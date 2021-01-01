Первый юбилей: Как сейчас выглядят 5-летние двойняшки Елены Кравец
Звездная мама показала праздничные фотографии.
Актриса студии «Квартал 95» и с недавних пор ведущая программы «Твій день» Елена Кравец рассказала подписчикам о семейном празднике. Ее младшие дети Маша и Ваня отметили первый юбилей.
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В честь дня рождения двойняшек звездная мама вместе с мужем Сергеем устроила вечеринку с аниматорами, разноцветными шариками и несколькими тортами. Праздничными снимками Кравец поделилась в Инстаграм-Сторис.
Смотрите, как сейчас выглядят повзрослевшие двойняшки Елены Кравец:
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