Мала академія наук під егідою ЮНЕСКО створює в Україні науковий центр де будуть обсерваторія та кінолекторій для дітей.

12 серпня у Пущі-Водиці відбулася прес-конференція, екскурсія територією майбутнього Міжнародного центру дитячої наукової творчості та закладання капсули часу, послання для якої писали МАНівці — переможці міжнародних конкурсів,

Президент України Володимир Зеленський, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет і президент МАН Станіслав Довгий. Надсучасний науковий центр зводять за ініціативи МАН і за підтримки ЮНЕСКО, Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук для проведення всеукраїнських і міжнародних заходів, підготовки освітян і молодих науковців.

У Пущі побудують лабораторії від фахівців NASA та CERN Мала академія наук

Захід відвідали міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров, генеральний директор ЮНЕСКО в секторі природничих наук і з питань діяльності Міжурядової океанографічної комісії Жан-поль Жуст Нґоме Абьяґа, віцепрезидент НАН Олег Рафальський і президент МАН Станіслав Довгий.

У Пущі побудують лабораторії від фахівців NASA та CERN Мала академія наук

Відповідаючи на запитання модераторки прес-конференції Тетяни Стус про перспективи, які центр відкриє для української молоді, президент МАН Станіслав Довгий сказав: “Сьогодні дійсно знакова подія. В усій Європі немає такого центру з науковими лабораторіями, який міг би прийняти 500 школярів. Найбільш знаний на сьогодні — XLAB у Ґеттінґені — має 2 чи 3 лабораторії, де можуть перебувати 12 учнів. Натомість ця локація дасть можливість проводити міжнародні змагання найвищого рівня саме в Україні. Це престиж і авторитет нашої країни як інтелектуальної та високотехнологічної держави. До 2017 року, на жаль, українські школярі практично не брали участі в міжнародних конкурсах. А на сьогодні їм доступні більше 50 конкурсів, вони привозять понад 180 нагород на рік. Ми вийшли на рівень, коли вже нам пропонують міжнародні олімпіади проводити в Україні. Такі заходи відвідують президенти країн — це топрівень”.

Під час прес-конференції продемонстрували макет майбутнього комплексу — масштаби і фаховість вражають! До проєктування та обладнання 12 лабораторій природничих наук, технологій, інженерії та математики залучені фахівці з національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA, Європейської організації з ядерних досліджень CERN, Аргонської національної лабораторії та міжнародного руху за дозвілля в науці та техніці MILSET.

У Пущі побудують лабораторії від фахівців NASA та CERN Мала академія наук

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив, що “відкриття Міжнародного центру дитячої наукової творчості — це органічний розвиток наукового дозвілля, яке успішно організовує МАН. Понад 6000 вчителів на сьогодні залучені у ту екоспільноту, яка зветься Малою академією наук і має статус центру наукової освіти ЮНЕСКО. Саме МАНівці мають найбільший вплив на стартап-рух в Україні, МАН — єдиний центр, який просуває STEM-освіту в нашій країні. Відчуваю велику гордість за нашу молодь і нашу освіту. Тільки вперед!”

Центр матиме власну обсерваторію та лабораторію прототипування, завдяки яким молоді дослідники космосу та винахідники зможуть працювати із сучасним обладнанням. А ще — всю необхідну інфраструктуру для освітніх і конкурсних подій: 3 конференц-зали, кінолекційну залу та сферичний кінотеатр. Подбали й про власну систему енергозабезпечення, готель для викладачів і молодіжний хостел, їдальню та спортивно-оздоровчий комплекс. Побачити, як виглядатиме наукова забудова у Пущі-Водиці,

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