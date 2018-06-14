День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
14 июня в Украине и мире отмечается Всемирный день донора крови. Узнайте на Ivona, какие существуют противопоказания к донорству.
Абсолютные противопоказаниями к донорству
*независимо от давности заболевания и результатов лечения
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Гемотрансмиссивные заболевания
Инфекционные:
- СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, которые относятся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, девушки легкого поведения).
- Сифилис (приобретенный или врожденный).
- Вирусные гепатиты.
- Туберкулез (все формы).
- Бруцеллез.
- Сыпной тиф.
- Туляремия.
- Лепра.
Паразитарные:
- Эхинококкоз.
- Токсоплазмоз.
- Трипаносомоз.
- Филяриатоз.
- Ришта (дракункулез).
- Лейшманиоз.
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Соматические заболевания:
- Злокачественные образования.
- Болезни крови.
- Органические заболевания ЦНС.
- Полное отсутствие слуха или речи.
- Психические заболевания.
- Наркомания, алкоголизм.
- Сердечно-сосудистые заболевания:
– Гипертоническая болезнь II-III степени.
– Ишемическая болезнь сердца.
– Атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз.
– Облитерирующий эндартериит, НАА, рецидивирующий тромбофлебит.
– Эндокардит, миокардит.
– Порок сердца.
- Болезни органов дыхания
– Бронхиальная астма
– Бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации.
- Болезни органов пищеварения
– Ахилический гастрит.
– Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Заболевания печени и желчных путей:
– Хроническое заболевание печени, в том числе токсической природы и невыявленной этиологии.
– Калькулезный холецистит с приступами и явлениями холангита.
– Цирроз печени.
Читай также: Что и в каком возрасте нужно обследоватьЗаболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации:
– Диффузные и очаговые поражения почек.
– Мочекаменная болезнь.
- Диффузные заболевания соединительной ткани
- Лучевая болезнь.
- Болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ.
- Болезни ЛОР-органов:
– Озена.
– Другие тяжелые хронические гнойно-воспалительные заболевания.
- Болезни органов зрения
– Остаточные явления увеита.
– Высокая миопия (6 Д и более).
– Трахома.
– Полная слепота.
- Кожные заболевания:
– Распространенные болезни кожи воспалительного и иного характера.
– Генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, красная волчанка, пузырчатый дерматоз.
– Грибковые поражения кожи.
– Гнойные заболевания кожи.
- Остеомиелит острый и хронический.
- Оперативные вмешательства по поводу резекции органов и трансплантации органов или тканей.
Временные противопоказания
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Отстранение от донорства на 48 часов:
Прием алкоголя.
Отстранение от донорства на 3 дня:
Лекарства, содержащие аспирин, и другие анальгетики
Отстранение от донорства на 10 дней:
- Экстракция зуба.
- Прививки убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами.
Отстранение от донорства на 14 дней:
- Прививки против бешенства.
- Прием лекарственных препаратов: антибиотиков.
Отстранение от донорства на 3 недели:
- Прием анальгетиков, салицилатов.
Отстранение от донорства на 1 месяц:
- Ангина, грипп, ОРВИ.
- Острые или хронические заболевания в стадии обострения независимо от локализации - месяц после купирования острого периода.
- Вегето-сосудистая дистония.
- Прививки живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полиомелит), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии воспаления в месте инъекции).
- Изменения биохимических показателей крови: диспротеинемия.
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Отстранение от донорства на 2 месяца:
- Аллергические заболевания в стадии обострения - через 2 месяца после купирования острого периода.
Отстранение от донорства на 3 месяца:
- Контакт с больным гепатитом А.
- Окончание лактации.
Отстранение от донорства на 6 месяцев:
- Факторы заражения трансмиссивными заболеваниями.
- Трансфузии крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые реконвалесценты и лица, иммунизированные к резус-фактору.
- Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты (необходимо предъявление медицинской справки (выписки из истории болезни о характере и дате операции).
- Нахождение в загранкомандировке сроком более 2-х месяцев.
- Инфекционные заболевания не указанные выше в перечне абсолютных противопоказаний, а также за исключением малярии, брюшного тифа, ангины, гриппа, ОРВИ.
Отстранение от донорства на 1 год:
- Нанесение татуировки, пирсинг и лечение иглоукалыванием (с момента проведения процедуры.
- Контакт с больными гепатитом В, С.
- Брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств.
- Беременность и роды.
- Введение иммуноглобулина против гепатита В.
Отстранение от донорства на 3 года:
- Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Центральная и Южная Америка) более 3-х месяцев.
- Малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатах иммунологических тестов
Дополнительно женщинам:
- Во время, а также 5 дней до начала и 5 дней после окончания менструации.
Мужчинам рекомендовано сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщинам - 4 раз в год. На сдачу крови можно приходить не менее чем через 60 дней после последней донации.
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