Как бросить курить: 5 способов от Аллена Карра

Часто ли Вы слышали подобную фразу: "С нового года точно бросаю курить!". А может быть Вы и сами так говорили? Ivona с радостью поможет избавиться от этой пагубной привычки!

Курение – бич современного общества. Несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, количество курильщиков увеличивается день ото дня. Существует много способов, которые якобы избавляют от этой пагубной привычки. На самом деле, большая часть является выдумкой, основанной на незнании реальной картины происходящего. Давайте рассмотрим основные мифы о курении и постараемся и объяснить их с научной точки зрения, опуская домыслы.

Мифы о курении :



1. Курильщики курят, потому что сами так хотят

На самом деле мало кто помнит, что когда мы прикуривали ту первую экспериментальную сигарету, много лет назад, никто не собирался становиться курильщиком на всю жизнь. Мы попались в ловушку, и продолжаем курить только потому, что слишком боимся даже попробовать бросить, либо пробуем неправильными методами и не знаем как добиться успеха.

2. Курильщики не могут бросить курить, потому что у них слабая сила воли

На самом деле, это не так. Не отсутствие силы воли не дает курильщикам бросить курить. Это скорее конфликт воли, ведь никто, кроме самого курильщика, не заставляет его курить. Все курильщики одновременно хотят бросить курить и хотят продолжать.

3. Курение – это просто такая привычка

Курение не привычка, а наркотическая зависимость! Это основное, что мешает курильщикам бросить курить. Они относятся к курению как к привычке, тем самым снижая у себя в голове степень риска, которому они подвергаются, и пытаются бросить курить, используя неправильную информацию.

4. Существует только несколько особенных сигарет, которыми я наслаждаюсь в течение дня

Единственное, чем наслаждается курильщик, закуривая сигарету, это утоление никотинового голода. При этом человек не осознает, что сигареты не утоляют этот голод, а вызывают его. У некурящих ведь вообще нет зависимости от сигарет. А сигареты все одинаковые.

5. Муки отвыкания от никотина чувствуются только тогда, когда курильщик пытается бросить курить

На самом деле муки отвыкания от никотина – это то, от чего мы страдаем в течение всей нашей курящей жизни, и это единственное что заставляет нас тянуться за каждой следующей сигаретой.

6. Бросить курить очень сложно

Курение, как и любая наркотическая зависимость, состоит из зависимости физиологической и психологической. Единственное от чего страдают курильщики, когда бросают курить, это мысленная депрессия и чувство жертвования, вызванное тем, что им кажется, что их лишают удовольствия и поддержки. Как только Вы понимаете, что ничем не жертвуете, а наоборот избавляетесь от одной из самых страшных болезней, бросить курить становится очень легко.

Осознание того, что курильщики в некоторой степени наркоманы, может действительно заставить многих задуматься. Ведь не так просто заставить признаться окружающим и самому себе, что Вы испытываете наркотическую зависимость от чего либо. И только принятие проблемы такой, какой она является на самом деле, станет первым шагом на пути к избавлению от курения.

Как бросить курить: 5 способов от Аллена Карра depositphotos.com