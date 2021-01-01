Следуем традициям: как нужно провести Масленицу?
Масленица – подготовительная неделя к Великому посту и посвящена она одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянию. Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, а также благотворительности.
Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. В течение Масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. На масленичной неделе отменяется пост в среду и пятницу.
В церкви
Читай также: Масленица: при чём тут солярный символ, медведи и блиныНа Масленицу в храмах начинаются великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина:
“Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь“.
Что нужно делать в Масленицу
Вот почему в народе говорили, что в это время надо есть столько раз, сколько собака махнет хвостом или сколько раз прокаркает ворона. В отличие от многих других праздников, на Масленицу не только чревоугодничают дома, в семье, но и часто ходят в гости и приглашают гостей к себе.
Читай также: Масленица 2021: самые интересные мероприятия Киева
Масленица – это еще и семейный праздник. Весна ассоциируется с началом новой жизни, с продолжением рода. Поэтому раньше особо чтили и поздравляли молодых людей, вступивших в брак в прошлом году. Их катали на санях по всей деревне, но за плохое и скудное угощение могли скинуть лицом в снег.
Прощеное воскресенье
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Какую еду любил Тарас Шевченко?
- “Это настоящий подарок“: Алина Гросу запостила фото с Олегом Винником
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил