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Женский портал
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Телец -
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День благоприятен для денежных дел, прагматичных решений в материальных вопросах, вы сможете получить поддержку на работе.

 

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Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.11.2017, 13:07
Оценка:  0
гость
Гороскоп класс! Только почему нет для школьников? (гороскопа)
Маруся  (аноним)  10.11.2017, 23:21
Оценка:  0
Маруся
Усі статті читаю без проблем, а гороскоп не відкривається.
гость  (аноним)  05.11.2017, 10:39
Оценка:  0
гость
Почему нет инфо? Несколько дней не обновляются гороскопы
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