Звездная мама показала праздничные фотографии.

Первый юбилей: Как сейчас выглядят 5-летние двойняшки Елены Кравец instagram.com/lennykravets

Актриса студии «Квартал 95» и с недавних пор ведущая программы «Твій день» Елена Кравец рассказала подписчикам о семейном празднике. Ее младшие дети Маша и Ваня отметили первый юбилей.

Читай также: Даша Квиткова и Никита Добрынин крестили сына на 8-й день после родов

В честь дня рождения двойняшек звездная мама вместе с мужем Сергеем устроила вечеринку с аниматорами, разноцветными шариками и несколькими тортами. Праздничными снимками Кравец поделилась в Инстаграм-Сторис.

Смотрите, как сейчас выглядят повзрослевшие двойняшки Елены Кравец:

Дети Елены Кравец instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец instagram.com/lennykravets

Вам будет интересно прочитать на Ivona: