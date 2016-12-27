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Вы можете завалить себя делами, хлопотами и многого не успеть из-за этого, планируйте свой день и свои энергозатраты.

 

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Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

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Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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i-Veselchak    02.12.2018, 08:01
Оценка:  0
i-Veselchak
Я и в Бога не верю,не то что гороскопам,однако почитать люблю!)
Илона-Мария  (аноним)  16.06.2018, 13:34
Оценка:  0
Илона-Мария
ВСЕ ЭТО НЕПРАВДА! Я ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАЛАСЬ В гороскопах ВООБЩЕ!!! ИМ БОЛЬШЕ НЕ НЕ ВЕРЮ !!!
bgdkgdjg  (аноним)  13.08.2017, 11:48
Оценка:  0
bgdkgdjg
Если вы решитесь стать инициатором душевного разговора, могли бы спасти ситуацию
гость  (аноним)  12.07.2017, 07:01
Оценка:  0
гость
Настраиваемся на рабочий лад.
EcoWayUa    25.02.2017, 18:14
Оценка:  0
EcoWayUa
sorvi.hol.es
гость  (аноним)  27.12.2016, 01:08
Оценка:  -1
гость
В категории "Гороскоп отношений" написали гороскоп для весов
Обидно Просто копирка текста!
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