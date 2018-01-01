Вред солнечных ванн: кому может навредить и почему?

Кому нельзя загорать летом depositphotos.com

Для загара существует ряд противопоказаний и ограничений. Узнай, кому лучше отказаться от принятия солнечных ванн и почему.

Как известно, некоторые заболевания, а также прием медицинских препаратов, могут стать серьезным противопоказанием для загара.

Кому нельзя загорать:

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Прежде всего, нужно быть предельно осторожными людям со светлыми глазами, блондинам и рыжеволосым. Их кожа почти не вырабатывает меланина, следовательно, риск развития рака кожи возрастает во много раз. Наличие родинок – еще одно относительное противопоказание к загару. Перед тем, как отправиться на пляж, нужно посетить врача-дерматолога или онкодерматолога, который осмотрит все родинки с помощью прибора дерматоскопа и определит, насколько они опасны. Также на открытом солнце нельзя находиться беременным, особенно на поздних сроках, и детям до 5 лет.

Нельзя загорать при наличии:

любых опухолей, даже доброкачественных;

повышенной температуры;

гинекологических заболеваний (в этот список входят: крауроз, полипы шейки матки, миома, лейкоплакия шейки матки, эрозии шейки матки, железистая гиперплазия эндометрия, кистомы яичников);

туберкулеза в острой форме;

глазных заболеваний, связанных с повреждением сетчатки;

варикозного расширения вен;

некоторых форм псориаза;

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аутоимунных заболеваний (инсулинозависимый диабет, болезнь Крона, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, болезни щитовидной железы, аутоиммунный гломерулонефрит, миастения, склеродермия, узелковый периартериит, полипоз ЖКТ, неспецифический язвенный колит, болезнь Бехтерева, болезь Рейтера, некоторые формы аллергий, болезнь Аддисона, хронически активный гепатит.);

сильной угревой сыпи;

повреждений кожи или свежих послеоперационных шрамов;

нервно-психических заболеваний;

инфекционных болезней.

Временные противопоказания к загару:

Они чаще всего связаны с приемом препаратов – фотосенсибилизаторов, увеличивающих риск обгореть. Через 1-6 месяцев после окончания их применения загорать вновь можно.

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