Народные средства, которые помогут защититься от комаров
Комары довольно чутко реагируют на запахи. Но в отличие от нас, терпеть не могут запах черемухи, ванили и лаванды.
- Эфирные масла
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Лучше всего от комаров помогают масла чайного дерева, лаванды, гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. А запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.
Просто смажьте открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), или капни маслом на источник огня – в камин, костер или свечку. Также можно смочить эфирным маслом ватный спонж и положить его на подоконник.
- Свежие цветы и травы
В качестве средства от комаров используют мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи и базилика. А если поставить в комнате свежие ветки бузины, они будут отпугивать комаров так же, как и запах листьев томата.
- Камфора
Даже очень большое помещение можно полностью очистить от комаров и мух, если испарить над горелкой примерно сто граммов камфоры.
- Отвар из полыни
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От комаров хорошо помогает отвар полыни. Чтобы его приготовить, нужно залить горсть корней 1,5 л воды и вскипятить. Затем дать настояться в течение часа и обработать доступные участки тела.
- Ванилин
Комары не любят резких запахов, поэтому среди народных антикомариных средств фигурирует ванилин – его разводят с водой, а потом протирают ароматным раствором открытые участки тела. Но помните, что ванильный сахар использовать нельзя – он привлечет еще больше комаров и мошек.
- Лимон и эвкалипт
Многие считают сочетание лимона и эвкалипта самым эффективным средством от комаров. Нужно смешать 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона и наносить на открытые участки тела.
- Гвоздика
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Отличным средством будет гвоздика. Необходимо залить 5 г специи стаканом воды и прокипятить 15 минут. Понемногу смешивать раствор с одеколоном в пропорции 1 : 1 и наносить на открытые участки кожи.
- Базилик и полынь
Если не хотите ничем мазаться, то возьмите с собой веточку базилика или полыни. Комары ужасно не любят эти запахи.
- Хвоя
Пикник обычно не обходится без разведения костра. Бросьте в костер еловые шишки, которые обычно легко найти в лесу, или подсушенные ветки хвойных деревьев. Тогда комары не испортят отдых.
- Корица
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Она обладает довольно выраженным и ярким ароматом, который тоже отпугивает комаров. Использовать ее просто. Нужно растворить небольшое количество этой приправы в теплой воде и поставить емкость где-то поблизости.
Ранее мы писали, какие эфирные масла защищают от клещей.
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