Какие симптомы поллиноза и как бороться с сезонной аллергией.

Если ты страдаешь от сезонной аллергии, тебе лучше не выходить на улицу в разгар дня shutterstock

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На дворе конец мая, а тополя уже радостно распушили свои сережки. Еще несколько дней и город заполнится теплым снегом и чихающими людьми, вытирающими слезящиеся глаза и на чем свет ругающими тополя с их аллергенным пухом.

- На самом деле тополя вовсе не виноваты в вашей аллергии, - рассказывает профессор Юрий Смолкин. - Аллергия именно на тополиный пух в природе - огромная редкость. На самом деле весеннюю аллергию (или поллиноз) вызывают травы-сорняки, пыльца и споры. Именно их тополиный пух переносит на себе. Потому, если вы начинаете чихать и кашлять в период появления тополиного пуха, нельзя бесконтрольно глотать антигистамины. Важно вовремя обратиться к аллергологу и выяснить, на что именно у вас есть реакция.

Самые распространенные симптомы поллиноза:

Слезотечение, болезненность и припухлость век, покраснение глаз, ощущение "песчинок в глазу", непереносимость яркого света.

Заложенность, зуд в носу и чиханье, насморк без ощущения простуды.

Зуд кожи, отечность, красноватые высыпания (крапивница).

Першение в горле, затруднение дыхания (как бы невозможность вздохнуть полной грудью), одышка без физнагрузки.

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Тополиный пух: как справиться с аллергией pinterest.com

Что делать при аллергии на тополиный пух:

Страдающим сезонной аллергией желательно не выходить на улицу в разгар дня (с 11 до 18 часов) в сухую ветреную погоду - в воздухе тогда наивысшая концентрация пыльцы.

Ежедневно делать в квартире влажную уборку - во всяком случае на ночь и проветривать, затянув окна марлей.

Придя с улицы, хорошенько умываться и промывать нос и носоглотку водой (сейчас в аптеках появились удобные спреи на основе морской очищенной воды).

Приём антигистаминных средств внутрь дает возможность уменьшить проявления аллергии. Лучше выбирать современные препараты последних поколений, быстро справляющиеся со своими задачами и не вызывающие побочных эффектов. К ним относятся "Зодак", "Эриус", "Телфакс", "Супрастинекс".

Если есть заложенность носа, то врачи могут назначить сосудосуживающие капли. Но их следует принимать только пять дней. Если тяжелая форма аллергии, специалист может рекомендовать гормональные препараты на основе глюкокортикостероидов.

При явных и доставляющих дискомфорт кожных проявлениях можно использовать мази, гели и кремы с антигистаминными, регенерирующими, смягчающими компонентами, например, "Фенистил", "Бепантен". В крайних случаях назначаются гормональные препараты, но, как правило, аллергия на пух не имеет выраженных симптомов, затрагивающих эпидермис.

Для очищения организма от токсинов и аллергенов рекомендуются средства из категории сорбентов, которые позволят облегчить и уменьшить доставляющие дискомфорт проявления.

Врачи не рекомендуют лечить аллергию народными методами.



Тополиный пух: как справиться с аллергией pinterest.com

Профилактика аллергии на тополиный пух: советы врача

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Аллерголог Екатерина Пушкова рекомендует делать следующее:

Прежде всего следует убедиться, что это действительно аллергия, — проконсультируйся у врача, который поставит диагноз, определит тактику лечения, направленную на минимизацию симптомов аллергии и улучшение качества жизни. Соляные спреи, влажная уборка, парогенераторыспособствуют увлажнению помещения, очищают от аллергена. Неудивительно, что эти мероприятия могут уменьшить симптомы аллергии.

Также следует ограничить употребление некоторых лекарств. Если человек принимает жизненно важные препараты, то отказаться от них, конечно, не получится. Если же это БАДы или витамины, которые человек сам себе назначил, то лучше на период обострения аллергии от них отказаться и посоветоваться с врачом.

Аллергические заболевания могут проявляться не только слезливостью глаз или чиханием, но влиять и на состояние кожи, вызывая ее сухость, зуд, покраснение, шелушение, различные высыпания. В таком случае косметические и уходовые средства следует ограничить и выбирать совместно с врачом с учетом индивидуальных показаний. От дезодорантов и парфюма можно не отказываться, если они хорошо переносятся организмом.

Облегчить симптомы может и правильный выбор одежды. Материал должен быть мягким, дышащим, не раздражающим кожу. Раньше это был бы натуральный хлопок, но сейчас делают и синтетические ткани, удовлетворяющие требованиям.

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