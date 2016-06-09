Узнай гороскоп для другого знака: Овен

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День благоприятен для личной жизни, романтических свиданий и новых знакомств, будьте коммуникабельны с противоположным полом.

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