Переход на зимнее время 2018: как адаптироваться к новому режиму

Узнайте, когда переводят часы на зимнее время 2018 в Украине и как это легче пережить.

Перевод часов на зимнее время 2018 в Украине снова состоится. Когда мы переводим стрелки часов и как легче настроиться на смену режима, вам расскажет Ivona.

Переход на зимнее время Украина в 2018 году осуществит в ночь с субботы 27-го на воскресенье 28 октября. В 4 часа утра по киевскому времени украинцы переведут стрелки часов на час назад и перейдут на зимнее время. Это означает, что мы получим час света утром, однако потеряем его во второй половине дня.

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Переход на летнее время и возвращение к стандартному времени, которое также называют зимним, происходит в соответствии с постановлением правительства от 1996 года “О порядке исчисления времени на территории Украины“.

Отметим, ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа утра, возвращаясь к летнему времени, стрелки переводят на час вперед.

Однако есть хорошая новость о том, что Украина следом за Европейским Союзом планирует в 2019 году отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

По мнению психологов и медиков, к осеннему переводу стрелок люди приспосабливаются гораздо легче, нежели к переходу на летнее время, когда у нас отнимают час. И все же, чтобы этот процесс был как можно более безболезненным, прислушайтесь к следующим рекомендациям.

После перевода на зимнее время не меняйте привычный режим

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В ночь накануне перевода часов ложитесь спать в привычное для себя время, тогда вы сможете проснуться полностью отдохнувшей и без спешки собираться по своим делам, поскольку у вас появится целый дополнительный час времени.

Перевод времени 2018: 28 октября переводят стрелки часов на час назад depositphotos.com

Используйте дополнительный час в качестве проверки гигиены сна

Дополнительный час, который появится у вас после перевода времени на зимнее, можно использовать, чтобы диагностировать свои привычки сна. Для этого следует в субботу вечером перевести все часы на час назад (телефон и компьютер должны перейти на новое время автоматически), и установить свой будильник на привычное для вас время пробуждения.

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Если вы проснетесь лишь после того, как будильник сработает, это знак, что вы не получаете достаточно ночного отдыха. А вот если вы проснетесь за час до будильника, значит с вашим сном все отлично. Перевод часов на зимнее время – прекрасная возможность калибровки своего идеального режима сна.

После перевода времени постарайтесь получать максимальное воздействие солнца

В первые несколько дней после перевода часов на зимнее время стойкое чувство дискомфорта и упадок сил – далеко не редкость. Чтобы избежать этого, рекомендуется не упускать возможность получить дополнительную порцию солнечного света утром. Это тот самый толчок, который задает настроение всего дня. Поэтому, если вы, как правило, тренируетесь по вечерам, перенесите свои тренировки на утро. А также обязательно выходите на улицу днем, во время своего обеденного перерыва.

Улучшите освещение внутри помещений

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Чтобы избежать чувства разбитости после перевода времени на зимнее, улучшите освещение помещений, в которых вы проводите наибольшее количество времени. Это будет препятствовать выработке мелатонина, когда за окном начнет темнеть. Однако если вам необходимо будет лечь спать пораньше, не используйте яркое освещение после семи часов вечера.

Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь детям приспособиться к переводу на зимнее время.