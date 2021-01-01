Самое главное, что родителю нужно сделать - это поговорить с ребенком и объяснить о возможной опасности, а также объяснить, как ее избежать.

Как научить ребенка не обращать внимания на незнакомцев depositphotos.com

По сути, лучший способ предотвратить неприятности - это подготовить ребенка и объяснить, что делать в кризисной ситуации.

Чтобы правильно поговорить с ребенком, вы можете следовать приведенным ниже советам:

Говоря с ребенком не пытайтесь его напугать. Страх может заблокировать важную информацию, которую вы пытаетесь объяснить. Говорите спокойно и без угроз. Дети должны осознавать возможную опасность, но не парализоваться страхом.

Всегда открыто говорите о вопросах безопасности. Дети с большей вероятностью будут обсуждать с вами что-то беспокоящее, если чувствуют, что вы открыты и готовы помочь.

Американские исследования говорят, что большинство похитителей детей не являются незнакомцами. Поэтому концепция «незнакомец - значит опасность» не работает. Ребенок должен понимать, что большинство похищений совершает знакомый. Обсудите признаки подозрительного поведения, чтобы помочь вашему ребенку быстро распознать плохие намерения.

Подобные разговоры нужно проводить регулярно, ведь может показаться, что ребенок все понимает, но повторение никому не помешает

Потренируйтесь играть в игру «что, если», где вы описываете сценарий, а ваш ребенок придумывает идеи, что делать в ситуации, где незнакомец пытается увести ребенка. Убедитесь, что ваш ребенок понимает, что намного важнее избегать возможной опасности, чем быть вежливым.

Объясните ребенку, что если взрослый предлагает помочь ему добраться домой, отвести к родителям, то нужно говорить «нет». Никогда нельзя уходить с незнакомыми людьми.

Ребенок должен делать контрольные звонки в местах повышенной опасности: «я вышел из квартиры», «я вышел из подъезда». Так вы проконтролируете, что с ребенком ничего не случилось в лифте.

Объясните ребенку, что потенциально опасные люди никогда не выглядят подозрительно. Наоборот, чаще всего это улыбчивые, разговорчивые и внешне милые люди.

Безопасность важнее вежливости. Если к ребенку подходит незнакомец и что-то хочет, то ребенку следует просто уйти. Учите детей, что доверять внутреннему голосу - нужно. Даже если этот голос может ошибиться и предостерегать от безобидных взрослых, но безопасность важнее вежливости.

Ася Николаенко

Вам будет интересно прочитать на Ivona: