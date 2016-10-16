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Сегодня стоит проявлять жёсткость в общении с разными людьми, не поддаваться хитростям и уловкам, старайтесь быть проницательны.

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Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  20.06.2017, 11:20
Оценка:  +1
гость
Если сегодня не отправлюсь в путешествие,прокляну)
гость  (аноним)  12.02.2017, 12:27
Оценка:  0
гость
Ну что вы на сегодня придумали?))
гость  (аноним)  08.02.2017, 13:45
Оценка:  0
гость
Дева тут причем в первом предложении???????????гороскоп весов
big-Буланов    28.01.2017, 18:08
Оценка:  0
big-Буланов
сегодня очень позитивный день.дай бог каждому
гость  (аноним)  16.10.2016, 16:19
Оценка:  0
гость
ДОБРЫЙ ДЕНЬ СПАСИБО
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