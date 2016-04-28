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Стрелец -
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Вам может сопутствовать удачи в делах, старайтесь плыть по течению в делах и не идти против событий дня.

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Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  04.07.2018, 17:16
Оценка:  0
гость
хрень полная все не в точку
гость  (аноним)  20.08.2017, 22:24
Оценка:  0
гость
начитаются хрени в гороскопах и начинают подганять события под эту хрень
гость  (аноним)  29.06.2017, 21:31
Оценка:  0
гость
все нормально -уже .но день начался травмами- отчего непредупредили?
traktor23    19.03.2017, 11:13
Оценка:  +3
traktor23
Стрелец главный!
Katarina31    28.04.2016, 22:17
Оценка:  +2
Katarina31
"Спокойно обдумывайте каждый свой шаг, прежде чем приступить к действию"-фраза по истине верная!!! Сдала сегодня ГОС экзамен наверное только потому, что прочитала эту фразу и она мне запала в память......
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