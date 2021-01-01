Наоми Кэмпбелл впервые появилась на публике с новорожденной дочерью

Супермодель вышла на прогулку с детской коляской.

Совсем недавно всемирно известная британская модель Наоми Кэмпбелл публично сообщила, что впервые стала мамой. Сенсационное заявление знаменитость сделала всего за несколько дней до своего 51-летия.

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18 мая Наоми опубликовала в Инстаграм фото новорожденной дочери. В Сети поговаривают, что звезда подиумов могла воспользоваться услугами суррогатной матери так, как беременной ее никто не видел. Также не известно, как звездная мамочка назвала первенца и кто является его отцом.

На днях папарацци впервые сфотографировали Кэмпбелл во время прогулки с дочерью. Модель появилась на улицах Нью-Йорка с детской коляской черного цвета. Для выхода на публику Наоми выбрала белую рубашку, черную кепку, кроссовки и черно-зеленые штаны.

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