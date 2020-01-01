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Клубника: польза и вред для женского здоровья

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Эти ягоды - настоящий витаминный взрыв!
Клубника: польза и вред для женского здоровья
Клубника: польза и вред для женского здоровья
pinterest.com

Начинается сезон клубники. Читайте на Ivona о полезных и вредных свойствах этой ягоды.

Клубника - одна из самых вкусных летних ягод. В первую очередь, клубника - это, конечно же, отличный десерт, но не менее активно она используется в лечебных и косметических целях.

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Польза клубники

Клубника содержит массу полезных веществ, необходимых для здоровья женщин. Эта ягода по праву считается одним из главных источников минералов. В ней содержится железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь.

Клубника: польза и вред для женского здоровья
Клубника: польза и вред для женского здоровья
pinterest.com

Кроме того, в состав клубники входит целый комплекс витаминов, в том числе А, В и С. Это известные антиоксиданты, благодаря которым кожа становится упругой и эластичной. Клубника богата фолиевой кислотой, незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы.

Полезна клубника и в борьбе с целлюлитом: мелкие косточки ягоды выступают в роли пилинга, стимулируя кровообращение в проблемных зонах, а кислоты отбеливают кожу и повышают ее упругость.

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Клубника, благодаря небольшой калорийности, является популярным продуктом во время диет и разгрузочных дней. Она обладает мягким слабительным эффектом, поэтому способствует очищению кишечника и детоксикации всего организма.

Клубника: польза и вред для женского здоровья
Клубника: польза и вред для женского здоровья
pinterest.com

Употребление клубники улучшает зрение, помогает при подагре, укрепляет память, ускоряет обменные процессы в организме. Благодаря салициловой кислоте клубника обладает противовоспалительным свойством.

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Вред клубники

Большое количество фруктовых кислот в составе клубники делает ее вредной для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется употреблять клубнику и при гипертонии, особенно больным, принимающим препараты на основе энаприла. В сочетании с ягодой он может создать повышенную нагрузку на почки.

Клубника: польза и вред для женского здоровья
Клубника: польза и вред для женского здоровья
pinterest.com

Клубника - довольно сильный аллерген, поэтому вводите ее в меню постепенно. А клубничные маски для лица сначала тестируйте на небольшом участке кожи.

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Теги: клубника, клубника польза для женщин, польза и вред, свойства продуктов
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Источник: Ivona bigmir)net

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