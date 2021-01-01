Один дома: когда и как оставлять ребенка самого
Родители рано или поздно сталкиваются с необходимостью оставить ребенка одного дома. Ivona расскажет, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома, как подготовить малыша к тому, что ему придется побыть самому без взрослых.
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Когда можно оставлять ребенка самого дома?
Считается, что оставлять ребенка самого дома можно начинать уже с 5-6 лет. Это, конечно, очень индивидуально, ведь некоторые дети в 5 лет могут самостоятельно проводить время, а некоторые и в 12 могут такое устроить дома, что родителям придется долго разбираться. Прежде чем оставлять ребенка одного дома, к этому стоит подготовиться. Подготовка состоит из следующих этапов:
- Дайте ребенку большую свободу рядом с вами. Например, вы в течение часа занимаетесь своими делами, а ребенок своими. Через час вы можете обсудить, что делал ребенок.
- Ненадолго оставьте ребенка одного, но не покидайте пределов квартиры. Вы можете лечь отдохнуть или принять ванну. Это научит ребенка полагаться на себя, и он привыкнет временному отсутствию помощи и контроля со стороны взрослых.
- Учите ребенка бытовой самостоятельности. Например, он должен уметь налить себе воды или молока, сделать бутерброды. В таком возрасте рано учить пользованию острым ножом или плитой, поэтому все ингредиенты должны быть нарезаны и не требовать нагревания.
Ребенок сам дома: что делать в первый раз
В первый раз родителям не стоит отлучаться на долго. Можно, к примеру, сходить в магазин. Перед уходом стоит объяснить ребенку сколько вас не будет, показать, где будут стрелки часов, когда вы вернетесь. И это обещание стоит исполнить.
В этой ситуации можно использовать сказки. Расскажите, что мама-медведица пойдет в лес за ягодами, а ребенку-медвежонку нужно будет остаться самому. Спросите, чем бы занимался ребенок в отсутствие родителей, что его пугает в самостоятельном пребывании дома. Проговорите страхи и опасения ребенка, чтобы он перестал испытывать испуг перед тем, что ему рисует воображение.
Инструктаж перед уходом
Перед уходом стоит напомнить ребенку, что нельзя ни в коем случае делать. Список строгих запретов для детей:
- Никому нельзя открывать двери, даже знакомым. У самых близких есть ключи от дома, и они могут сами войти.
- Нельзя говорить незнакомцам, что находишься сам дома и долго разговаривать с ними. Лучше всего сказать, что родители заняты.
- Нельзя открывать окна и бросать что-либо из них. Перед уходом лучше закрыть все окна и поставить на них специальные блокираторы, чтобы ребенок не мог их сам открыть.
- Нельзя играть с электрическими приборами и разводить огонь.
Начинать оставлять ребенка самого дома стоит с непродолжительного времени, минут с 15, каждый раз увеличивая этот отрезок. Ребенка нужно научить пользоваться телефоном и оставить номера телефонов: свой и тех родственников и друзей, кому он может позвонить в экстренном случае.
Автор: Ксения Бреславская
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