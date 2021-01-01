Жена Сергея Притулы показала, как они отметили 4-летие дочери

Звездные супруги устроили шумную вечеринку в честь дня рождения Соломии.

Один из самых популярных украинских ведущих Сергей Притула шумно отгулял день рождения дочери. 28 июля Соломии исполнилось четыре года. В Сети уже появились первые кадры из вечеринки.

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Жена Притулы, продюсер Екатерина Сопельник на своей странице в Инстаграм показала, как прошел семейный праздник на заднем дворе их дома. На снимках Соломия запечатлена с воздушными шарами. Еще на одном фото именинница позировала на надувном единороге.

«Вчера был невероятный и насыщенный день! День Рождения нашей принцессы Соломии! Наше солнце, наш колокольчик, наша повелительница единорогов, торнадо в юбке, любим тебя безумно! Сияй всегда, наша звезда!», - написала жена Притулы.

«Моя ❤️❤️❤️❤️❤️❤️!!!!!», - прокомментировал кадры Сергей.

День рождения дочери Сергея Притулы instagram.com/kateryna_pry

День рождения дочери Сергея Притулы instagram.com/kateryna_pry

День рождения дочери Сергея Притулы instagram.com/kateryna_pry

День рождения дочери Сергея Притулы instagram.com/kateryna_pry

День рождения дочери Сергея Притулы instagram.com/kateryna_pry

День рождения дочери Сергея Притулы instagram.com/kateryna_pry

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