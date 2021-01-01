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Следуем традициям: как нужно провести Масленицу?

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Масленица – это неделя подготовки к Великому посту. За это время необходимо простить все обиды, помириться с ближними и подготовиться к покаянию.
Масленица – время печь блины и прощать все обиды
Масленица – время печь блины и прощать все обиды
shutterstock.com

Масленица – подготовительная неделя к Великому посту и посвящена она одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянию. Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, а также благотворительности. 

Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. В течение Масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. На масленичной неделе отменяется пост в среду и пятницу.

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В церкви

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На Масленицу в храмах начинаются великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина:
“Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь“. 

Что нужно делать в Масленицу

Основное блюдо на Масленицу – блины, которые пекут каждый день с понедельника, но особенно много – с четверга по воскресенье. Еда на Масленицу становится самой важной формой жизни.
Вот почему в народе говорили, что в это время надо есть столько раз, сколько собака махнет хвостом или сколько раз прокаркает ворона. В отличие от многих других праздников, на Масленицу не только чревоугодничают дома, в семье, но и часто ходят в гости и приглашают гостей к себе.

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Масленица – это еще и семейный праздник. Весна ассоциируется с началом новой жизни, с продолжением рода. Поэтому раньше особо чтили и поздравляли молодых людей, вступивших в брак в прошлом году. Их катали на санях по всей деревне, но за плохое и скудное угощение могли скинуть лицом в снег.

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В некоторых украинских деревнях существует обычай наказывать каким-либо образом людей, не вступивших в брак. Считается, что они идут против закона Божия. На Масленицу холостякам к ногам привязывали особую колодку и заставляли ходить с такой меткой весь день.

Прощеное воскресенье

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется церковью Неделей сыропустной (именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.
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В Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех родных и знакомых, на что обычно отвечают: “Бог простит!“
 

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Теги: Масленица, традиции, обиды, прощение
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Источник: ivona

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