Летом нашествие комаров практически неизбежно. Читайте на Ivona несколько советов, которые помогут избавиться от летающих кровососов.

Комары довольно чутко реагируют на запахи. Но в отличие от нас, терпеть не могут запах черемухи, ванили и лаванды.

Эфирные масла

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Лучше всего от комаров помогают масла чайного дерева, лаванды, гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. А запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

Просто смажьте открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), или капни маслом на источник огня – в камин, костер или свечку. Также можно смочить эфирным маслом ватный спонж и положить его на подоконник.

Свежие цветы и травы

В качестве средства от комаров используют мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи и базилика. А если поставить в комнате свежие ветки бузины, они будут отпугивать комаров так же, как и запах листьев томата.

Народные средства, которые помогут защититься от комаров depositphotos.com

Камфора

Даже очень большое помещение можно полностью очистить от комаров и мух, если испарить над горелкой примерно сто граммов камфоры.

Отвар из полыни

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От комаров хорошо помогает отвар полыни. Чтобы его приготовить, нужно залить горсть корней 1,5 л воды и вскипятить. Затем дать настояться в течение часа и обработать доступные участки тела.

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Ванилин

Комары не любят резких запахов, поэтому среди народных антикомариных средств фигурирует ванилин – его разводят с водой, а потом протирают ароматным раствором открытые участки тела. Но помните, что ванильный сахар использовать нельзя – он привлечет еще больше комаров и мошек.

Лимон и эвкалипт

Многие считают сочетание лимона и эвкалипта самым эффективным средством от комаров. Нужно смешать 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона и наносить на открытые участки тела.

Гвоздика

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Отличным средством будет гвоздика. Необходимо залить 5 г специи стаканом воды и прокипятить 15 минут. Понемногу смешивать раствор с одеколоном в пропорции 1 : 1 и наносить на открытые участки кожи.

Базилик и полынь

Если не хотите ничем мазаться, то возьмите с собой веточку базилика или полыни. Комары ужасно не любят эти запахи.



Народные средства, которые помогут защититься от комаров Pinterest

Хвоя

Пикник обычно не обходится без разведения костра. Бросьте в костер еловые шишки, которые обычно легко найти в лесу, или подсушенные ветки хвойных деревьев. Тогда комары не испортят отдых.

Корица

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Она обладает довольно выраженным и ярким ароматом, который тоже отпугивает комаров. Использовать ее просто. Нужно растворить небольшое количество этой приправы в теплой воде и поставить емкость где-то поблизости.

Ранее мы писали, какие эфирные масла защищают от клещей.