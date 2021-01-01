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Как научить ребенка не обращать внимания на незнакомцев

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Самое главное, что родителю нужно сделать - это поговорить с ребенком и объяснить о возможной опасности, а также объяснить, как ее избежать.
Как научить ребенка не обращать внимания на незнакомцев
Как научить ребенка не обращать внимания на незнакомцев
depositphotos.com

По сути, лучший способ предотвратить неприятности - это подготовить ребенка и объяснить, что делать в кризисной ситуации. 

Чтобы правильно поговорить с ребенком, вы можете следовать приведенным ниже советам:

  • Говоря с ребенком не пытайтесь его напугать. Страх может заблокировать важную информацию, которую вы пытаетесь объяснить. Говорите спокойно и без угроз. Дети должны осознавать возможную опасность, но не парализоваться страхом.
  • Всегда открыто говорите о вопросах безопасности. Дети с большей вероятностью будут обсуждать с вами что-то беспокоящее, если чувствуют, что вы открыты и готовы помочь.
  • Американские исследования говорят, что большинство похитителей детей не являются незнакомцами. Поэтому концепция «незнакомец - значит опасность» не работает. Ребенок должен понимать, что большинство похищений совершает знакомый. Обсудите признаки подозрительного поведения, чтобы помочь вашему ребенку быстро распознать плохие намерения.
  • Подобные разговоры нужно проводить регулярно, ведь может показаться, что ребенок все понимает, но повторение никому не помешает

Потренируйтесь играть в игру «что, если», где вы описываете сценарий, а ваш ребенок придумывает идеи, что делать в ситуации, где незнакомец пытается увести ребенка. Убедитесь, что ваш ребенок понимает, что намного важнее избегать возможной опасности, чем быть вежливым.

  • Объясните ребенку, что если взрослый предлагает помочь ему добраться домой, отвести к родителям, то нужно говорить «нет». Никогда нельзя уходить с незнакомыми людьми.
  • Ребенок должен делать контрольные звонки в местах повышенной опасности: «я вышел из квартиры», «я вышел из подъезда». Так вы проконтролируете, что с ребенком ничего не случилось в лифте.
  • Объясните ребенку, что потенциально опасные люди никогда не выглядят подозрительно. Наоборот, чаще всего это улыбчивые, разговорчивые и внешне милые люди.
  • Безопасность важнее вежливости. Если к ребенку подходит незнакомец и что-то хочет, то ребенку следует просто уйти. Учите детей, что доверять внутреннему голосу - нужно. Даже если этот голос может ошибиться и предостерегать от безобидных взрослых, но безопасность важнее вежливости.

Ася Николаенко

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Теги: дети, безопасность
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