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Как бросить курить: 5 способов от Аллена Карра

Комментариев: 34
Часто ли Вы слышали подобную фразу: "С нового года точно бросаю курить!". А может быть Вы и сами так говорили? Ivona с радостью поможет избавиться от этой пагубной привычки!
Как бросить курить: 5 способов от Аллена Карра
Как бросить курить: 5 способов от Аллена Карра
depositphotos.com

Курение – бич современного общества. Несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, количество курильщиков увеличивается день ото дня. Существует много способов, которые якобы избавляют от этой пагубной привычки. На самом деле, большая часть  является выдумкой, основанной на незнании реальной картины происходящего. Давайте рассмотрим основные мифы о курении и постараемся и объяснить их с научной точки зрения, опуская домыслы.              

Мифы о курении:
 
1. Курильщики курят, потому что сами так хотят
На самом деле мало кто помнит, что когда мы прикуривали ту первую экспериментальную сигарету, много лет назад, никто не собирался становиться курильщиком на всю жизнь. Мы попались в ловушку, и продолжаем курить только потому, что слишком боимся даже попробовать бросить, либо пробуем неправильными методами и не знаем как добиться успеха. 
 
2. Курильщики не могут бросить курить, потому что у них слабая сила воли
На самом деле, это не так. Не отсутствие силы воли не дает курильщикам бросить курить. Это скорее конфликт воли, ведь никто, кроме самого курильщика, не заставляет его курить. Все курильщики одновременно хотят бросить курить и хотят продолжать.  
3. Курение – это просто такая привычка
Курение не привычка, а наркотическая зависимость! Это основное, что мешает курильщикам бросить курить. Они относятся к курению как к привычке, тем самым снижая у себя в голове степень риска, которому они подвергаются, и пытаются бросить курить, используя неправильную информацию.
 
4. Существует только несколько особенных сигарет, которыми я наслаждаюсь в течение дня
Единственное, чем наслаждается курильщик, закуривая сигарету, это утоление никотинового голода. При этом человек не осознает, что сигареты не утоляют этот голод, а вызывают его. У некурящих ведь вообще нет зависимости от сигарет. А сигареты все одинаковые.
 
5. Муки отвыкания от никотина чувствуются только тогда, когда курильщик пытается бросить курить
На самом деле муки отвыкания от никотина – это то, от чего мы страдаем в течение всей нашей курящей жизни, и это единственное что заставляет нас тянуться за каждой следующей сигаретой. 
 
6. Бросить курить очень сложно
Курение, как и любая наркотическая зависимость, состоит из зависимости физиологической и психологической. Единственное от чего страдают курильщики, когда бросают курить, это мысленная депрессия и чувство жертвования, вызванное тем, что им кажется, что их лишают удовольствия и поддержки. Как только Вы понимаете, что ничем не жертвуете, а наоборот избавляетесь от одной из самых страшных болезней, бросить курить становится очень легко. 
 
Осознание того, что курильщики в некоторой степени наркоманы, может действительно заставить многих задуматься. Ведь не так просто заставить признаться окружающим и самому себе, что Вы испытываете наркотическую зависимость от чего либо. И только принятие проблемы такой, какой она является на самом деле, станет первым шагом на пути к избавлению от курения.
Как бросить курить: 5 способов от Аллена Карра
Как бросить курить: 5 способов от Аллена Карра
depositphotos.com
 
Для того, чтобы избавиться от пагубной привычки было легче, Кирилл Стехин, последователь всемирно известного гуру по избавлению от курения Аллена Карра, предлагает Вашему вниманию 5 верных способов забыть о сигаретах:
 
1. Вы выкуриваете по пачке сигарет в день, даже не задумываясь об этом? Вы понимаете, что курение вредно, дорого и уже, по сути, не актуально, но все же продолжаете курить? Помните: сигареты – это как глубоко въевшийся стереотип, сломать который удается не  всем. Попробуйте поставить перед собой цель преодолеть эту преграду. Задайтесь вопросом: “А могу ли я принадлежать к тем людям, которые ломают эти стереотипы?“
 
2. Многим девушкам сигареты помогают сконцентрироваться или расслабиться, почувствовать себя лучше в кругу компании. И никто из нас не задумывается над тем, что наша жизнь до курения, ничем не отличалась. Задайтесь вопросом: разве до момента, когда мы начали курить, каждый из нас не мог нормально наслаждаться жизнью, общаться и чувствовать себя прекрасно? Неужели для устремления внимания на каком-либо деле, нам требовалось закуривать сигарету?
 
