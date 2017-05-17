Аллергия на весну, цветение и пыль: как избавиться нее без таблеток

Лекарство от аллергии: узнайте, как пережить аллергию без использования медикаментов.

Аллергия на цветение весной появляется у многих людей с первыми намеками на тепло и цветение. И радость весенних деньков омрачается такими неприятными симптомами аллергии. Самое популярное средство для лечения аллергии – прием антигистаминных препаратов. Но уменьшить сезонные аллергические реакции можно и без использования медикаментов. Ivona расскажет, как избавиться от проявлений аллергии без лекарств.

Читайте также: ТОП-5 продуктов, которые помогут побороть сезонную аллергию

Аллергией называют реакцию иммунной системы на вещества, которые организм человека воспринимает как вредные. В ответ на аллерген начинают вырабатываться антитела, запускающие выброс в кровь таких химических веществ, как гистамин. Это вызывает симптомы аллергической реакции в виде высыпаний на коже, затрудненного дыхания и слезоточивости.

Чаще всего аллергию провоцирует цветение различных растений. Аллергическая реакция на их пыльцу называется поллинозом (сенная лихорадка). Врачи-аллергологи советуют следовать нескольким правилам, которые помогут избавиться от регулярного сезонного насморка и слезящихся глаз.

Облегчение аллергии на цветение – правильное время

Пик концентрации пыльцы в воздухе – с 6 до 10 утра и с 6 до 10 вечера. Если не выходить в это время на улицу не получается, переодевайтесь сразу же после возвращения домой, а уличную одежду отправляйте в стирку. Также есть большая вероятность, что тополиный пух или пыльца растений остались на волосах и коже, поэтому обязательно принимайте душ.

Лекарство от аллергии – отдых

Читайте также: Аллергия на тополиный пух: симптомы, профилактика и лечение

Найдите время для отдыха. Доказано, что переживающие стресс люди чаще страдают от аллергии. Неблагоприятные психологические условия увеличивают уровень гормона кортизола, который усугубляет любую аллергическую реакцию.

Лекарство от аллергии – витамины

Принимайте магний и витамины С и D: магний расслабляет мышцы и тем самым облегчает затрудненное дыхание; витамин С – это мощный антиоксидант, который подавляет аллергические реакции организма; витамин D помогает поддерживать иммунную систему.

Как облегчить симптомы аллергии – промывание

Промывайте нос: на слизистых оболочках верхних дыхательных путей оседает не только пыльца, но и выхлопные газы, и домашняя пыль. Промывать нос можно простой водой, но лучше купить специальный спрей с морской.

Что помогает от аллергии – уборка

Чаще делайте влажную уборку в доме. Эффективнее будет использовать не только ведро и тряпку, но и пылесос для чистки ковров и мягкой мебели.

Лекарство от аллергии – правильная влажность

Читайте также: Аллергия на косметику

Поддерживайте в доме влажность на уровне 35-60%. При меньшем уровне влажности начинают пересыхать и повреждаться слизистые дыхательных путей, а при большем размножаются плесневые грибы, которые являются сильным аллергеном.

Спасение от аллергии на пыльцу

Чтобы пыльца не попала в дом, закрывайте окна и пользуйтесь кондиционером. Если кондиционера нет, можно затянуть открытые форточки и окна марлей.

Напомним, ранее мы рассказывали о гипоаллергенных породах кошек и собак.