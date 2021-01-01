Маричка Падалко показала редкие фото детей от бывшего нардепа
Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко порадовала подписчиков редкими семейными кадрами. Звезда программы ТСН решила показать, как проводит отпуск в Грибовке с тремя детьми и мужем.
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На своей странице в Инстаграм она обнародовала подборку снимков, где запечатлена с тремя детьми - 14-летним Михаилом, 12-летней Марией и 10-летней Екатериной. Звездная мама и ее наследники позировали в купальных костюмах, желтых жилетах, а также в повседневных нарядах. Еще на одном фото Падалко появилась в компании мужа, бывшего журналиста и нардепа Егора Соболева.
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