай. Убрать отеки с глаз можно с помощью двух пакетиков чая, заваренных, остуженных и помещенных на закрытые веки.

Подведем итоги:

– Очнувшись после сна, сразу выпей большое количество минеральной воды, она восполнит в организме дефицит минеральных веществ.

– Кроме этого выпей 1 или 2 стакана рассола из-под соленых огурцов, квашеной капусты, соленых помидоров. В рассоле много ионов магния и калия, живительная влага помогает в организме удержать жидкость.

– Поспи немного, а после поешь горячего супчика.

– Выпей квас. В квасе много витаминов группы В и других полезных веществ, которые содержаться в ржаном хлебе, что помогает результативно бороться токсинами, вызывающими похмелье.

– При похмелье помогает также простокваша и кефир.

– Бодрящий прохладный душ, горячая ванна с солью бодрит и отрезвляет.

– Мед способен нейтрализовать действие алкоголя. Поможет даже пара ложек меда.

– Эффективно можно отрезвиться стаканом воды, в который добавлены 4 капли нашатырного спирта.

– При похмелье рекомендуют выпить два сырых яйца, смешанных с солью.

– А также держать наготове пару стаканов апельсинового сока.

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