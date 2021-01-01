Освіта майбутнього: про що домовились керівники НУБіП і дистанційної школи «Оптіма»
30 липня відбулась зустріч між директорами двох важливих освітніх закладів – школи «Оптіма» та НУБіП, на якій обговорювались перспективи дистанційної освіти, адже останні роки показали не тільки значущість цього питання, але й необхідність подальшого розвитку. Перша в Україні повністю дистанційна школа європейського зразка - «Оптіма» була заснована в 2014 році Марією Мілецькою і Робертсом Вайшлою. Вона займає топове місце за кількістю дистанційних учнів та одне з перших місць у рейтингу з кращих результатів ЗНО серед усіх дистанційних навчальних закладів України.
Сучасним підходом до навчання також зазначаються кейс-уроки, де учні обговорюють кейси у групі та спільно вирішують поставленні завдання. Таким практичним вправам у школі приділяють особливу увагу, адже STEM-концепція є основою нових поглиблених математичних та IT-напрямків, що не поступаються європейським освітнім закладам. Бо важливо не тільки дати школярам міцний фундамент знань, а й допомогти обрати свій шлях та залучити талановиту молодь до наукових розробок.
Однією із головних тем не тільки сучасності, але й зустрічі була освіта майбутнього та перспективи розвитку дистанційних технологій, підготовка вчителів і учнів до навчання. Станіслав Миколайович презентував досягнення Університету за напрями роботи в автоматизації, робототехніці, біотехнології, агробіології і гуманітарних науках, які допоможуть не тільки учням отримувати знання, а й розвивати наукову діяльність у майбутньому.
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