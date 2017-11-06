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Женский портал
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Дева -
Характеристика знака
Узнай гороскоп для другого знака:

Может ощущаться тщетность, усталость в делах, работа не приносит должной отдачи и вам будет казаться что нет сил на продолжение многих дел. Не возлагайте на себя много забот.

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  21.01.2020, 06:56
Оценка:  0
гость
Не грузится
Таня  (аноним)  25.09.2018, 17:31
Оценка:  0
Таня
Вы ДУРАКИ!
Таня  (аноним)  25.09.2018, 17:29
Оценка:  0
Таня
А че не пишут для людей пенсиооного возраста ихгороскоп!Что у всех ДЕВ одинаково Не бред ли это?
habuza    28.08.2018, 14:07
Оценка:  0
habuza
Для одарённых, нажимайте на кнопку неделя, месяц, год.
гость  (аноним)  17.11.2017, 20:29
Оценка:  0
гость
где гороскоп?
гость  (аноним)  09.11.2017, 22:44
Оценка:  0
гость
Что за хрень, где гороскоп
гость  (аноним)  06.11.2017, 06:38
Оценка:  0
гость
И где гороскоп?
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