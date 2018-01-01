Самые популярные ошибки по уходу за кожей летом

Чего нельзя и что обязательно нужно делать летом, чтоб не травмировать кожу?

В жаркое время года очень важно правильно ухаживать за кожей, чтобы уверенно себя чувствовать в легкой короткой одежде и не нанести вреда здоровью. Давайте рассмотрим 4 распространенные ошибки по уходу за кожей летом.

Летом нашу кожу подстерегает множество опасностей:

солнечные ожоги;

шелушения;

раздражения.

Однако существуют секреты, которые помогают минимизировать этот вред. Итак, какие же ошибки по уходу за кожей летом самые распространенные и что нужно делать, чтобы их избежать:

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Неправильное нанесение солнцезащитного крема. Многие из нас уже знают, что он в летнее время просто необходим, однако далеко не все умеют правильно им пользоваться. Например, некоторые считают, что одного нанесения раз в 4 часа вполне достаточно. На самом же деле, большинство солнцезащитных кремов необходимо наносить каждые 2 часа, а если вы купаетесь или сильно потеете, то еще чаще. При этом очень важно наносить достаточное количество крема: для всего тела вам понадобится около 30 миллилитров. Неправильное нанесение солнцезащитного крема depositphotos.com Пренебрежение солнцезащитными очками. Если вы не пользуетесь очками от солнца, в лучшем случае вы рискуете заработать преждевременные морщины вокруг глаз, а в худшем – катаракту, дегенерацию сетчатки и даже рак кожи век. При покупке очков, выбирай те, которые предлагают, по крайней мере, 99% UVA/UVB защиты. Пренебрежение солнцезащитными очками depositphotos.com Купание сразу после бритья. Постарайся завершить все свои косметические процедуры хотя бы за несколько часов до похода на пляж. Купание непосредственно после бритья, восковой или лазерной эпиляции может вызвать раздражение. Купание сразу после бритья depositphotos.com Плохой уход за кожей. Ношение шлепанцев может провоцировать трещины на пятках. Ежедневно пользуйся увлажняющим кремом для ног, а каждую неделю – пемзой.

Плохой уход за кожей depositphotos.com

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