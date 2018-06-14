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День донора 2020: Противопоказания к донорству крови

Комментариев: 6
Существует много болезней и других весомых причин, из-за которых желающие поделиться своей кровью люди не могут это сделать.
День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
pinterest.com

14 июня в Украине и мире отмечается Всемирный день донора крови. Узнайте на Ivona, какие существуют противопоказания к донорству.

Абсолютные противопоказаниями к донорству

*независимо от давности заболевания и результатов лечения

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Гемотрансмиссивные заболевания

Инфекционные:

  • СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, которые относятся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, девушки легкого поведения).
  • Сифилис (приобретенный или врожденный).
  • Вирусные гепатиты.
  • Туберкулез (все формы).
  • Бруцеллез.
  • Сыпной тиф.
  • Туляремия.
  • Лепра.

Паразитарные:

  • Эхинококкоз.
  • Токсоплазмоз.
  • Трипаносомоз.
  • Филяриатоз.
  • Ришта (дракункулез).
  • Лейшманиоз.

День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
pinterest.com

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Соматические заболевания:

  1. Злокачественные образования.
  2. Болезни крови.
  3. Органические заболевания ЦНС.
  4. Полное отсутствие слуха или речи.
  5. Психические заболевания.
  6. Наркомания, алкоголизм.
  7. Сердечно-сосудистые заболевания: 
    – Гипертоническая болезнь II-III степени.
    – Ишемическая болезнь сердца.
    – Атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз.
    – Облитерирующий эндартериит, НАА, рецидивирующий тромбофлебит.
    – Эндокардит, миокардит.
    – Порок сердца.
  8. Болезни органов дыхания
    – Бронхиальная астма
    – Бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации.
  9. Болезни органов пищеварения 
    – Ахилический гастрит.
    – Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
  10. Заболевания печени и желчных путей:
    – Хроническое заболевание печени, в том числе токсической природы и невыявленной этиологии.
    – Калькулезный холецистит с приступами и явлениями холангита.
    – Цирроз печени.

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    Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации: 
    – Диффузные и очаговые поражения почек.
    – Мочекаменная болезнь.
  12. Диффузные заболевания соединительной ткани
  13. Лучевая болезнь.
  14. Болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ.
  15. Болезни ЛОР-органов:
    – Озена.
    – Другие тяжелые хронические гнойно-воспалительные заболевания.
  16. Болезни органов зрения
    – Остаточные явления увеита.
    – Высокая миопия (6 Д и более).
    – Трахома.
    – Полная слепота.
  17. Кожные заболевания:
    – Распространенные болезни кожи воспалительного и иного характера.
    – Генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, красная волчанка, пузырчатый дерматоз.
    – Грибковые поражения кожи.
    – Гнойные заболевания кожи.
  18. Остеомиелит острый и хронический.
  19. Оперативные вмешательства по поводу резекции органов и трансплантации органов или тканей.

День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
pinterest.com

Временные противопоказания

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Отстранение от донорства на 48 часов:

Прием алкоголя.

Отстранение от донорства на 3 дня:

Лекарства, содержащие аспирин, и другие анальгетики

Отстранение от донорства на 10 дней:

  • Экстракция зуба.
  • Прививки убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами.

Отстранение от донорства на 14 дней:

  • Прививки против бешенства.
  • Прием лекарственных препаратов: антибиотиков.

Отстранение от донорства на 3 недели:

  • Прием анальгетиков, салицилатов.

Отстранение от донорства на 1 месяц:

  • Ангина, грипп, ОРВИ. 
  • Острые или хронические заболевания в стадии обострения независимо от локализации - месяц после купирования острого периода.
  • Вегето-сосудистая дистония.
  • Прививки живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полиомелит), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии воспаления в месте инъекции).
  • Изменения биохимических показателей крови: диспротеинемия.

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Отстранение от донорства на 2 месяца:

  • Аллергические заболевания в стадии обострения - через 2 месяца после купирования острого периода.

Отстранение от донорства на 3 месяца:

  • Контакт с больным гепатитом А.
  • Окончание лактации.

Отстранение от донорства на 6 месяцев:

  • Факторы заражения трансмиссивными заболеваниями.
  • Трансфузии крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые реконвалесценты и лица, иммунизированные к резус-фактору.
  • Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты (необходимо предъявление медицинской справки (выписки из истории болезни о характере и дате операции).
  • Нахождение в загранкомандировке сроком более 2-х месяцев.
  • Инфекционные заболевания не указанные выше в перечне абсолютных противопоказаний, а также за исключением малярии, брюшного тифа, ангины, гриппа, ОРВИ.

Отстранение от донорства на 1 год:

  • Нанесение татуировки, пирсинг и лечение иглоукалыванием (с момента проведения процедуры.
  • Контакт с больными гепатитом В, С.
  • Брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств.
  • Беременность и роды.
  • Введение иммуноглобулина против гепатита В.

Отстранение от донорства на 3 года:

  • Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Центральная и Южная Америка) более 3-х месяцев.
  • Малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатах иммунологических тестов

Дополнительно женщинам:

  • Во время, а также 5 дней до начала и 5 дней после окончания менструации.

День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
День донора 2020: Противопоказания к донорству крови
pinterest.com

Мужчинам рекомендовано сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщинам - 4 раз в год. На сдачу крови можно приходить не менее чем через 60 дней после последней донации.

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Теги: донорство крови, донорство крови противопоказания, день донора, Всемирный день донора крови, кровь, здоровье, день донора 2020
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (6)
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Verus    14.06.2018, 22:12
Оценка:  0
Verus
Цікаво, а як вони виявляють паразитарні зараження, коли 9 з 10 це "не виявлено", але це не факт що здоровий.
zuev_v    14.06.2018, 11:21
Оценка:  +2
zuev_v
Я кровь сдавал раз 15 наверное,там берут на анализы именно в донор центре на вич,гепатит и еще пару болезней,и все.что бы сдать все эти анализы что прописаны нужно по сегодняшним меркам баксов 500, понятное дело что этого никто не делает, а весь перечень что там представлен у человека по любому что то будет да одно
Get2Boss    14.06.2018, 14:40
Оценка:  0
Get2Boss
Сейчас у народа такой букет болячек, что можно скопытиться и от донорской крови
DariairaD    14.06.2018, 15:43
Оценка:  0
DariairaD
Бред... доноров просто так не набирают.
Некури    14.06.2018, 11:06
Оценка:  +6
Некури
Короче сдавать кровь некому
DariairaD    14.06.2018, 15:45
Оценка:  -1
DariairaD
Я вот например не понимаю тех, кому лень потратить 30 минут и жалко 450мл.крови... Все вокруг только требуют(((
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