Наоми Кэмпбелл впервые появилась на публике с новорожденной дочерью
Совсем недавно всемирно известная британская модель Наоми Кэмпбелл публично сообщила, что впервые стала мамой. Сенсационное заявление знаменитость сделала всего за несколько дней до своего 51-летия.
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18 мая Наоми опубликовала в Инстаграм фото новорожденной дочери. В Сети поговаривают, что звезда подиумов могла воспользоваться услугами суррогатной матери так, как беременной ее никто не видел. Также не известно, как звездная мамочка назвала первенца и кто является его отцом.
На днях папарацци впервые сфотографировали Кэмпбелл во время прогулки с дочерью. Модель появилась на улицах Нью-Йорка с детской коляской черного цвета. Для выхода на публику Наоми выбрала белую рубашку, черную кепку, кроссовки и черно-зеленые штаны.
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