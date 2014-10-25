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Переход на зимнее время 2018: как адаптироваться к новому режиму

Комментариев: 20
Узнайте, когда переводят часы на зимнее время 2018 в Украине и как это легче пережить.
Перевод времени 2018: узнайте, как адаптироваться в новому режиму
Перевод времени 2018: узнайте, как адаптироваться в новому режиму
depositphotos.com

Перевод часов на зимнее время 2018 в Украине снова состоится. Когда мы переводим стрелки часов и как легче настроиться на смену режима, вам расскажет Ivona.

Переход на зимнее время Украина в 2018 году осуществит в ночь с субботы 27-го на воскресенье 28 октября. В 4 часа утра по киевскому времени украинцы переведут стрелки часов на час назад и перейдут на зимнее время. Это означает, что мы получим час света утром, однако потеряем его во второй половине дня.

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Переход на летнее время и возвращение к стандартному времени, которое также называют зимним, происходит в соответствии с постановлением правительства от 1996 года “О порядке исчисления времени на территории Украины“.

Отметим, ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа утра, возвращаясь к летнему времени, стрелки переводят на час вперед.

Однако есть хорошая новость о том, что Украина следом за Европейским Союзом планирует в 2019 году отменить перевод часов на летнее и зимнее время

По мнению психологов и медиков, к осеннему переводу стрелок люди приспосабливаются гораздо легче, нежели к переходу на летнее время, когда у нас отнимают час. И все же, чтобы этот процесс был как можно более безболезненным, прислушайтесь к следующим рекомендациям.

  • После перевода на зимнее время не меняйте привычный режим

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В ночь накануне перевода часов ложитесь спать в привычное для себя время, тогда вы сможете проснуться полностью отдохнувшей и без спешки собираться по своим делам, поскольку у вас появится целый дополнительный час времени.

 

Перевод времени 2018: 28 октября переводят стрелки часов на час назад
Перевод времени 2018: 28 октября переводят стрелки часов на час назад
depositphotos.com

 

  • Используйте дополнительный час в качестве проверки гигиены сна

Дополнительный час, который появится у вас после перевода времени на зимнее, можно использовать, чтобы диагностировать свои привычки сна. Для этого следует в субботу вечером перевести все часы на час назад (телефон и компьютер должны перейти на новое время автоматически), и установить свой будильник на привычное для вас время пробуждения.

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Если вы проснетесь лишь после того, как будильник сработает, это знак, что вы не получаете достаточно ночного отдыха. А вот если вы проснетесь за час до будильника, значит с вашим сном все отлично. Перевод часов на зимнее время – прекрасная возможность калибровки своего идеального режима сна.

  • После перевода времени постарайтесь получать максимальное воздействие солнца

В первые несколько дней после перевода часов на зимнее время стойкое чувство дискомфорта и упадок сил – далеко не редкость. Чтобы избежать этого, рекомендуется не упускать возможность получить дополнительную порцию солнечного света утром. Это тот самый толчок, который задает настроение всего дня. Поэтому, если вы, как правило, тренируетесь по вечерам, перенесите свои тренировки на утро. А также обязательно выходите на улицу днем, во время своего обеденного перерыва.

  • Улучшите освещение внутри помещений

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Чтобы избежать чувства разбитости после перевода времени на зимнее, улучшите освещение помещений, в которых вы проводите наибольшее количество времени. Это будет препятствовать выработке мелатонина, когда за окном начнет темнеть. Однако если вам необходимо будет лечь спать пораньше, не используйте яркое освещение после семи часов вечера.

Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь детям приспособиться к переводу на зимнее время.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (20)
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    14.09.2018, 10:55
Оценка:  -2
Моя остання зарплата становила 2500 доларів за роботу 12 годин на тиждень в Інтернеті. Друг моїх сестер вже в середньому становить 8к на кілька місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко це було, коли я його випробував. Потенціал з цим нескінченний.

Це те, що я роблю>>>> Ecash10.COM
сука  (аноним)  24.10.2015, 22:06
Оценка:  0
сука
часы переводят в 25 октября 2015 на час назад
дебил  (аноним)  24.10.2015, 22:06
Оценка:  0
дебил
оставь в покое
жарик  (аноним)  24.10.2015, 22:03
Оценка:  0
жарик
часы будут преведины на час назад 25 октбря 2015 года
жариновский  (аноним)  24.10.2015, 22:02
Оценка:  0
жариновский
ми в 25 октбря 2015 года переводым часы на час назад скорее нам надо а летом могли на час вперед или на 2 часа впередперевести часы или на 3 часа могли превести часы или на 24 часов вперед могли перевсти в летнее время + 25 часов пояс
деннис  (аноним)  24.10.2015, 21:59
Оценка:  0
деннис
будут переводить в 25 октября воскресенье 2015 года на час назад это получится часов пояс +2 в киеве у нас в стране украине
гость  (аноним)  26.10.2014, 22:17
Оценка:  -3
гость
В переводе часов есть резон - Европа-то вся переводит и тем самым экономит столь драгоценные сегодня энергоресурсы. Или они глупее нас? Но как твердит поговорка- "что для русского хорошо, то для немца - смерть". Однако в Хохляндии как всегда все извратили - хотели, наверное, как лучше, бедолаги, а получилось - как обычно... Да потому что если уж переводить для экономии, то нам надо бы зимой оставить летнее время (+3), а летом переводить еще на час вперед (+4). Ну кроме разве что самых западных регионов. Кстати, именно так было при совдепии - и никто не ныл что, дескать, рано вставать.
гость  (аноним)  25.10.2014, 23:08
Оценка:  0
гость
Ета маразм
гость  (аноним)  25.10.2014, 21:03
Оценка:  0
гость
А вы говорите народ хозяин страны! Народ стадо , которое гоняют туда -сюда.Оно мычит , не хочет, а его упорно заставляют, несмотря на то. что потом на 30 % возрастает смертность от сердечных приступов .Экономии никакой, тем более в нашем бардаке.Завтра снова выберем себе новых ублюдков, которые залезут нам на шею и будут нас
мучить.
гость  (аноним)  25.10.2014, 21:02
Оценка:  0
гость
Самое необходимое на данный момент в этой Богом забытой стране! Интересно , что они собираются этим экономить ? Просто забивают нам мозги всяким дерьмом ! Не все ли равно, уйти на работу утром при свете или с !6 часов усиленно жечь свет и дома , и на работе ,и на улице? Теперь и в темноте и в холоде! ДААААААААААААА ! Слава Украине?
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