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Народные средства, которые помогут защититься от комаров

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Летом нашествие комаров практически неизбежно. Читайте на Ivona несколько советов, которые помогут избавиться от летающих кровососов.
Народные средства, которые помогут защититься от комаров
Народные средства, которые помогут защититься от комаров
depositphotos.com

Комары довольно чутко реагируют на запахи. Но в отличие от нас, терпеть не могут запах черемухи, ванили и лаванды.

  • Эфирные масла

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Лучше всего от комаров помогают масла чайного дерева, лаванды, гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. А запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов. 

Просто смажьте открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), или капни маслом на источник огня – в камин, костер или свечку. Также можно смочить эфирным маслом ватный спонж и положить его на подоконник.

  • Свежие цветы и травы

В качестве средства от комаров используют мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи и базилика. А если поставить в комнате свежие ветки бузины, они будут отпугивать комаров так же, как и запах листьев томата.

Народные средства, которые помогут защититься от комаров
Народные средства, которые помогут защититься от комаров
depositphotos.com

  • Камфора

Даже очень большое помещение можно полностью очистить от комаров и мух, если испарить над горелкой примерно сто граммов камфоры.

  • Отвар из полыни

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От комаров хорошо помогает отвар полыни. Чтобы его приготовить, нужно залить горсть корней 1,5 л воды и вскипятить. Затем дать настояться в течение часа и обработать доступные участки тела.

Народные средства, которые помогут защититься от комаров
Народные средства, которые помогут защититься от комаров
Pinterest

  • Ванилин

Комары не любят резких запахов, поэтому среди народных антикомариных средств фигурирует ванилин – его разводят с водой, а потом протирают ароматным раствором открытые участки тела. Но помните, что ванильный сахар использовать нельзя – он привлечет еще больше комаров и мошек.

  • Лимон и эвкалипт

Многие считают сочетание лимона и эвкалипта самым эффективным средством от комаров. Нужно смешать 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона и наносить на открытые участки тела.

  • Гвоздика

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Отличным средством будет гвоздика. Необходимо залить 5 г специи стаканом воды и прокипятить 15 минут. Понемногу смешивать раствор с одеколоном в пропорции 1 : 1 и наносить на открытые участки кожи.

  • Базилик и полынь

Если не хотите ничем мазаться, то возьмите с собой веточку базилика или полыни. Комары ужасно не любят эти запахи.

Народные средства, которые помогут защититься от комаров
Народные средства, которые помогут защититься от комаров
Pinterest

  • Хвоя

Пикник обычно не обходится без разведения костра. Бросьте в костер еловые шишки, которые обычно легко найти в лесу, или подсушенные ветки хвойных деревьев. Тогда комары не испортят отдых.

  • Корица

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Она обладает довольно выраженным и ярким ароматом, который тоже отпугивает комаров. Использовать ее просто. Нужно растворить небольшое количество этой приправы в теплой воде и поставить емкость где-то поблизости.

Ранее мы писали, какие эфирные масла защищают от клещей.

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Теги: комары, защита от комаров, народные средства
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Источник: Ivona bigmir)net

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