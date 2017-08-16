Узнай гороскоп для другого знака: Овен

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Сегодня нужно проявлять жёсткость и отстаивать свое мнение, принимать сложные решения и бороться за свои интересы.

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