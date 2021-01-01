Один дома: когда и как оставлять ребенка самого

Когда можно начинать оставлять ребенка одного дома и как его подготовить к отсутствию взрослых?

Родители рано или поздно сталкиваются с необходимостью оставить ребенка одного дома. Ivona расскажет, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома, как подготовить малыша к тому, что ему придется побыть самому без взрослых.

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Когда можно оставлять ребенка самого дома?

Считается, что оставлять ребенка самого дома можно начинать уже с 5-6 лет. Это, конечно, очень индивидуально, ведь некоторые дети в 5 лет могут самостоятельно проводить время, а некоторые и в 12 могут такое устроить дома, что родителям придется долго разбираться. Прежде чем оставлять ребенка одного дома, к этому стоит подготовиться. Подготовка состоит из следующих этапов:

Дайте ребенку большую свободу рядом с вами. Например, вы в течение часа занимаетесь своими делами, а ребенок своими. Через час вы можете обсудить, что делал ребенок.

Ненадолго оставьте ребенка одного, но не покидайте пределов квартиры. Вы можете лечь отдохнуть или принять ванну. Это научит ребенка полагаться на себя, и он привыкнет временному отсутствию помощи и контроля со стороны взрослых.

Учите ребенка бытовой самостоятельности. Например, он должен уметь налить себе воды или молока, сделать бутерброды. В таком возрасте рано учить пользованию острым ножом или плитой, поэтому все ингредиенты должны быть нарезаны и не требовать нагревания.

Ребенок сам дома: что делать в первый раз

В первый раз родителям не стоит отлучаться на долго. Можно, к примеру, сходить в магазин. Перед уходом стоит объяснить ребенку сколько вас не будет, показать, где будут стрелки часов, когда вы вернетесь. И это обещание стоит исполнить.

В этой ситуации можно использовать сказки. Расскажите, что мама-медведица пойдет в лес за ягодами, а ребенку-медвежонку нужно будет остаться самому. Спросите, чем бы занимался ребенок в отсутствие родителей, что его пугает в самостоятельном пребывании дома. Проговорите страхи и опасения ребенка, чтобы он перестал испытывать испуг перед тем, что ему рисует воображение.

Инструктаж перед уходом

Перед уходом стоит напомнить ребенку, что нельзя ни в коем случае делать. Список строгих запретов для детей:

Никому нельзя открывать двери, даже знакомым. У самых близких есть ключи от дома, и они могут сами войти. Нельзя говорить незнакомцам, что находишься сам дома и долго разговаривать с ними. Лучше всего сказать, что родители заняты. Нельзя открывать окна и бросать что-либо из них. Перед уходом лучше закрыть все окна и поставить на них специальные блокираторы, чтобы ребенок не мог их сам открыть. Нельзя играть с электрическими приборами и разводить огонь.

Начинать оставлять ребенка самого дома стоит с непродолжительного времени, минут с 15, каждый раз увеличивая этот отрезок. Ребенка нужно научить пользоваться телефоном и оставить номера телефонов: свой и тех родственников и друзей, кому он может позвонить в экстренном случае.

Автор: Ксения Бреславская

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