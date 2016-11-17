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Овен -
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Стоит подводить итоги различных дел на работе и в карьере, качественно выполняете то, что не доделали и старайтесь больше отдыхать.

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Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

Общий гороскоп

 

Гороскоп здоровья

 

Гороскоп отношений

 

Карьерный гороскоп

 

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  04.07.2019, 22:53
Оценка:  0
гость
Де гороскоп
Виталити    28.07.2017, 10:46
Оценка:  0
Виталити
гороскоп - це само по собі - тупість,а бігміровський то в багато крат тупіший
гость  (аноним)  02.07.2017, 07:24
Оценка:  0
гость
на такой гороскоп много ума не надо)))
гость  (аноним)  26.05.2017, 07:08
Оценка:  -2
гость
и это гороскоп?смешно
traktor23    19.03.2017, 11:12
Оценка:  -3
traktor23
Овен жопа не мытая!
peshkoe    17.11.2016, 13:07
Оценка:  +1
peshkoe
Спасибо ! На сегодняшний день --полное совпадение.
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