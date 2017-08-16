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Женский портал
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Козерог -
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Сегодня нужно проявлять жёсткость и отстаивать свое мнение, принимать сложные решения и бороться за свои интересы.

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Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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Гульнара  (аноним)  25.09.2018, 06:20
Оценка:  0
Гульнара
Благодарю и принимаю..
гость  (аноним)  21.02.2018, 06:36
Оценка:  0
гость
Хороший гороскоп
Александр  (аноним)  16.08.2017, 10:56
Оценка:  0
Александр
Все правда.
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