Генеральна директорка Центру освіти «Оптіма» Марія Мілецька зустрілась з ректором Національного університету біоресурсів і природокористування, ексміністром освіти Станіславом Ніколаєнко де вони домовились, що у майбутньому випускники школи «Оптіма» співпрацюватимуть з НУБіП.

30 липня відбулась зустріч між директорами двох важливих освітніх закладів – школи «Оптіма» та НУБіП, на якій обговорювались перспективи дистанційної освіти, адже останні роки показали не тільки значущість цього питання, але й необхідність подальшого розвитку. Перша в Україні повністю дистанційна школа європейського зразка - «Оптіма» була заснована в 2014 році Марією Мілецькою і Робертсом Вайшлою. Вона займає топове місце за кількістю дистанційних учнів та одне з перших місць у рейтингу з кращих результатів ЗНО серед усіх дистанційних навчальних закладів України.

Освіта майбутнього: про що домовились керівники НУБіП і дистанційної школи «Оптіма» Пресс-служба

Сучасним підходом до навчання також зазначаються кейс-уроки, де учні обговорюють кейси у групі та спільно вирішують поставленні завдання. Таким практичним вправам у школі приділяють особливу увагу, адже STEM-концепція є основою нових поглиблених математичних та IT-напрямків, що не поступаються європейським освітнім закладам. Бо важливо не тільки дати школярам міцний фундамент знань, а й допомогти обрати свій шлях та залучити талановиту молодь до наукових розробок.

Понад 7000 учнів навчаються у цій школі по всій Україні, філіали працюють у Чернігові, Івано-Франківську, Мукачеві, Тернополі, Ужгороді, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Вінниці та Рівному. Учні можуть самостійно обрати індивідуальні навчальні програми, що сприяє відміним знанням випускників та позитивній мотивації у навчанні. За 6 років існування школа «Оптіма» з її інноваційною освітою та ексклюзивним підходом до дітей випустила більш ніж 3000 випускників.

Марія Мілецька Пресс-служба

Марія Милецька та директор з розвитку Андрій Марченко розповіли про оригінальні форми роботи у своєму закладі, та повідомили про плани на новий 2021-22 навчальний рік. Учнів чекає розширена індивідуальна програма, найкраща в Україні база навчальних матеріалів, поглиблене вивчення математики та англійської мови, а також інтегровані IT-класи. Щодо учнів молодших класів, то керівники зазначили важливість адаптації до дистанційного навчання. Діти матимуть доступ до віртуальних мінікласів, а також вивчатимуть англійську на ліцензованій платформі — Oxford Learn, яка є найкращою.

Однією із головних тем не тільки сучасності, але й зустрічі була освіта майбутнього та перспективи розвитку дистанційних технологій, підготовка вчителів і учнів до навчання. Станіслав Миколайович презентував досягнення Університету за напрями роботи в автоматизації, робототехніці, біотехнології, агробіології і гуманітарних науках, які допоможуть не тільки учням отримувати знання, а й розвивати наукову діяльність у майбутньому.

Марія Мілецька та Станіслав Ніколаєнко Пресс-служба

Зустріч завершилась підписанням Договору про співпрацю, що у майбутньому допоможе випускники школи «Оптіма» співпрацюватимуть з НУБіП та реалізувати спільні проєкти у сфері освітньої діяльності та залучати учнів до наукових розробок.

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