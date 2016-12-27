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Вы можете завалить себя делами, хлопотами и многого не успеть из-за этого, планируйте свой день и свои энергозатраты.
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Карьерный гороскоп
Общий гороскоп
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Карьерный гороскоп
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Источник:
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Комментариев
(6)
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i-Veselchak
02.12.2018, 08:01
Оценка:
0
Я и в Бога не верю,не то что гороскопам,однако почитать люблю!)
Илона-Мария
(аноним) 16.06.2018, 13:34
Оценка:
0
ВСЕ ЭТО НЕПРАВДА! Я ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАЛАСЬ В гороскопах ВООБЩЕ!!! ИМ БОЛЬШЕ НЕ НЕ ВЕРЮ !!!
bgdkgdjg
(аноним) 13.08.2017, 11:48
Оценка:
0
Если вы решитесь стать инициатором душевного разговора, могли бы спасти ситуацию
гость
(аноним) 12.07.2017, 07:01
Оценка:
0
Настраиваемся на рабочий лад.
EcoWayUa
25.02.2017, 18:14
Оценка:
0
sorvi.hol.es
гость
(аноним) 27.12.2016, 01:08
Оценка:
-1
В категории "Гороскоп отношений" написали гороскоп для весов
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