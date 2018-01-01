Самые популярные ошибки по уходу за кожей летом
Чего нельзя и что обязательно нужно делать летом, чтоб не травмировать кожу?
В жаркое время года очень важно правильно ухаживать за кожей, чтобы уверенно себя чувствовать в легкой короткой одежде и не нанести вреда здоровью. Давайте рассмотрим 4 распространенные ошибки по уходу за кожей летом.
Летом нашу кожу подстерегает множество опасностей:
- солнечные ожоги;
- шелушения;
- раздражения.
Однако существуют секреты, которые помогают минимизировать этот вред. Итак, какие же ошибки по уходу за кожей летом самые распространенные и что нужно делать, чтобы их избежать:
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- Неправильное нанесение солнцезащитного крема. Многие из нас уже знают, что он в летнее время просто необходим, однако далеко не все умеют правильно им пользоваться. Например, некоторые считают, что одного нанесения раз в 4 часа вполне достаточно. На самом же деле, большинство солнцезащитных кремов необходимо наносить каждые 2 часа, а если вы купаетесь или сильно потеете, то еще чаще. При этом очень важно наносить достаточное количество крема: для всего тела вам понадобится около 30 миллилитров.
- Пренебрежение солнцезащитными очками. Если вы не пользуетесь очками от солнца, в лучшем случае вы рискуете заработать преждевременные морщины вокруг глаз, а в худшем – катаракту, дегенерацию сетчатки и даже рак кожи век. При покупке очков, выбирай те, которые предлагают, по крайней мере, 99% UVA/UVB защиты.
- Купание сразу после бритья. Постарайся завершить все свои косметические процедуры хотя бы за несколько часов до похода на пляж. Купание непосредственно после бритья, восковой или лазерной эпиляции может вызвать раздражение.
- Плохой уход за кожей. Ношение шлепанцев может провоцировать трещины на пятках. Ежедневно пользуйся увлажняющим кремом для ног, а каждую неделю – пемзой.
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