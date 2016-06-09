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День благоприятен для личной жизни, романтических свиданий и новых знакомств, будьте коммуникабельны с противоположным полом.

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Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

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Комментариев (4)
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Іванна  (аноним)  15.02.2019, 21:46
Оценка:  0
Іванна
Чи я буду мати діти
гость  (аноним)  11.04.2017, 12:06
Оценка:  +2
гость
Вопрос к редактору газеты "Аргументы и факты" - Как у вас составляют гороскоп? берём две бутылки водки и составляем.
Эти гороскопы,видимо, составляются аналогично.
гость  (аноним)  03.04.2017, 11:17
Оценка:  0
гость
Бред!
Nikol3012213    09.06.2016, 12:20
Оценка:  0
Nikol3012213
Надеюсь и верь в собственные силы и разум , что скоро все будет Ок..
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