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День благоприятен для денежных дел, прагматичных решений в материальных вопросах, вы сможете получить поддержку на работе.
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Комментариев
(3)
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гость
(аноним) 30.11.2017, 13:07
Оценка:
0
Гороскоп класс! Только почему нет для школьников? (гороскопа)
Маруся
(аноним) 10.11.2017, 23:21
Оценка:
0
Усі статті читаю без проблем, а гороскоп не відкривається.
гость
(аноним) 05.11.2017, 10:39
Оценка:
0
Почему нет инфо? Несколько дней не обновляются гороскопы
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