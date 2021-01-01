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Первый юбилей: Как сейчас выглядят 5-летние двойняшки Елены Кравец

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Звездная мама показала праздничные фотографии.
Первый юбилей: Как сейчас выглядят 5-летние двойняшки Елены Кравец
Первый юбилей: Как сейчас выглядят 5-летние двойняшки Елены Кравец
instagram.com/lennykravets

Актриса студии «Квартал 95» и с недавних пор ведущая программы «Твій день» Елена Кравец рассказала подписчикам о семейном празднике. Ее младшие дети Маша и Ваня отметили первый юбилей.

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В честь дня рождения двойняшек звездная мама вместе с мужем Сергеем устроила вечеринку с аниматорами, разноцветными шариками и несколькими тортами. Праздничными снимками Кравец поделилась в Инстаграм-Сторис.

Смотрите, как сейчас выглядят повзрослевшие двойняшки Елены Кравец:

Дети Елены Кравец
Дети Елены Кравец
instagram.com/lennykravets
Дети Елены Кравец
Дети Елены Кравец
instagram.com/lennykravets
Дети Елены Кравец
Дети Елены Кравец
instagram.com/lennykravets
Дети Елены Кравец
Дети Елены Кравец
instagram.com/lennykravets
Дети Елены Кравец
Дети Елены Кравец
instagram.com/lennykravets

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Теги: Елена Кравец, дети звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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