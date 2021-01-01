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Маричка Падалко показала редкие фото детей от бывшего нардепа

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Ведущая похвасталась семейным отдыхом в Одесской области.
Маричка Падалко показала редкие фото детей от бывшего нардепа
Маричка Падалко показала редкие фото детей от бывшего нардепа
instagram.com/marichkapadalko

Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко порадовала подписчиков редкими семейными кадрами. Звезда программы ТСН решила показать, как проводит отпуск в Грибовке с тремя детьми и мужем.

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На своей странице в Инстаграм она обнародовала подборку снимков, где запечатлена с тремя детьми - 14-летним Михаилом, 12-летней Марией и 10-летней Екатериной. Звездная мама и ее наследники позировали в купальных костюмах, желтых жилетах, а также в повседневных нарядах. Еще на одном фото Падалко появилась в компании мужа, бывшего журналиста и нардепа Егора Соболева.

Дети Марички Падалко
Дети Марички Падалко
instagram.com/marichkapadalko
Дети Марички Падалко
Дети Марички Падалко
instagram.com/marichkapadalko
Маричка Падалко с детьми
Маричка Падалко с детьми
instagram.com/marichkapadalko
Маричка Падалко с детьми
Маричка Падалко с детьми
instagram.com/marichkapadalko
Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым
Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым
instagram.com/marichkapadalko

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Теги: Маричка Падалко, Егор Соболев, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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