3. Важно понять, что курение – это не привычка, а наркотическая зависимость, которая со временем становится только сильнее. От глупой и отвратительной привычки избавиться намного легче, а вот с зависимостью нужно еще побороться. Разве Вам нужны такие проблемы? 
 
4. Для того, чтобы бросить эту пагубную привычку нужно, в первую очередь, разобраться в себе и прийти к выводу, что в сигаретах нет никакого удовольствия. Это иллюзия, которая, если от нее не избавиться, может погубить Ваше здоровье. 
 
5. Не нужно приносить себя в жертву перед тем, как прийти к выводу о прекращении курения. Вы должны настроиться на позитивный лад и держать в своей голове мысль о том, что совсем скоро Вы станете некурящей. Дайте понять внутреннему я, что отказавшись от никотина, Вы почувствуете себя намного лучше, и Ваша жизнь потечет здоровым ручьем. 
 
На самом деле, бросить курить не так и тяжело. Главное – верить в себя! 
 
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Теги: курение, сигареты, женщины, вредные привычки
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (34)
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Осталось 600 символов
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Артур  (аноним)  11.01.2018, 21:12
Оценка:  0
Артур
Бросил курить по данному методу https://brosaem.online/nicofrost- kapli-ot-kurenia/
Dima  (аноним)  08.11.2017, 22:26
Оценка:  0
Dima
Я бросил после прочитанной стати все просто написанно
thedreamstory.net/kak-samomu-bro sit-kurit/
Андрей  (аноним)  17.06.2017, 21:51
Оценка:  +2
Андрей
А где Катюжанка?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    28.01.2018, 18:57
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Андрюха не пали контору. Вован.
гость  (аноним)  26.05.2017, 17:51
Оценка:  -2
гость
Можете попробовать бросить с помощью специального приложения для телефона.
Оно рассчитывает индивидуальный график и, незаметно, помогает свести количество скуренных сигарет до нуля.
Попробуйте, мне помогает, уже в два раза снизила свою обычную норму за две недели.
Tracy - Бросай курить! в Google Play
https://goo.gl/KUOX1o
гость  (аноним)  26.02.2016, 05:35
Оценка:  +2
гость
Аллен Карр - автор лучшей методики в мире умер от рака легких. Удачи в бросании, бротаны.
гость  (аноним)  16.01.2016, 19:35
Оценка:  -1
гость
Вот посмотрите... я смог бросить и не курю уже 3 года https://www.youtube.com/watch?v=c pnjYE-RVOg
гость  (аноним)  12.11.2015, 22:02
Оценка:  +1
гость
Курил 23 года. Бросил в 41 год на День рождения. не курю 3 года. Просто за месяц до того дал себе установку в День рождения больше не купить пачку сигарет. Докурил вечером последнюю и забыл об этом.
гость  (аноним)  09.11.2015, 14:15
Оценка:  +1
гость
Не курю с 2006 года.Благодарю,что мне именно эта книга попала в руки.
гость  (аноним)  09.11.2015, 11:32
Оценка:  +2
гость
Однажды, я перестал засовывать себе в рот сигареты и их поджигать!
Вы не поверите! Это действительно сработало!!!
Игорь  (аноним)  09.11.2015, 10:44
Оценка:  +2
Игорь
Автор написал все правильно, основные идеи с книги написаны. Если бы ть проще, то вся книга построенна следующим образом.
1. Поддать сомнению ваши убеждения отностительно курения.
2. Разрушить ваши убеждения по поводу курения.
3. Создать новые убеждения.
4. Укренить эти новые убеждения(Тут не мало важная эмоциональная составляющая).
У меня былосильное убеждение: "Курения снимает стресс", книга изменила на "Курение вызывает стресс". После этого бросил курить.
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