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Сегодня стоит проявлять жёсткость в общении с разными людьми, не поддаваться хитростям и уловкам, старайтесь быть проницательны.

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