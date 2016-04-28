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Вам может сопутствовать удачи в делах, старайтесь плыть по течению в делах и не идти против событий дня.
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Комментариев
(5)
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гость
(аноним) 04.07.2018, 17:16
Оценка:
0
хрень полная все не в точку
гость
(аноним) 20.08.2017, 22:24
Оценка:
0
начитаются хрени в гороскопах и начинают подганять события под эту хрень
гость
(аноним) 29.06.2017, 21:31
Оценка:
0
все нормально -уже .но день начался травмами- отчего непредупредили?
traktor23
19.03.2017, 11:13
Оценка:
+3
Стрелец главный!
Katarina31
28.04.2016, 22:17
Оценка:
+2
"Спокойно обдумывайте каждый свой шаг, прежде чем приступить к действию"-фраза по истине верная!!! Сдала сегодня ГОС экзамен наверное только потому, что прочитала эту фразу и она мне запала в память......
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