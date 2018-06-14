Существует много болезней и других весомых причин, из-за которых желающие поделиться своей кровью люди не могут это сделать.

День донора 2020: Противопоказания к донорству крови pinterest.com

14 июня в Украине и мире отмечается Всемирный день донора крови. Узнайте на Ivona, какие существуют противопоказания к донорству.

Абсолютные противопоказаниями к донорству

*независимо от давности заболевания и результатов лечения

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Гемотрансмиссивные заболевания

Инфекционные:

СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, которые относятся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, девушки легкого поведения).

Сифилис (приобретенный или врожденный).

Вирусные гепатиты.

Туберкулез (все формы).

Бруцеллез.

Сыпной тиф.

Туляремия.

Лепра.

Паразитарные:

Эхинококкоз.

Токсоплазмоз.

Трипаносомоз.

Филяриатоз.

Ришта (дракункулез).

Лейшманиоз.

День донора 2020: Противопоказания к донорству крови pinterest.com

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Соматические заболевания:

Злокачественные образования. Болезни крови. Органические заболевания ЦНС. Полное отсутствие слуха или речи. Психические заболевания. Наркомания, алкоголизм. Сердечно-сосудистые заболевания:

– Гипертоническая болезнь II-III степени.

– Ишемическая болезнь сердца.

– Атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз.

– Облитерирующий эндартериит, НАА, рецидивирующий тромбофлебит.

– Эндокардит, миокардит.

– Порок сердца. Болезни органов дыхания

– Бронхиальная астма

– Бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации. Болезни органов пищеварения

– Ахилический гастрит.

– Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Заболевания печени и желчных путей:

– Хроническое заболевание печени, в том числе токсической природы и невыявленной этиологии.

– Калькулезный холецистит с приступами и явлениями холангита.

– Цирроз печени. Читай также: Что и в каком возрасте нужно обследовать Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации:

– Диффузные и очаговые поражения почек.

– Мочекаменная болезнь. Диффузные заболевания соединительной ткани Лучевая болезнь. Болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ. Болезни ЛОР-органов:

– Озена.

– Другие тяжелые хронические гнойно-воспалительные заболевания. Болезни органов зрения

– Остаточные явления увеита.

– Высокая миопия (6 Д и более).

– Трахома.

– Полная слепота. Кожные заболевания:

– Распространенные болезни кожи воспалительного и иного характера.

– Генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, красная волчанка, пузырчатый дерматоз.

– Грибковые поражения кожи.

– Гнойные заболевания кожи. Остеомиелит острый и хронический. Оперативные вмешательства по поводу резекции органов и трансплантации органов или тканей.

День донора 2020: Противопоказания к донорству крови pinterest.com

Временные противопоказания

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Отстранение от донорства на 48 часов:

Прием алкоголя.

Отстранение от донорства на 3 дня:

Лекарства, содержащие аспирин, и другие анальгетики

Отстранение от донорства на 10 дней:

Экстракция зуба.

Прививки убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами.

Отстранение от донорства на 14 дней:

Прививки против бешенства.

Прием лекарственных препаратов: антибиотиков.

Отстранение от донорства на 3 недели:

Прием анальгетиков, салицилатов.

Отстранение от донорства на 1 месяц:

Ангина, грипп, ОРВИ.

Острые или хронические заболевания в стадии обострения независимо от локализации - месяц после купирования острого периода.

Вегето-сосудистая дистония.

Прививки живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полиомелит), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии воспаления в месте инъекции).

Изменения биохимических показателей крови: диспротеинемия.

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Отстранение от донорства на 2 месяца:

Аллергические заболевания в стадии обострения - через 2 месяца после купирования острого периода.

Отстранение от донорства на 3 месяца:

Контакт с больным гепатитом А.

Окончание лактации.

Отстранение от донорства на 6 месяцев:

Факторы заражения трансмиссивными заболеваниями.

Трансфузии крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые реконвалесценты и лица, иммунизированные к резус-фактору.

Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты (необходимо предъявление медицинской справки (выписки из истории болезни о характере и дате операции).

Нахождение в загранкомандировке сроком более 2-х месяцев.

Инфекционные заболевания не указанные выше в перечне абсолютных противопоказаний, а также за исключением малярии, брюшного тифа, ангины, гриппа, ОРВИ.

Отстранение от донорства на 1 год:

Нанесение татуировки, пирсинг и лечение иглоукалыванием (с момента проведения процедуры.

Контакт с больными гепатитом В, С.

Брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств.

Беременность и роды.

Введение иммуноглобулина против гепатита В.

Отстранение от донорства на 3 года:

Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Центральная и Южная Америка) более 3-х месяцев.

Малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатах иммунологических тестов

Дополнительно женщинам:

Во время, а также 5 дней до начала и 5 дней после окончания менструации.

День донора 2020: Противопоказания к донорству крови pinterest.com

Мужчинам рекомендовано сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщинам - 4 раз в год. На сдачу крови можно приходить не менее чем через 60 дней после последней донации.

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